En el 19.° día de la invasión rusa, Moscú y Kiev volverán a negociar, esta vez por videconferencia, con el objetivo de poner fin a las hostilidades, mientras el peligro de escalada en el conflicto se incrementó con el bombardeo de una instalación militar muy cercana a la frontera con Polonia y por la presunta ayuda militar y económica solicitada a China por parte de Moscú.



Tanto rusos como ucranianos han dejado caer en los últimos días que ha mejorado algo el clima de las negociaciones y que, según miembros de la delegación rusa, "podemos hablar de un progreso significativo".



El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, afirmó que su objetivo es lograr una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



Mientras tanto, tras el bombardeo ruso a una instalación militar ucraniana a tan solo 25 kilómetros de la frontera polaca, una nueva información arroja incertidumbre sobre una mayor escalada en el conflicto: según funcionarios estadounidenses citados por la prensa, Rusia solicitó a China apoyo militar y asistencia económica, lo que supondría un cambio importante en el panorama geopolítico internacional surgido de esta guerra, algo que Pekín negó este lunes.



"Que Rusia pidiera asistencia económica y militar a China, según publicó la CNN y The New York Times este fin de semana citando a funcionarios estadounidenses, es "pura desinformación", aseveró hoy el portavoz de Exteriores Zhao Lijian, en una rueda de prensa en Pekín.



"China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo, apoyamos las negociaciones para lograr la paz y, sobre todo, evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición china no es aceptable", indicó.

Los dos países se reunieron para dar fin a la guerra. Foto: Twitter: @prensahispanica y @Mag71Mag

El Gobierno de Estados Unidos lamentó que Rusia haya apostado por escalar el nivel de conflicto de su invasión a Ucrania con el ataque el domingo contra una base militar en Yavoriv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia.



La Embajada de EE. UU. en Kiev emitió un mensaje en el que dijo "deplorar" el ataque del Ejército ruso del fin de semana contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Ucrania, donde habían trabajado instructores estadounidenses.



El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que el ataque supone una expansión de los objetivos militares rusos en la guerra. "Claramente, desde una perspectiva de ataques aéreos, los rusos están ampliando sus objetivos militares", indicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una entrevista con el canal de televisión ABC.

A esta hora desde Budapest, el tercer vuelo humanitario se alista para despegar rumbo a Madrid para una parada técnica, el destino final será Quito. En equipo, hemos logrado retornar a la mayor cantidad de compatriotas, quienes han decidido volver con sus familias en Ecuador. pic.twitter.com/7gHvjjiaa4 — Juan Carlos Holguin (@juancaholguin) March 13, 2022

Colombianos, repatriados de Ucrania

Varios colombianos y peruanos se incluirían en la lista de pasajeros del tercer vuelo humanitario que ha coordinado el Gobierno de Ecuador para el retorno de sus compatriotas que huyeron de Ucrania tras estallar la guerra con Rusia.



Así lo informó la Cancillería de Ecuador, que prevé que este tercer vuelo humanitario llegue a Quito en la mañana de este lunes.



Aunque las cifras definitivas de pasajeros a bordo se conocerán en las próximas horas, la Cancillería ecuatoriana informó que el vuelo fletado por el Gobierno saldrá este domingo de Varsovia y se dirigirá a Budapest, para completar el embarque.



El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, indicó en su cuenta de Twitter que había ya iniciado el embarque en la capital polaca. "Inicia el embarque en Varsovia, donde abordarán 140 pasajeros y 13 mascotas.



El vuelo humanitario se dirigirá a Budapest para recoger a 73 pasajeros más y 36 mascotas", escribió el canciller. Además, precisó que al personal de su Cancillería que se encuentra en el sitio del embarque, se ha unido personal de las Embajadas de Colombia y Perú.



"Al equipo de la Cancillería de Ecuador le acompañan los embajadores de Colombia y Perú", Javier Higuera y Hubert Wieland, respectivamente, indicó Holguín. En principio, se había previsto que fueran 10 colombianos y 5 peruanos los que embarquen en el vuelo ecuatoriano, aunque esos datos preliminares estaban aún por ser confirmados.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

