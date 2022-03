La guerra que libra Rusia en Ucrania y el temor a verse envueltos en el conflicto empujó a los líderes europeos a rearmarse para que el bloque sea más autónomo y reduzca su dependencia de la protección de la Otán.



“El temor a la guerra es muy diferente entre países. Para Francia, parece muy lejano. Pero esto no es cierto. Los misiles (rusos) Iskander están desplegados en Bielorrusia”, advirtió el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



Esos misiles balísticos de corto alcance en principio tienen capacidad de ser equipados con ojivas nucleares.



Al final de una difícil discusión, los líderes europeos aprobaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a “aumentar sustancialmente su gasto en defensa”. Ese paso sería para “aumentar la capacidad de actuar de manera autónoma” y “asegurar la asistencia mutua” en el bloque.



“La guerra llegó en un momento en que Europa y Estados Unidos se aprovechaban de una excelente recuperación”, señala Jacob Kirkegaard, del centro de reflexión German Marshall Fund, respecto a las tensiones que genera este cambio de lógica armamentística. En línea con Kirkegaard, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró que en solo dos semanas, la invasión rusa “aumentó considerablemente” los riesgos, al anunciar que la institución monetaria redujo medio punto su previsión de crecimiento de la zona euro en 2022, a 3,7 por ciento. El FMI también avisó que rebajará las suyas.



Ante la amenaza, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, propuso a los líderes europeos liberar un nuevo aporte de 500 millones de euros, para alcanzar un total de 1.000 millones, para la financiación de la compra de armas solicitada por Ucrania. Los fondos procederán del Fondo Europeo para la Paz, que dispone de unos 5.000 millones de euros, creado y complementado por los Estados miembros al margen del presupuesto comunitario.



A su vez, el comisario europeo de Industria, Thierry Breton, avanzó ayer que si los gastos de defensa de los países de la UE pasan del 1,5 por ciento del PIB actual de media al 2 % recomendado por la Otán habría entre 65.000 y 70.000 millones de euros adicionales.



Un margen que podría equilibrar el presupuesto de defensa con el de Moscú. Según Eurostat y el Banco Mundial, para el 2 de marzo, Rusia gastaba 55.217,71 millones de en defensa, lo que equivale al 4,26 % de su PIB nacional.

Un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial aprende a usar un misil Javelin durante una sesión de entrenamiento, en Kyiv (Kiev), Ucrania. Foto: EFE

Con el tema bélico-militar en el centro de la mesa, se estima que otras áreas sufrirán reducciones presupuestarias significativas, en especial las de carácter social y de salud. La lucha contra el cambio climático, una tarea de por sí relegada a nivel mundial, sería otra de las grandes afectadas.



En dos semanas, la UE ha recibido más de 2 millones de refugiados, solo comparable a la afluencia de solicitantes de asilo, en su mayoría sirios, entre 2015 y 2016, explicó la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. “Vamos a ver a más y más personas huyendo de Ucrania (...). No sabemos exactamente cuántas, pero diría que millones”, afirmó la comisaria sueca, al recalcar que este “va a ser un desafío muy grande, que va a empeorar, tenemos que prepararnos para ello”, advirtió Johansson.



Los Veintisiete acordaron otorgar un régimen de protección temporal a los ucranianos que les permita permanecer y trabajar al menos un año en la UE.



Para ello, la comisión ha propuesto que los Estados de acogida puedan utilizar los fondos no utilizados del presupuesto 2014-2020, lo que permitiría liberar aproximadamente 420 millones de euros, y autorizar el uso de fondos de cohesión para financiar medidas de integración.



Unos 10.000 millones de euros de los fondos para 2022 del programa React-EU como parte del plan de recuperación poscovid también se pueden utilizar para financiar acciones en apoyo a los exiliados de Ucrania, según la comisión, que aseguró además una ayuda humanitaria de 500 millones de euros para quienes huyen de la guerra. No obstante, en todo este presupuesto no se incluye la ayuda a migrantes y refugiados venidos de otras latitudes del mundo.



Los líderes europeos tienen agendado retomar la discusión sobre el presupuesto militar en la cumbre prevista para el 24 y 25 de marzo en Bruselas, y además el presidente francés ya anunció una cumbre excepcional de defensa en mayo.

La guerra en Ucrania fue un duro golpe para los europeos, que los enfrentó a la realidad. Súbitamente descubrieron el lamentable estado de las fuerzas armadas en Alemania y su dependencia militar de la Otán y Estados Unidos, y por eso decidieron acelerar sus inversiones.



Entretanto, Rusia amplió este jueves sus bombardeos hacia el oeste de Ucrania, considerada la zona más segura en el país –la más cercana a la línea de la Otán– por estar lejos del frente, mientras que la cifra de refugiados que tratan de salir del país no para de aumentar, cuando ayer se cumplieron 16 días de la ofensiva rusa.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe