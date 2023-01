El Grupo de Contacto para Ucrania, del que hacen parte los aliados occidentales de Kiev, se reunieron este viernes en la base estadounidense de Ramstein, Alemania, para un encuentro ministerial centrado en la demanda de mayor apoyo militar a ese país frente a Rusia, sin conseguir un acuerdo sobre el envío de tanques alemanes Leopard 2 que la exrepública soviética reclama con vehemencia para enfrentar la invasión rusa.



Los alemanes “no tomaron una decisión sobre los tanques Leopard”, declaró este viernes el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, tras el encuentro de altos responsables militares de unos 50 países.



Y es que en los últimos días el debate se centró en la posibilidad de enviar tanques pesados a Ucrania, lo que equivaldría a una transformación copernicana en la posición europea tras 11 meses de guerra.



Si en las primeras semanas del conflicto el gobierno alemán se limitó a enviar unos pocos miles de cascos, esta semana el jefe del gobierno germano, Olaf Scholz, parecía a punto de ceder y autorizar el envío de tanques pesados Leopard 2, un arma más poderosa que los tanques rusos y los que tiene ahora mismo Ucrania, los T-72 de fabricación soviética.

La presión sobre Scholz es enorme Foto: EFE/EPA/Steffi Loos

La presión sobre Scholz es enorme. Más allá del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que reiteró su petición este viernes, son varios los jefes de gobierno europeos que pidieron a Berlín que dé el paso.



Al ser de fabricación alemana es ese país quien debe autorizar cualquier re-exportación de esos tanques, que están en los arsenales de más de una decena de países europeos y suman más de 2.000 unidades.



De los tres partidos en la coalición de gobierno alemana (socialdemócratas, ecologistas y liberales) solo los primeros no han cedido todavía. Los ecologistas lo hicieron la semana pasada cuando su líder y número dos del gobierno, Robert Habeck, dijo que si Polonia pide permiso para re-exportar sus Leopold 2 a Ucrania el gobierno alemán no debería negarse: “No debemos interponernos en el camino cuando otros países toman decisiones para apoyar a Ucrania, sea cual sea la decisión que Alemania tome”.

El vicecanciller polaco, Pawel Jablonski, dijo que su gobierno “anima a otros países a formar una amplia coalición para transferir los tanques más modernos a Ucrania, como los Leopard 2”. Polonia asegura que ya negocia con Dinamarca, como también lo hace Finlandia, según contó su presidente Sauli Niinistö.



Hasta ahora los aliados europeos de Kiev se habían mostrado reticentes al envío de armas de esta potencia porque consideraban que sería una provocación a Rusia que podría conducir a una escalada militar.



Pero esas reticencias se fueron disipando en los últimos meses cuando el Ejército ruso empezó a bombardear aleatoriamente edificios civiles con misiles de largo alcance, últimamente con misiles diseñados para ataques en alta mar. Para la Unión Europea se trata de crímenes de guerra y terrorismo.

Zelenski aseguró que los países occidentales no tendrán “otra alternativa” que enviar los tanques que reclama. Foto: EFE

Por eso, el primer anuncio ya oficial lo hizo este fin de semana el gobierno británico, que enviará 14 tanques pesados Challenger 2, un arma equivalente a los Leopard 2 alemanes o a los Abrams estadounidenses.



Pero se ignora si Alemania finalmente dará su consentimiento. Antes de tomar una decisión de ese tipo, “tenemos la responsabilidad de pensar detenidamente en las consecuencias para todas las partes en conflicto”, declaró este viernes el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, tras la reunión.



Según los analistas, las reticencias de Berlín se deben en gran medida al temor de que, pese a las garantías ucranianas, Kiev provoque una escalada usando esas armas para golpear el interior del territorio ruso y las bases aéreas y navales de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



Este viernes, tras la falta de consenso sobre los tanques alemanes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no se dio por vencido y aseguró que los países occidentales no tendrán “otra alternativa” que enviar los tanques que reclama.



Falta de municiones

Y es que la solicitud de tanques pesados a Ucrania llega en un momento clave para Europa en el que sus depósitos de municiones empiezan a vaciarse, dificultando la capacidad de acceder a los pedidos ucranianos.



La Unión Europea y la Otán constatan que Kiev consume más munición de la que la industria occidental es capaz de fabricar con sus medios actuales.



Los cálculos más realistas de algunas fuentes comunitarias hablan de que la industria europea es capaz de fabricar al año unos 300.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros (los más comunes en las armas de los países de la Otán), mientras las Fuerzas Armadas ucranianas consumen unos 40.000 al mes, que equivaldrían a 480.000 al año si la guerra siguiera al ritmo actual.



Cada día, Ucrania dispara más de 6.000 proyectiles de artillería y no hay industria militar en Europa que sostenga ese ritmo.



Cada día, Ucrania dispara más de 6.000 proyectiles de artillería. Foto: EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Las razones son varias, pero la mayor es la reducción de la capacidad de la industria militar tras el fin de la Guerra Fría.



Ante la falta de la amenaza militar que suponía el Pacto de Varsovia, Europa fue dejando de rellenar continuamente sus arsenales de municiones y la industria fue reduciendo su tamaño. Ahora, falta la capacidad productiva de los tiempos de tensiones geopolíticas globales, pero también obreros especializados o materias primas.



La buena noticia para los occidentales es que Rusia tiene los mismos o peores problemas para suplir a sus Fuerzas Armadas y que las sanciones dañan en mayor medida su capacidad industrial. Rusia también gasta munición como si no hubiera mañana. Un informe del británico Royal United Services Institute estima que los stocks de munición británicos darían para una semana de guerra al ritmo que consumen Moscú y Kiev.



Estados Unidos anunció la primera semana de enero un paquete de 1.800 millones de dólares que por primera vez incluye el envío de baterías de lanzaderas antimisiles Patriot, además de munición de precisión y cohetes de largo alcance.

Rusia tiene los mismos o peores problemas para suplir a sus Fuerzas Armadas Foto: EFE

La ayuda, sumada a los últimos anuncios de París y Berlín, son buenas nuevas para el presidente Volodimir Zelenski en este principio de año, pero esas armas necesitan miles de piezas de munición cada día. Y todo el peso tampoco puede recaer en la industria estadounidense, incapaz de seguir el ritmo.



De ahí que los países europeos con capacidad industrial militar más potente sean señalados desde la Unión Europea y la Otán para que aumenten esa capacidad lo más rápido posible.



Fuentes comunitarias son enfáticas en que la capacidad de producción de munición europea debe aumentar, pues aunque no se enviara ni un proyectil más a Ucrania, al ritmo actual se tardarían al menos 15 años en rellenar los depósitos. Al tiempo, la Otán exige a sus Estados miembro que tengan munición para sostener 30 días de combates de una guerra de envergadura. Ningún país europeo tiene hoy en día esa capacidad.

Otras fallas en Europa

Alemania duda si enviar o no los Leopard 2 a Ucrania. Foto: EFE/EPA/VALDA KALNINA

La Comisión Europea también identificó desde hace meses otro de los problemas militares europeos. Las infraestructuras no están en muchos casos preparadas para el tránsito de material militar pesado.



Bruselas aprobó así un plan de

60 millones de euros para que Bélgica adapte los puertos de Amberes y Zeebrugge para la llegada de armamento pesado estadounidense que después circularía hacia el este de Europa.



La comisaria europea de Transportes, Adina Valean, dijo al diario flamenco ‘De Standaard’ que “dada la agresión rusa contra Ucrania, la problemática de la movilidad militar en Europa está ahora en lo más alto de la agenda”.

Las reformas a hacer en los puertos belgas permitirán cargar material militar pesado directamente en trenes de mercancías hacia Alemania y después hacia Polonia y Ucrania mucho más rápido que ahora. También se arreglarán carreteras entre los puertos de Flandes para sostener el peso de vehículos militares. Bélgica ha puesto además el ojo sobre antiguos puentes, para reforzarlos.



Lo cierto es que más allá del problema estructural de la munición, en los últimos días el debate seguirá centrado en la posibilidad de enviar tanques pesados a Ucrania, pues Kiev asegura que son claves para "vencer el mal" (en referencia a Moscú).

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS