La renovada ofensiva rusa en el Donbás convirtió a esa región del este de Ucrania en un "infierno", declaró este viernes el presidente Volodimir Zelenski,. Tras su intento fallido de conquistar la capital, Kiev, Rusia ha centrado sus ataques en el sur y el este de Ucrania, arrasando pueblos y aldeas.



Las fuerzas rusas intentan apoderarse totalmente del Donbás (este), una zona de habla rusa que ha estado parcialmente controlada por separatistas pro-Kremlin desde 2014.



"En el Donbás, los ocupantes están intentando aumentar la presión", dijo Zelenski durante un discurso el jueves por la noche. "Es un infierno y no es una exageración", señaló.



El Ministerio ucraniano de Defensa dijo este jueves que las fuerzas rusas estaban impidiendo a los civiles salir del Donbás hacia zonas controladas por el gobierno ucraniano.



Además, doce personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un bombardeo en la ciudad de Severodonetsk (este), sobre la cual las tropas rusas tratan de cerrar el cerco, informó el gobernador regional.



Las fuerzas rusas están rodeando esa ciudad y la vecina Lysychansk, separada de Severodonetsk por un río que marca el frente de la guerra. Juntas representan el último reducto de resistencia ucraniana en la zona.



Los habitantes que quedan en Severodonetsk, una ciudad fantasma, tienen miedo de poner un pie en la calle.



"No sé cuánto podremos aguantar", comentó Nella Kashkhina (65 años), refugiada en el sótano de su edificio, quejándose de que "no quedan medicinas".

El presidente ucraniano Zelensky dijo que "Donbas es el principal objetivo de Rusia". Foto: AFP

Rusia dice que está cerca de conquistar todo Lugansk

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, dijo este viernes que Moscú estaba cerca de controlar totalmente la región separatista de Lugansk, en el este de Ucrania, y que más de 1.900 soldados que estaban atrincherados en la acería Azovstal de Mariúpol se rindieron.



"La liberación de la República Popular de Lugansk está cerca de completarse", declaró Shoigu durante una reunión con responsables de su ministerio y del ejército, retransmitida por televisión.



Justo antes del inicio de su ofensiva en Ucrania, que empezó el 24 de febrero, el gobierno ruso reconoció la independencia de las regiones ucranianas separatistas de Donetsk y Lugansk, que estaban parcialmente controladas por dirigentes pro-Kremlin desde 2014.

Shoigu indicó además que 1.908 soldados ucranianos, que llevaban semanas atrincherados en la planta siderúrgica Azovstal de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, se rindieron en los últimos días.



"Los nacionalistas bloqueados en la fábrica empezaron a entregarse. Actualmente, 1.908 personas depusieron las armas", declaró.



Esos militares estaban atrincherados desde hacía semanas en las galerías subterráneas de la inmensa planta siderúrgica Azovstal y se convirtieron en un símbolo de la resistencia a la ofensiva rusa.

Al respecto, uno de los comandantes afirmó este viernes que los últimos soldados ucranianos atrincherados en Mariúpol recibieron la orden de Kiev de "dejar de defender la ciudad".



"El mando militar superior dio la orden de salvar las vidas de los militares de nuestra guarnición y de dejar de defender la ciudad", declaró Denys Prokopenko, comandante del regimiento Azov, una de las unidades ucranianas presentes en la acería de Mariúpol.



Ahora, Ucrania desea organizar un intercambio de prisioneros de guerra, pero las autoridades rusas han reiterado varias veces que consideran, al menos a una parte de ellos, combatientes neonazis y no soldados.

AFP y EFE

