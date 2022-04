Después de casi dos meses de asedio, la ciudad portuaria de Mariúpol parecía este miércoles muy cerca de caer completamente en manos de las tropas rusas, que intensifican su ofensiva en el este y el sur de Ucrania.



Moscú anunció esta semana una "nueva fase" en esta guerra que, desde su inicio el 24 de febrero, ha provocado el exilio fuera del país de más de cinco millones de personas, el éxodo más importante y acelerado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



Desde casi el comienzo, Mariúpol, situada al sur, en el mar de Azov, ha sido una pieza clave en los planes de Moscú para establecer un corredor entre los territorios prorrusos del Donbás (este) hasta la península de Crimea.



Después de un largo asedio, Rusia exigió a los soldados ucranianos atrincherados en el enorme complejo industrial de Azovstal de la ciudad que se rindan y que depongan las armas y salven sus vidas.



"Vivimos tal vez nuestros últimos días, si no horas (...) El enemigo nos supera por diez a uno", dijo el comandante ucraniano Serguiy Volyna, de la 36.ª Brigada Marina, resguardado en los pasillos subterráneos de esa gran fábrica metalúrgica.



Rusia no comentó la evolución de la situación en la ciudad, pero los separatistas prorrusos de la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, afirmaron que cinco militares ucranianos se rindieron y 140 civiles fueron evacuados.



Además de los soldados y milicianos que resisten, hay al menos 1.000 civiles resguardados en el subsuelo del complejo industrial, indicó la autoridad municipal de Mariúpol, que teme más de 20.000 civiles muertos en la ciudad.



La vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunció un pacto con Rusia para evacuar de allí a "mujeres, niños y ancianos" a través de un corredor hacia Zaporiyia, un periplo de 200 km en dirección noroeste. "No tengan miedo de ir a Zaporiyia, donde recibirán toda la ayuda necesaria: comida, medicamentos, productos de primera necesidad... Pero lo esencial será esto: estarán seguros", dijo el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko.

RUSIA

Debajo de estos 11 Kms² de la acerera #AZOVSTAL, Mariúpol, Ucrania, se encuentran aproximadamente 2.500 tropas ucranianas entre soldados, nazis-azovs y mercenarios con plazo de rendición🙏🏾que vence en 2 y½ horas; y, presuntamente, un número de civiles no conocido🙏🏾👇🏿 pic.twitter.com/wA8WbgpkVO — Walter Martínez (@WalterDossier) April 20, 2022

La toma de Mariúpol sería un avance clave para Rusia después de haber replegado sus tropas del norte de Ucrania y los alrededores de Kiev para centrarse en el Donbás, una cuenca minera en el este disputada desde 2014 por el gobierno de Kiev y rebeldes prorrusos.



Días antes de lanzar su ofensiva en Ucrania, el 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, en esta región, y abogó proteger a su población rusoparlante.



En este momento crítico, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se desplazó a Kiev en una nueva muestra del apoyo de las potencias occidentales, que prometieron más sanciones a Rusia por su escalada en el este y más armamento para

Ucrania.



"En Kiev hoy. En el corazón de una Europa libre y democrática", escribió en Twitter. "La Historia no olvidará los crímenes de guerra" cometidos por los rusos en

Ucrania, dijo después desde Borodianka, una de las ciudades arrasadas cerca de la capital.



Horas antes, el Pentágono estadounidense afirmó que Ucrania recibió recientemente cazas de combate y componentes para mejorar su fuerza aérea, aunque fuentes de la comandancia ucraniana rebatieron que solo habían obtenido piezas para reparar sus aeronaves averiadas.



Por su parte, el gobierno noruego anunció el envío de un centenar de misiles antiaéreos, mientras que Washington prepara otro paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares, menos de una semana después de anunciar otro por el mismo monto.

Solo en los últimos días este barrio de Donetsk (Petrovka) ha recibido el impacto de más de 50 misiles GRAD.



Sentid mi miedo, imaginad el suyo y decidme quién pagará hoy por los niños que no jugarán en Donbás mañana.



8 años de manipulación mediática. 8 años de dolor y silencio. pic.twitter.com/wDLf7darGK — Liu Sivaya (@liusivaya) April 20, 2022

Combates en Donbás y Járkov, mientras Rusia restringe visados a países de la UE

Más allá de Mariúpol, los combates se recrudecen por todo el este. Tras una serie de ataques reivindicados por Moscú el martes, el Ministerio de Defensa ucraniano informó el miércoles de "intentos de asalto" en las localidades de Sulygivka y Dibrivne, en la región de Járkov (noreste), así como en las importantes ciudades de Rubizhne y Severodonetsk, en la región de Lugansk (este).



El gobernador de esta última región, Serguéi Gaidai, apeló nuevamente a los civiles a huir. "La situación se complica hora a hora", advirtió. Los bombardeos se intensificaron también en el sur, otra línea del frente.



La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó este miércoles una ley que restringe la concesión de visados a los países de la Unión Europea (UE), además de Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, por sus "acciones inamistosas" contra Rusia.



A partir de ahora, los ciudadanos de los países citados que posean pasaportes diplomáticos tendrán que solicitar un visado para entrar en territorio ruso. Además, se anulan las preferencias para los miembros de las delegaciones oficiales, miembros de gobiernos y parlamentos, y periodistas.



Esa categoría de ciudadanos europeos tendrá que pagar por el visado ruso, según el documento. Se restringe también la expedición de visados múltiples por un año para delegaciones oficiales y periodistas, y visados múltiples válidos por cinco años para los miembros de Gobiernos nacionales y regionales, Parlamentos y Tribunales.

Serguéi Lavrov, ministro de relaciones exteriores ruso y Martin Griffiths, secretario general para relaciones humanitaria de la ONU. Foto: Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP

Rusia entrega a Ucrania una propuesta de acuerdo

Rusia entregó a la parte ucraniana un proyecto de documento en las conversaciones de paz que llevan a cabo Moscú y Kiev, y espera la respuesta de sus autoridades, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"A fecha de hoy le entregamos a la parte ucraniana nuestro proyecto de documento que incluye formulaciones absolutamente claras y desarrolladas. La pelota está en su campo, esperamos una respuesta", afirmó el representante de la Presidencia rusa.



Peskov no especificó ningún plazo para esta respuesta y se limitó a decir que "eso depende de la parte ucraniana". "Pero reitero una vez más, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la dinámica del trabajo de la parte ucraniana deja mucho que desear, los ucranianos no muestran una gran tendencia a intensificar el proceso de conversaciones", añadió.



El portavoz del Kremlin recordó las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, quien señaló que Kiev constantemente cambia los acuerdos anteriormente discutidos y se aparta de sus propias propuestas. "Naturalmente, esto tiene muy malas consecuencias desde el punto de vista de la efectividad de las conversaciones", dijo.



Este mismo miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó en una comparecencia televisiva que Rusia "hace mucho que no tiene confianza en estas personas", en referencia al equipo negociador ucraniano. "Por parte de la oficina de la persona que se hace llamar presidente de Ucrania y tiene las atribuciones correspondientes, escuchamos la solicitud de iniciar las conversaciones y

Rusia no rechazó esta solicitud", recordó.



Zajárova señalo que durante los últimos años justamente ese ha sido en enfoque de Kiev respecto a las conversaciones, y recordó el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. "Es un esquema clásico, que nos permite asegurar que no se trata de un régimen independiente y que lo controlan desde afuera. Y lo segundo, las conversaciones son una maniobra de distracción", añadió.

Finlandia debate entrar a la Otán

Esta escalada ha reavivado las críticas occidentales, con dirigentes como el canciller alemán Olaf Scholz advirtiendo que "el asesinato de miles de civiles es un crimen de guerra del cual el presidente ruso (Vladimir Putin) carga la responsabilidad".



Además, ha empujado a los países europeos que no integraban la Otán a plantearse su ingreso, a pesar de los mensajes disuasivos y amenazantes de Moscú.



El parlamento finlandés empieza a debatir el miércoles su adhesión, un paso que también contempla la históricamente reticente Suecia. En este contexto, parece complicado que tenga éxito el pedido del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de una "pausa humanitaria" de cuatro días durante la Pascua ortodoxa.

Refugiados de Zaporizhzhia, campo de ayudas humanitarias en Mariúpol. Foto: EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Más de cinco millones de ucranianos han huido

Más de cinco millones de ucranianos han huido de su país tras la invasión de Rusia, según cifras de la ONU publicadas este miércoles, en el flujo de refugiados más acelerado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señaló que 5.034.439 ucranianos dejaron el país desde que Rusia inició su invasión el 24 de febrero. Las mujeres y los niños constituyen el 90 por ciento de los refugiados. Los hombres de entre 18 y 60 años pueden ser llamados para combatir, por lo que no se les permite salir del país.



Antes de la invasión, Ucrania contaba con 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que no incluye Crimea (sur) anexionada en 2014 por Rusia, ni las zonas del este bajo control de los separatistas prorrusos desde ese mismo año.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que más de 218.000 no ucranianos, principalmente estudiantes y trabajadores extranjeros, también han huido hacia los países vecinos, lo que significa que más de 5,25 millones de personas en total han abandonado Ucrania desde que comenzó la guerra. Además de los refugiados, la OIM calcula que hay 7,1 millones de desplazados internos en Ucrania.



