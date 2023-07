El jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kirilo Budánov, afirmó este lunes que no existen informaciones que apunten a que los mercenarios del grupo ruso Wagner en Bielorrusia vayan a atacar Ucrania, Polonia u otros países fronterizos.



“Por la información que tenemos ahora no hay peligro de que los Wagner que están en Bielorrusia ataquen Ucrania o ningún otro país”, dijo Budánov al ser preguntado por EFE sobre la posibilidad, sugerida por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de que los mercenarios de Wagner pretendan atacar Polonia o Lituania desde Bielorrusia.



Budánov agregó que la prioridad de los mercenarios de Wagner está en el continente africano. “Se están activando para influir en África”, explicó.



Pese a ello, advirtió el jefe del GUR, “los rusos usarán” la presencia de mercenarios del grupo Wagner en Bielorrusia “para crear tensión”.



Se cree que miles de mercenarios del grupo Wagner, incluyendo su líder, Evgueni Prigozhin, se han instalado en los últimos días en Bielorrusia tras fracasar su rebelión contra el mando del ejército ruso el pasado 23 de junio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, les habría ofrecido inmunidad a cambio de su exilio voluntario en Bielorrusia, donde han sido acogidos por Lukashenko.



Además de con Ucrania, Bielorrusia limita con Polonia, Lituania y Letonia, tres países de la UE que se han caracterizado por su firme apoyo a Kiev, lo que ha hecho temer que los mercenarios rusos puedan atacar u orquestar provocaciones contra estos Estados.

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin. Foto: AFP

Antes de desplegar a buena parte de sus tropas en los teatros de operaciones del este de Ucrania, el grupo Wagner ganó influencia ofreciendo servicios de seguridad a varios Gobiernos de África, donde es un pilar clave de la influencia rusa.

¿Reclutarán a nuevos mercenarios?

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, confirmó este lunes que la empresa paramilitar ha dejado de reclutar a nuevos combatientes al no luchar más en Ucrania.



"Por el momento, no tenemos déficit de personal y no planeamos reclutar", dijo Prigozhin en un audio difundido por canales de Telegram asociados con Wagner.



Agregó que ahora mismo se desconoce la fecha del reinicio del reclutamiento del grupo, que durante los combates en Ucrania se abasteció en gran medida de presidiarios y exconvictos, de los que habrían muerto unos 20.000.



No obstante, aseguró que "cuando la Patria lo requiera", los wagneritas, que hasta hace poco eran la principal fuerza de asalto rusa en Ucrania, volverán a crear una "unidad adicional" para defender los intereses nacionales.



Mientras, el grupo continuará sus actividades en África y Bielorrusia, país adonde se trasladó tras la fallida rebelión armada contra el Kremlin en junio pasado.



El proyecto de investigación Gayun confirmó previamente la presencia de más de 3.500 milicianos de Wagner en Bielorrusia.

EFE