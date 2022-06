Las fuerzas ucranianas van a retirarse de Severodonetsk, cercada desde hace semanas, lo que implica un avance de las tropas rusas en la región de Lugansk, en el este de Ucrania.



El jefe de la Administración Militar de la región oriental de Lugansk, Serhiy Haidai, anunció este jueves que "lamentablemente" sus fuerzas van a tener que retirar sus tropas del enclave estratégico de Severodonetsk por el asedio ruso.



"Desafortunadamente, tendremos que retirar nuestras tropas de Severodonetsk, porque no tiene sentido estar en posiciones rotas: el número de muertos está creciendo", dijo Haidai en su cuenta de Telegram.



Sevedoronetsk lleva semanas sufriendo el asedio de las tropas rusas, que la consideran un punto clave para hacerse con el control de la región que, junto a Donetsk, integra la zona del Donbás, donde actúan guerrillas prorrusas.



"Los rusos bombardean Severodonetsk casi todos los días desde hace cuatro meses (...) La infraestructura de la ciudad fue completamente destruida, el 90 por ciento de las casas fueron dañadas o destruidas", contó Haidai.

Rusia avanza en Lugansk

Militares ucranianos se preparan para repeler un ataque en la región ucraniana de Lugansk el 24 de febrero de 2022. (Archivo) Foto: AFP

Rusia aseguró este viernes que en los últimos cinco días ha tomado el control de diez localidades en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, donde está cerca de controlar toda la zona, al resistir ya solo Lisichansk el asedio ruso.



"Como resultado de las exitosas operaciones ofensivas de un grupo de tropas rusas

en dirección a Lugansk, los asentamientos de Loskutovka, Pidlisne, Myrna Dolyna, Shchebkarier, Vrubivka, Nyrkove, Mykolayivka, Novoivanovka, Ustynivka y Rai-Oleksandrivka fueron liberados en cinco días", afirmó el portavoz castrense, Ígor Konashénkov, en su parte bélico matutino.



Konsahénkov indicó, no obstante, que "un grupo de tropas ucranianas ha sido completamente bloqueado en la zona de los asentamientos de Hirske y Zolote".



El portavoz sostuvo que en el cerco de Hirske están rodeados cuatro batallones

ucranianos, de manera que en total "hasta 2.000 personas han sido bloqueadas, entre ellas 80 mercenarios".

Desgaste ruso

Las fuerzas rusas han logrado avances sustanciales en el área de

Severodonetsk-Lisichansk, en la región oriental de Lugansk, en los últimos días y las tropas ucranianas continúan sufriendo muchas bajas, pero han logrado fundamentalmente su objetivo en la batalla al ralentizar y desgastar a las fuerzas rusas.



Así lo estiman los expertos del centro de estudios estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) en su último informe.



"Las autoridades ucranianas están estableciendo las condiciones para prepararse para la pérdida final tanto de Severodonetsk como de Lisichansk", dijo el ISW, para el que esta circunstancia "no representará un punto de inflexión importante en la guerra".



Según el centro de estudios, las "tropas ucranianas han logrado durante semanas atraer cantidades sustanciales de personal, armas y equipos rusos al área y probablemente han degradado las capacidades generales de las fuerzas rusas, al tiempo que evitan que se concentren en ejes de avance más ventajosos".

Soldados rusos en las calles de Mariúpol Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Ucrania y Europa

El Kremlin espera que la concesión a Ucrania y Moldavia del estatus de países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE) no cause más problemas a Rusia, declaró este viernes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Según el portavoz de la Presidencia rusa, la decisión de los líderes de la UE la víspera

de conceder a estos dos países el estatus de candidatos a entrar en el club comunitario "es un asunto interno europeo".



Peskov expresó también su esperanza en que esta medida "no conduzca a un futuro empeoramiento de nuestras relaciones con la UE, ya que es muy difícil estropearlas más, ya están bastante deterioradas".



El portavoz señaló que al respecto de Ucrania "ahí todo está claro", pero lamentó que Moldavia, "que quiere ser más europea que los propios europeos, se deja la piel para tomar determinadas medidas, y asocia ese estatus con posiciones antirrusas".

Kaliningrado

Los lugareños observan los edificios destruidos en Lysychansk tras los intensos combates en la zona de Luhansk, Ucrania. Foto: OLEKSANDR RATUSHNIAK / EFE

Rusia culpó a Estados Unidos de estar detrás de las restricciones impuestas por Lituania al tránsito de ciertas mercancías sancionadas por la Unión Europea (UE) en el enclave ruso de Kaliningrado, que Moscú califica de bloqueo.



"No es una coincidencia casual la prohibición al tránsito ferroviario de un amplio espectro de cargas a través de Kaliningrado tomada por Occidente bajo el dictado de la Administración de la Casa Blanca y la prohibición de un vuelo especial para sacar a nuestros diplomáticos de EEUU", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.



Exteriores ya se quejó la víspera de que Washington se niega a autorizar un vuelo ruso para repatriar de Estados Unidos a los diplomáticos sancionados y declarados personas no gratas.



EE. UU., al igual que la Unión Europea, cerró en marzo el espacio aéreo estadounidense para todos los vuelos privados y comerciales desde Rusia debido a la campaña militar rusa en Ucrania.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

