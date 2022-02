La invasión rusa en Ucrania ha causado ya los primeros muertos, según fuentes ucranianas, mientras Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población pacífica.



De acuerdo a un informe emitido desde la Presidencia de Ucrania más de cuarenta soldados ucranianos murieron en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país.



"Sé que ahora hay más de cuarenta muertos y varias decenas de heridos", señaló en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial.

Además, el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania aseguró que su Ejército recuperó la ciudad de Shchastia en la región de Lugansk, y aniquiló a cincuenta soldados rusos.

Esta es una de las zonas afectadas en Ucrania tras invasión rusa. Foto: EFE Según Rusia, los ataques no están siendo dirigidos contra ciudades ucranianas. Foto: EFE Ucrania está bajo fuego de artillería a lo largo de su frontera norte con Rusia y Bielorrusia. Foto: EFE / ZURAB KURTSIKIDZE

Cientos de personas intentan adquirir gasolina en distintos puntos del país, tras el ataque ruso. Foto: EFE

"Shchastia fue recuperada tras el ataque del agresor ruso. Durante el intento de ataque el equipamiento enemigo fue destruido y unos 50 enemigos murieron, anunció la entidad en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas del país no están atacando ciudades ucranianas en el curso la "operación militar especial" lanzada por el presidente Vladímir Putin.



"Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica", señalo Defensa en un comunicado.



Los militares rusos indicaron que se emplean armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas ucranianas.

Entretanto, centenares de ciudadanos intentan aprovisionarse de gasolina para poder evacuar sus ciudades en busca de refugio.



En este sentido, Polonia, junto a otros del este y centro de Europa, manifestó su intención de preparar planes de acogida ante la eventual llegada de refugiados procedentes de Ucrania por la guerra declarada en ese país.



En Varsovia, el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, aseguró que "si llegan refugiados de Ucrania a Polonia" serán acogidos, ya que "se han llevado a cabo preparativos" para esta situación.

Una vista de un árbol dañado en la aldea de Vibrovka después de un bombardeo no lejos de la ciudad de Lugansk, Ucrania. Foto: EFE / ZURAB KURTSIKIDZE

Müller subrayó que "en situaciones de conflicto armado puede haber desplazamientos de personas, no solo internos, (sino) también a países vecinos", y recordó que su Gobierno puso en marcha "recientemente" un plan para "prestar ayuda humanitaria" a Ucrania.



Mientras tanto, la Cruz Roja polaca anunció que ultima los preparativos para instalar ocho puntos de acogida a refugiados en las provincias orientales polacas.