La empresa rusa Gazprom confirmó este miércoles haber suspendido "por completo" el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos, una exigencia de Moscú a los que considera países "inamistosos".



Los pagos por el suministro de gas a partir del 1° de abril deben realizarse en rublos, en virtud de una orden del Gobierno de Vladímir Putin, algo que la mayoría de los países europeos se han negado a hacer.

"Gazprom Export notificó a Bulgargaz y PGNiG la suspensión del suministro de gas a partir del 27 de abril hasta que se realice el pago de acuerdo con el procedimiento establecido por el decreto" de Putin, informó la compañía rusa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a finales de marzo que los países "inamistosos", entre ellos EE. UU., Canadá, el Reino Unido y todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) -en la que el gas ruso supone el 40 % del consumo- paguen los suministros en rublos debido a las sanciones occidentales a transacciones en divisas con Moscú por su campaña militar en Ucrania.



El mecanismo ideado por Rusia para ello establece que esos países considerados hostiles deben abrir una cuenta especial en rublos y otra en divisa en Gazprombank.



La idea de Putin era que el banco ruso recibiría el pago en la divisa especificada en el contrato de suministro de gas, el euro o el dólar, y luego lo convertiría en rublos en el mercado de divisas de Moscú, el MICEX, y lo depositaría en la cuenta de rublos del comprador.

Según informó el martes la empresa estatal de gas polaca Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Gazprom le había comunicado que el flujo de gas a Polonia se interrumpiría este miércoles debido a su negativa a hacer pagos en rublos.



La ministra polaca de Clima y Medio Ambiente, Anna Moskwa, declaró al conocer la noticia que "no hay decretos de (Vladímir) Putin que estén en vigor en Polonia", en referencia a la exigencia de Moscú a los contratistas extranjeros de Gazprom "hostiles a la Federación Rusa" de pagar el gas importado en rublos.



Moskwa aseguró este miércoles en la radio polaca que "las existencias de gas almacenado en Polonia rondan el 80 por ciento, lo cual es mucho. Por el momento, no hay necesidad de buscar nuevos suministros: tenemos suministros de GNL, contamos con el interconector checo y, en un momento dado, recurriríamos al interconector lituano".



"No habrá escasez de gas, los suministros están asegurados", enfatizó la ministra. Por su parte, la empresa PGNiG informó el martes en un comunicado de que el corte en las importaciones de gas rusos estaba previsto desde el viernes pasado, día que concluyó el plazo ruso para empezar a pagar en rublos la factura energética.

PGNiG alegó en un comunicado que "la suspensión del suministro de gas es un incumplimiento de contrato".

El Gobierno polaco hizo pública este martes una lista con los nombres de 50 compañías e individuos rusos con intereses comerciales en Polonia que serán objeto de sanciones. A las compañías afectadas, entre las que se encuentra la filial polaca de Gazprom, se les congelarán sus fondos y recursos económicos y se les cancelarán sus derechos sobre acciones y dividendos.



Nueva amenaza de cortes de gas

El Kremlin declaró este miércoles, tras el corte de suministros de gas ruso a Polonia y Bulgaria, que los envíos serán interrumpidos también para otros países si estos no aceptan el nuevo mecanismo de pago en rublos.



"Conforme se acerque el tiempo de pago y si los consumidores rechazan el nuevo sistema de pago, el decreto presidencial será implementado", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov negó categóricamente que la interrupción de los suministros sea un chantaje, tal y como lo describió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Dmitri Peskov agregó que los países europeos fueron avisados con antelación de que Rusia pasaría a un nuevo sistema de pago en respuesta a sanciones comunitarias a Moscú y el bloqueo de los fondos del país en el extranjero.



Von der Leyen aseguró este miércoles que la Unión Europea (UE) dispone de planes de contingencia para eventuales cortes de gas de Rusia tras la suspensión del suministro a Bulgaria y Polonia por no pagar en rublos.

"El anuncio de Gazprom de que suspenderá unilateralmente la entrega de gas a los clientes en Europa es otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje", declaró Von der Leyen en un comunicado.



La presidenta del Ejecutivo comunitario agregó que la maniobra de Moscú "muestra una vez más la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor de gas" y aseguró que los socios europeos están "preparados para este escenario (...) injustificado e inaceptable".



El representante del Kremlin replicó a Von der Leyen que Rusia sigue siendo un suministrador fiable y que en caso de que los países afectados por los cortes accedan a pagar en rublos los suministros se reanudarían.



Peskov insistió en que el pago en rublos no implica "ninguna dificultad", ni hace subir el precio de los suministros. "De facto, para los compradores no cambia nada, el único requisito es que abran dos nuevas cuentas en el Gazprombank", entidad encargada de recibir el pago en divisa extranjera y convertirla en rublos.



Peskov subrayó que el precio no variará en relación con el curso de cambio y que eso "ya ha sido hablado".

¿Hay países que pagan en rublos?

Un total de diez compradores europeos de gas ruso han abierto cuentas especiales en rublos en Gazprombank y cuatro ya han efectuado los pagos en la moneda rusa, según la agencia Bloomberg, que cita fuentes cercanas a Gazprom.



La fuente, que pidió el anonimato, indicó que no están previstos más cortes de gas hasta la segunda mitad de mayo, cuando deben entrar otros pagos por el combustible ruso en rublos.



Gazprom explicó que ha suspendido "por completo" el suministro de gas a Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) porque no recibió al final del día hábil de ayer pagos por las entregas en abril en rublos como establece el decreto de Putin del 31 de marzo para países "inamistosos".

EFE y AFP

