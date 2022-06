El temor a un brote de cólera por las condiciones sanitarias en Mariúpol, ocupada por los rusos en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha llevado a que se cierre silenciosamente, según un asesor del alcalde de la ciudad.



"Parece que los ocupantes se han dado cuenta de que hay un desafío de este tipo", dijo Petro Andriushchenko en la televisión nacional, refiriéndose al cólera, una infección que causa diarrea aguda, y está "estrechamente relacionado con el acceso inadecuado a agua limpia e instalaciones de saneamiento".



"Se habla de cuarentena", precisó un artículo del medio CNN, que profundizó en el tema y aclaró que no pudo confirmar de manera independiente las declaraciones.



Andriushchenko ha proporcionado información importante sobre el estado de la tomada Mariúpol, pese a no estar en la ciudad.



"La ciudad se ha convertido realmente en una con cadáveres por todas partes", dijo.

"Están amontonados. Los ocupantes no pueden hacer frente a enterrarlos ni siquiera en fosas comunes. No hay capacidad suficiente ni siquiera para esto".



Además, dijo que era "difícil transmitir" la oscura realidad de Mariúpol.

Así luce la ciudad de Mariúpol tras los ataques rusos. Foto: AFP

Por su parte, La Organización Mundial de la Salud también está preocupada por un posible brote de cólera en Mariúpol y dice haber preposicionado vacunas en Dnipro, según CNN.



"Recibimos información de que en realidad hay pantanos en las calles, y el agua residual y el agua potable se están mezclando", dijo Dra. Dorit Nitzan, Coordinadora de Emergencias de la Región Europea de la OMS, quien visitó Ucrania el mes pasado y dijo que la situación higiénica en Mariúpol era un "enorme peligro".



Actualmente, en Mariúpol habría aproximadamente una población de 150.000 personas y un poco más de 30.000 en los suburbios de los alrededores, según el teniente de alcalde de Mariúpol, Serhiy Orlov.

OMS denuncia presión en red sanitaria ucraniana

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

El sistema sanitario de Ucrania está sufriendo una grave presión, con instalaciones destruidas, otras trabajando al límite y una creciente necesidad de atención a los traumas psicológicos, subrayó hace una semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se cumplieron cien días de guerra en el país.



"La OMS está haciendo todo lo posible para apoyar al Ministerio de Salud ucraniano y enviar suministros esenciales, pero la verdadera medicina que necesita

Ucrania es la paz. Exigimos a Rusia que ponga fin a esta guerra", destacó en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



La organización con sede en Ginebra recordó que en los cien días transcurridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero se han confirmado 269 ataques a instalaciones sanitarias, en los que han muerto al menos 76 personas y otras 59 han resultado heridas.



"Esos ataques no tienen justificación y deben ser investigados. Ningún profesional de la salud debería verse obligado a trabajar bajo el filo de la navaja, pero es lo que está ocurriendo a médicos, enfermeras y conductores de ambulancia en

Ucrania", añadió el director regional de OMS para Europa, Hans Kluge.

La ciudad de Mariúpol asediada por bombardeos de fuerzas rusas. Foto: EFE

Para atender la creciente necesidad de asistencia humanitaria en Ucrania y reconstruir el sistema sanitario, la OMS pide 147,5 millones de dólares (137,3 millones de euros).



Del montante total, 80 millones de dólares irán destinados a Ucrania y 67,5 millones para ayudar a los países de acogida y recepción de refugiados, como Polonia, la República Checa, Moldavia y Rumania.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

