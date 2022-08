Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, apoyaron este viernes el envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por el Ejército ruso, y objeto de ataques de los que Moscú y Kiev se culpan mutuamente.



"Los presidentes destacaron la importancia del envío urgente de una misión del OIEA a la central nuclear, que permita evaluar la situación en el lugar de los hechos", informó el Kremlin al dar cuenta de la conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios por iniciativa de París.



Según la Presidencia rusa, "se debatieron diversos aspectos de la situación en torno a Ucrania".



"Vladímir Putin, en particular, subrayó que los bombardeos sistemáticos del territorio de la central atómica de Zaporiyia por parte de los militares ucranianos generan el peligro de una catástrofe de gran envergadura, que puede conducir a la contaminación radiactiva de amplios territorios", señaló el Kremlin.

Los presidentes conversaron este viernes. Foto: EFE/ EFE. Michel Euler

Putin también se refirió a la invitación extendida a expertos de la Secretaría de la ONU y de la Cruz Roja Internacional para visitar la cárcel en Olenivka donde murieron más de medio centenar de prisioneros de guerra ucranianos a consecuencia de un ataque con misiles que Moscú atribuye a Kiev.



Además, el mandatario ruso informó a su homólogo francés sobre el cumplimiento de los acuerdos de exportación de grano ucraniano y ruso alcanzados en Estambul el pasado 22 de julio.

Putin llamó la atención de Macron sobre los obstáculos creados por las sanciones a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos, lo cual "pone en riesgo el abastecimiento global de alimentos".



Moscú habla sobre la seguridad en Zaporiyia

Al tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso declaró este viernes que la presencia de militares rusos en la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia es ahora una garantía de la seguridad de la instalación y de la no repetición de una catástrofe como la de Chernóbil.



"La presencia de nuestros militares, nuestros guardias en la planta, donde no hay armas pesadas, es una garantía de que tal escenario (como el de Chernóbil) no se cumplirá", dijo el viceministro de la cartera Serguéi Riabkov.

La presencia de nuestros militares (..) es una garantía de que tal escenario (como el de Chernóbil) no se cumplirá

Riabkov volvió a expresar el rechazo ruso a la desmilitarización de la zona de la central de Zaporiyia, la más grande de Europa.



"Eso llevaría al futuro aumento de las amenazas" en torno a la planta, aseguró en declaraciones al canal Rossía-1 de la televisión estatal ruso.



Enseguida agregó que la "imprudencia" con la que tratan la seguridad nuclear los ucranianos crea riesgos para "vastos territorios" no solo cerca de la central, sino "mucho más allá de las fronteras de Ucrania".

Para Riabkov, eso significa que Kiev "ha perdido el sentido de la realidad en busca de sus objetivos políticos" y está dispuesto a "provocar un segundo Chernóbil".



Las autoridades prorrusas de Zaporiyia afirmaron a su vez que quieren evitar por todos los medios el apagón de la central, ya que reanudar luego su funcionamiento es "muy complicado".



"Se trata de un enorme mecanismo que da trabajo a 11.000 personas", dijo Yevgueni Balitski, jefe de la administración regional nombrada por Rusia.

Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania. Foto: AFP

Moscú tachó este jueves de inaceptables las propuestas de desmilitarizar la zona en torno a la central de Zaporiyia, porque eso haría "más vulnerable" a la planta.



Con todo, las autoridades rusas aseguran que están dispuestas a facilitar la visita de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la planta y que están en "contacto permanente" con esta organización.



Kiev, a su vez, acusa a Moscú de preparar una "provocación" en la central, que, según la inteligencia ucraniana, se produciría este mismo viernes.



"Hemos recibido una confirmación adicional de (los servicios de información) sobre la preparación por parte de los ocupantes de una provocación en la central nuclear de Zaporiyia el 19 de agosto", señaló la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado.



EFE

