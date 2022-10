Rusia lanzó este lunes una oleada de bombardeos coordinados y mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, y amenazó con réplicas "severas" en caso de nuevos ataques a su territorio.



El balance de las autoridades habla de al menos 11 personas muertas y 89 que resultaron heridas tras la mayor campaña de ataques en meses desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. Abecé para entender lo ocurrido este lunes.



¿Dónde ocurrieron los ataques?

Las tropas rusas lanzaron este lunes misiles contra Kiev, Leópolis, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipró, Nizhyn, Zhytomyr, Járkov y Odesa. Lanzamientos que se hicieron desde el Mar Caspio y las regiones de Nizhni Nóvgorod, ciudad ubicada en el oeste de Rusia, según dijo el Ministerio de Defensa ucraniano.



El último bombardeo contra la capital ucraniana fue en junio.



Según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, Rusia utilizó 83 misiles y 17 drones de fabricación iraní en los bombardeos efectuados hoy contra varias ciudades ucranianas.



Al menos tres misiles de crucero lanzados por buques rusos desde las aguas del mar Negro violaron el espacio aéreo de Moldavia, según denunciaron las autoridades moldavas.



¿Por qué ocurrieron los bombardeos?

Los bombardeos, de una escala no vista en meses, se producen dos días después de una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea, un ataque del que Moscú acusó a Kiev.



El puente ha sido fundamental para el envío de suministros a las tropas rusas en Ucrania.



Putin acusó el domingo a los servicios secretos ucranianos de haber provocado la potente explosión y calificó el incidente de "acto terrorista". El tráfico de trenes y autos estuvo interrumpido varias horas después del incidente que dejó tres muertos y que fue atribuido a un camión bomba.



La explosión en el puente, inaugurado por Putin en 2018 y símbolo de la anexión rusa de Crimea en 2014, fue considerada como un nuevo revés para Rusia, que ha perdido terreno en Ucrania en las últimas semanas.



Pero el ejército ucraniano y los servicios especiales de Kiev (SBU) no han confirmado ni negado su implicación en la explosión.

Así quedó una calle de Dnipro, en Ucrania, tras el ataque con misiles por parte de Rusia. Foto: AFP

Sin embargo, la Inteligencia ucraniana no cree del todo esta versión. Este lunes, afirmó que cree que Rusia llevaba planeando los bombardeos desde principios de octubre, por lo que no son respuesta a la explosión que se produjo el sábado en el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia.



"Los rusos han estado planeando ataques con misiles en Kiev y la infraestructura de las ciudades ucranianas desde principios de octubre", según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, citada por la agencia de noticias Ukrinform.



Según la inteligencia militar de Ucrania, las tropas rusas recibieron instrucciones del Kremlin para preparar ataques masivos con misiles contra la infraestructura civil de

Ucrania los días 2 y 3 de octubre.



Unidades militares de aviación estratégica y de largo alcance recibieron órdenes de prepararse para los ataques masivos, que se centrarían, según la inteligencia ucraniana citada por Ukrinform, en "la infraestructura civil crítica y las áreas centrales de las ciudades ucranianas densamente pobladas".



¿Rusia confirmó ser el autor de los ataques?

Sí, el presidente ruso, Vladimir Putin, dejó claro en la mañana de este lunes que los bombardeos masivos fueron una respuesta al ataque al puente de Crimea.



"Hoy por la mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el plan del Estado Mayor General de Rusia, se asestó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance (...) contra instalaciones energéticas y objetivos del mando militar y comunicaciones de Ucrania", dijo.

Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que en caso de que continúen los intentos de perpetrar actos terroristas en territorio ruso, las respuestas de Rusia serán firmes y por su magnitud se corresponderán con el nivel de las amenazas a la Federación Rusa.



"Nadie debe tener ninguna duda sobre ello", añadió para darle más contundencia a su amenaza.

Además de Putin, su predecesor y número dos del Consejo de Seguridad, el expresidente Dmitri Medvedev, afirmó que los bombardeos solo eran el "primer episodio" y reclamó el "desmantelamiento total" del poder político ucraniano.



Edificios atacados en el centro de Kiev. Foto: EFE

¿Y cuál es el balance de los bombardeos?

En un discurso a la nación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la mañana había sido "difícil" y explicó que el objetivo de las fuerzas rusas era el sistema energético y los civiles.



El líder ruso también informó que las bombas rusas tuvieron como objetivo ciudades como Dnipró y Zaporiyia, en el centro del país, y Leópolis, en el oeste.



Según el primer ministro ucraniano Denis Chmygal, 11 estructuras importantes fueron dañadas en ocho regiones y en la capital.



El Ministerio de Defensa rusa confirmó haber apuntado contra la infraestructura energética, militar y de comunicaciones de Ucrania.

Hay al menos ocho muertos en Kiev tras el ataque lanzado por Rusia este lunes. Foto: EFE

En Kiev, la policía indicó que al menos cinco personas murieron y una docena resultaron heridas. Las autoridades ucranianas señalaron que el distrito central de Shevkenko de la capital fue golpeado y que una universidad, museos y el edificio de la filarmónica resultaron dañados.



Leópolis, en el oeste de Ucrania, que hasta la fecha había quedado en gran medida al margen de los combates, también fue bombardeada, y una parte de la ciudad se quedó sin electricidad ni agua caliente, informó su alcalde Andriy Sadovyi.

Ivan Poliakov, un ciudadano que se encontraba en Kiev, narró: "Iba andando por la calle... cuando sucedieron las explosiones. Vi a niños y a mujeres llorar. Me gusta Kiev, la gente es buena, son valientes. Pero en un instante... Llega la muerte".



Ksenia Riazantseva y su marido viven en la calle que bordea el parque, del lado del patio, justo enfrente del área de juegos para niños. "Estábamos durmiendo y escuchamos la primera explosión", en el cruce de las calles, contó a AFP.



"Nos despertamos y fuimos a verificar, y entonces llegó la segunda explosión (en el parque). No comprendíamos lo que pasó", prosiguió. "Vimos el humo, y después los autos, y nos dimos cuenta de que ya no teníamos ventana. Suerte que vivimos del lado del patio", añadió esta profesora de 39 años.



"Hay una universidad, dos museos, no hay objetivo militar o algo similar. Tan solo matan civiles", concluyó.

¿Qué representa el ataque en medio de la guerra?

Según un análisis del Washington Post, el ataque de este lunes parece haber roto todos los límites establecidos por Rusia en medio de la guerra, pues es el primer ataque directo al corazón de Kiev: los misiles cayeron en zonas civiles en donde se ubican los ministerios, universidades, colegios y zonas comerciales de la capital.



Por eso, dice el diario estadounidense, se trata de una escalada significativa que aumenta la presión para que los países occidentales sigan entregando lo último en tecnología militar a Kiev.

Otro análisis de Andrew Roth y Pjotr ​​Sauer, corresponsales de The Guardian en Moscú, señala que los ataques responden a las críticas internas que ha recibido el Kremlin por el fracaso de la invasión, que ha quedado en evidencia por la reciente contraofensiva ucraniana.



Los ataques "fueron una respuesta desesperada a las críticas de sus militares en casa, al hecho de que la invasión de Rusia está fracasando y a su propio orgullo herido después de que el Puente de Crimea, su proyecto favorito, fuera sacudido por una explosión", dice el análisis de los corresponsales para The Guardian.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en su consejo de seguridad de este lunes. Foto: EFE

De hecho, el bombardeo masivo de ciudades ucranianas fue recibido con muestras de júbilo por los simpatizantes de la invasión, entre ellos el jefe la administración de Crimea, Serguéi Axiónov.



"Buenas noticias desde temprano por la mañana: el enfoque de la operación militar ha cambiado... Confío en que ahora no disminuirá el ritmo de la operación", escribió en su canal de Telegram.



Uno de los mayores críticos hasta ahora del mando militar ruso, el líder de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, expresó su satisfacción por el cariz que ha tomado la campaña militar en Ucrania.



"Ahora sí estoy un cien por cien contento con la marcha de la operación militar especial", escribió en telegrama Kadírov, que aconsejó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "huir a Occidente sin mirar atrás".



¿Cómo respondieron las autoridades de Kiev?

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que la paz y la seguridad serán sólo posibles con la liberación de todo el territorio de Ucrania, al tiempo que acusó a Rusia de querer acabar con el pueblo ucraniano dentro y fuera del campo de batalla.



"Hoy, el mundo entero ha vuelto a ver el verdadero rostro de un Estado terrorista que mata a nuestro pueblo. No sólo en el campo de batalla, sino también en ciudades pacíficas", afirmó Zelenski en un mensaje en Telegram que acompaña con imágenes de las consecuencias de los bombardeos.



Acusó a Rusia de ocultar "su verdadera naturaleza y propósito sangrientos y criminales con conversaciones de paz" y de responder a todas las ofertas de paz real con ataques con misiles.



"Todo esto sólo demuestra que la liberación de todo nuestro territorio es la única base para la paz y la seguridad para todos los ucranianos", afirmó.

¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?

Y el hecho generó una inmediata condena internacional.



El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que los ataques aéreos rusos de este lunes contra objetivos civiles ucranianos muestran un "cambio profundo en la naturaleza" en que se desarrolla la guerra.



"Francia condena con la mayor firmeza estos ataques deliberados de Rusia sobre el conjunto del territorio ucraniano y contra civiles, que son un cambio profundo en la naturaleza de esta guerra", indicó.

La primera ministra británica, Liz Truss, por su parte, condenó este lunes los ataques que a sus ojos reflejan la "desesperación" del presidente ruso, Vladímir Putin.



Esas "espantosas" agresiones son "un signo del éxito de Ucrania y de la desesperación cada vez mayor en la respuesta de Putin", indicó Truss en un comunicado de Downing Street, su despacho oficial, tras mantener una conversación con el presidente de

Ucrania, Volodímir Zelenski.



Rusia lanzó bombardeo masivo en Ucrania. Foto: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó el lunes a Rusia por la "escalada inaceptable de la guerra".



Guterres "está profundamente conmocionado" por esos ataques que "constituyen otra escalada inaceptable de la guerra", en la que los civiles "están pagando el precio más alto", dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este lunes los bombardeos y prometió que el mandatario ruso, Vladímir Putin, rendirá cuentas por las "atrocidades" cometidas durante la guerra.



"Estados Unidos condena firmemente los ataques rusos con misiles de hoy en

Ucrania, incluida Kiev. Estos ataques mataron e hirieron a civiles, además de destruir infraestructura no militar", criticó el presidente estadounidense en un comunicado.

