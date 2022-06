El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles un nuevo envío de armamento a Ucrania tras una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se mostró agradecido con Washington.



(Lea aquí: 'Diosa de la muerte': la letal arma que le darán a Ucrania para la guerra)



Este nuevo paquete de ayudas, por un valor de US$ 1.000 millones, incluye material de artillería, sistemas de defensa antibuque, municiones y sistemas avanzados de misiles que el Ejército ucraniano ya está utilizando en la guerra, según Biden.



(Le puede interesar: Ucrania pide reconocer los ataques de las tropas rusas como un 'genocidio')

“Reafirmé mi compromiso de que Estados Unidos apoyará a Ucrania en la defensa de su democracia y de su soberanía e integridad territorial frente a la agresión rusa no provocada”, agregó el presidente estadounidense. Además, el mandatario demócrata también anunció US$ 225 millones en asistencia humanitaria para ese país del este europeo. El dinero se destinará a alimentos, agua potable, suministros médicos y otros bienes de primera necesidad.



El Pentágono precisó que el material militar abarca especialmente 18 obuses Howitzers con sus vehículos de transporte y 36.000 obuses,d así como dos lanzadores de misiles antinavíos Harpoon, destinados a la defensa costera de Ucrania.



Estados Unidos también planea enviar cohetes guiados de precisión para los cuatro sistemas Himars prometidos a Ucrania a comienzos de junio y deberían llegar al campo de batalla a finales de mes, señaló un alto funcionario. Pero Washington no despachará inmediatamente los lanzadores Himar, ya que primero quiere asegurarse de que se emplean con éxito en el campo de batalla.



Ucrania resiste la invasión con apoyo económico y militar occidental, pero reclama el envío de armas pesadas y en mayores cantidades para repeler la avanzada rusa. A propósito, las autoridades ucranianas admitieron haber perdido el control del centro de Severodonetsk, en el Donbás, una región controlada ya en gran parte por separatistas prorrusos desde 2014.



Según el alcalde de Severodonetsk, Oleksandre Striuk, una parte de las tropas ucranianas están atrincheradas –junto a más de 500 civiles– en Azot, una enorme planta química de esta ciudad que antes de la guerra tenía 100.000 habitantes.

Facebook Twitter Linkedin

Civiles ucranianos reciben entrenamiento con armas . Foto: EFE

Con este telón de fondo, la comisión creada por la ONU para investigar posibles ataques a los derechos humanos durante la invasión rusa en Ucrania dijo este miércoles que ha recogido información que respalda la existencia de “serias” violaciones que “quizá” alcancen la categoría de crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, la comisión dijo que aún es prematuro para sacar conclusiones.



“Sometida a una posterior verificación, la información recibida y los lugares destruidos visitados pueden apoyar las reclamaciones de serias violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias”, en Ucrania, dijo el noruego Erik Mose, jefe de esta comisión, que también integran la bosnia Jasminka Dzumhur y el colombiano Pablo de Greiff.



Tras esta primera visita, la comisión continuará “recogiendo pruebas” que puedan servir para depurar responsabilidades, con especial foco en las violaciones de naturaleza sexual y los derechos de la población más vulnerable, explicó el colombiano Pablo de Greiff.



Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos admitió este miércoles que Ucrania ha cometido abusos durante la guerra que deben ser investigados, pero subrayó que la cantidad de crímenes de los rusos es desproporcionadamente mayor.



“Estamos viendo una cantidad desproporcionada de abusos de los rusos en comparación con las fuerzas ucranianas, pero cualquier esfuerzo internacional de rendición de cuentas debe centrarse en ambos bandos”, afirmó la embajadora estadounidense para la Justicia Penal Global, Beth van Schaack.



AFP Y EFE

Más noticias