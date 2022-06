La guerra en Ucrania entró en una nueva disyuntiva, especialmente para la Unión Europea (UE), por cuenta de las discusiones que sostendrá Bruselas la semana entrante para decidir si acepta o no la candidatura de Kiev para ingresar al bloque.



Por un lado, el apoyo económico y armamentístico se han vuelto claves para el ejército ucraniano en su intento por atajar a las tropas rusas, que siguen martillando el este del país. Pero, por el otro, la UE debe sopesar si sería mejor empujar al gobierno del presidente Volodimir Zelenski a un acuerdo, que aunque amargo, traiga la paz al continente.

Pese a que la Comisión Europea recomendó este viernes aceptar la candidatura, lo cierto es que los 27 países miembros de la UE se deberán pronunciarse sobre esto a finales de la semana, una cuestión espinosa por cuenta de la invasión rusa.

Los escenarios de la guerra

Enrique Prieto, experto en derecho internacional humanitario y profesor de la Universidad del Rosario, en diálogo con EL TIEMPO, analizó tres posibles escenarios para el futuro del conflicto y la candidatura de Kiev en el bloque, y explicó cuál sería el más beneficioso para Europa.



El primero es el de un “empate” en el que Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo donde Kiev se compromete a no ser parte de la Otán, pero continúa con su candidatura de adhesión a la UE, una comunidad no militar, sino económica y civil. En este caso, tanto Rusia como Occidente, verían retribuciones diplomáticas.

Ucrania, Moldavia y Georgia tendrían el estatus de candidato a la UE, Foto: EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Nadie quiere tener en el patio trasero de su casa un conflicto de estas magnitudes FACEBOOK

El segundo escenario es en el que Zelenski ordene la retirada de sus tropas, es decir, que se rinda ante Moscú. En esta instancia, según Prieto, Rusia solo podría hacerse del control de algunos territorios de Ucrania, pero el país no perdería su independencia.



De hecho, una rendición unilateral de Kiev, con el apoyo de la UE, obligaría a Rusia “a respetar unos mínimos principios internacionales, más aún cuando Ucrania es candidato oficial al bloque”.



En el tercer escenario, el menos probable para el experto, es que Rusia se rinda y retire a su ejército del territorio ucraniano.

Vladirmir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

Lo cierto es que en ninguno de los tres posibles futuros de la guerra, la UE sería una verdadera amenaza para Moscú. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que no tiene “nada en contra” de la candidatura de Ucrania al bloque “porque no es una organización militar, a diferencia de la Otán”.



Prieto sostiene que el segundo caso es el ideal para los Veintisiete. “Forzar a Zelenski a negociar una paz amarga cediéndole territorio a Rusia es lo deseado. Nadie quiere tener en el patio trasero de su casa un conflicto de estas magnitudes que puede, en cualquier momento, tocar a otros vecinos y configurar un conflicto en una escala mayor”.



El experto explica, a su vez, que Occidente podría presionar a Zelenski, que ha señalado en diversas ocasiones que irá hasta el final, a tomar la ruta de la negociación y, posteriormente, de la rendición.



Esto, a través del condicionamiento del envío de armamento, factor clave para la resistencia ucraniana. “Por más de que Zelenski quiera seguir adelante, no depende solo de él”, afirma Prieto.

Apoyo de las potencias europeas

En medio de este panorama, Ucrania tiene buen terreno abonado dentro del bloque, que ya ha castigado a Rusia con sanciones económicas y ha enviado constantemente ayudas armamentísticas para reforzar al ejército ucraniano.



Eso quedó más que claro el pasado jueves. En un inédito viaje, el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi y el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaron Kiev por primera vez desde que se inició el conflicto el 24 de febrero.



Durante su estancia, los principales líderes de las potencias europeas llegaron hasta Irpin, una ciudad periférica de la capital ucraniana, que fue devastada en los primeros días de la invasión rusa. Allí se les unió el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, para rendir una declaración conjunta.



“Los cuatro apoyamos el estatuto de candidato inmediato” de Ucrania para la adhesión al bloque, declaró Macron. “El mensaje más importante de nuestra visita es que Italia quiere que Ucrania sea parte de la UE”, dijo Draghi. De igual manera, Scholz subrayó que Ucrania “pertenece a la familia europea”.



Estas declaraciones se dieron justo una semana antes de que la UE celebre la cumbre en la que se definirá la candidatura.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. Foto: EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL

“La Comisión recomienda al Consejo, en primer lugar, otorgar a Ucrania una perspectiva europea y, en segundo, concederle el estatuto de candidato. Ello, desde luego, a condición de que el país proceda a cierto número de importantes reformas”, afirmó Ursula Von der Leyen, presidenta del ejecutivo de la UE.



Para ser candidato a entrar al bloque, un país debe cumplir una serie de criterios políticos (democracia, Estado de derecho, protección de minorías), económicas (una economía de mercado viable) y comprometerse a asumir las reglas del derecho europeo.



Von der Leyen reconoció que las autoridades del país habían “hecho mucho” por la candidatura, pero señaló que todavía había “mucho por hacer”, especialmente en la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho, por lo que la adhesión aún tardaría años en hacerse efectiva.



Por su parte, Prieto menciona que para que la candidatura oficial se convierta en adhesión, el proceso puede durar hasta ocho años en el caso de Ucrania, algo que los mismos países europeos han calificado de rápido y “urgente”.



“Las declaraciones de candidatura de Ucrania en este momento de la guerra sirven más como un mensaje para Rusia, pues los efectos no van a ser inmediatos y, probablemente, cuando ya sea miembro, el conflicto habrá terminado”, sugirió el experto.

Moscú se acerca a Pekín

La diplomacia rusa, por su parte, movió esta semana sus fichas para tratar de acercase más a China. Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron esta semana incrementar la cooperación económica ante lo que llamaron las “ilegítimas sanciones” de Occidente por cuenta de la invasión a Ucrania.



Xi y Putin aseguraron que las relaciones entre ambas naciones se encuentren a “un nivel alto” y “sin precedentes en la historia”.



Este acercamiento resulta relevante en momentos en que Moscú busca otros socios para tratar de evadir las sanciones. A propósito, ambos países acordaron cooperar en asuntos energéticos, financieros, industrial y de transporte, precisamente las que más golpeadas se han visto con las restricciones impuestas por Occidente.

Reunión en Pekín entre los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP

Pero Putin fue más allá con su discurso y vaticinó este viernes el ocaso de la hegemonía política occidental y apostó por el advenimiento de un mundo multipolar.



“Creen que la hegemonía de Occidente en la política y economía mundial es una constante, es eterna. No hay nada que sea eterno. Nuestros colegas no sólo niegan la realidad, sino que intentan obstaculizar la marcha de la historia, piensan como en el siglo pasado, son rehenes de sus propias mentiras”, subrayó.



Lo cierto es que además de la UE, Ucrania cuenta con un fuerte apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido. Este viernes, incluso, el primer ministro británico, Boris Johnson, llegó de sorpresa a Kiev en su segunda visita desde que inició el conflicto.



Según un comunicado de los servicios oficiales, Johnson se comprometió a “lanzar un gran programa de formación de las fuerzas ucranianas, que podría entrenar hasta a 10.000 soldados cada 120 días”.



A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el miércoles un nuevo envío de armas, que incluye artillería, municiones y sistemas avanzados de misiles. La ayuda militar tiene un costo de 1.000 millones de dólares, que se suman a los 225 millones de dólares de asistencia humanitaria por parte de Washington.



