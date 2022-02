El Gobierno ucraniano instó este miércoles a sus ciudadanos que se encuentran en Rusia a abandonar ese país "inmediatamente" ante la intensificación de la agresión rusa contra Ucrania.

"En relación con la intensificación de la agresión rusa contra Ucrania (...), el Ministerio de Exteriores recomienda que los ciudadanos ucranianos se abstengan de viajar a la Federación Rusa y a aquellos que están en este país a salir de su territorio inmediatamente", indicó la diplomacia ucraniana en un comunicado.



Kiev considera que en la circunstancia actual de tensiones militares con Rusia su capacidad de prestar asistencia consular en ese país a los ucranianos puede quedar limitada.



"Hacemos hincapié en que ignorar estas recomendaciones complicará significativamente la protección adecuada de los ciudadanos ucranianos en la Federación Rusa", insistió Exteriores en su aviso de viaje.



Las tensiones entre Moscú y Kiev se incrementan cada día y el reconocimiento ruso de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk y el posible envío de tropas rusas a estos territorios ha llevado a las autoridades ucranianas a considerar la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Rusia.



Putin dice estar dispuesto a una salida democrática

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este miércoles que está dispuesto a buscar "soluciones diplomáticas" para la actual crisis con Ucrania y Occidente, aunque insistió en que los intereses y la seguridad de su país no son negociables.



"Nuestro país está siempre abierto a un diálogo directo y honesto para encontrar soluciones diplomáticas a los problemas más complejos. No obstante, los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos son para nosotros no negociables", declaró Putin en un discurso televisado por el Día del Defensor de la Patria.



Putin habló luego de que la cámara alta del Parlamento, el Consejo Federal, aprobó por unanimidad el envío de "fuerzas de paz" rusas a dos regiones separatistas ucranianas que Moscú ahora reconoce como independientes.



En el mensaje por video, Putin dijo estar seguro de que los militares rusos defenderán los intereses nacionales del país.

Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

"Continuaremos desarrollando sistemas avanzados de defensa, incluyendo de tipo hipersónico y basados en nuevos principios físicos, y expandiremos el uso de tecnologías digitales avanzadas e inteligencia artificial", agregó.



"Esas son realmente las armas del futuro, que incrementan significativamente el potencial de combate de nuestras fuerzas armadas", aseveró.



Gobiernos occidentales han advertido las últimas semanas que Putin prepara una invasión de Ucrania.



El martes, el presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia por "iniciar" una invasión a Ucrania, aunque dijo que hay tiempo de evitar una guerra.

AFP y EFE

