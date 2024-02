Ucrania dice que rusos utilizan satélites Starlink de Elon Musk en el frente de guerra

La inteligencia militar de Ucrania, GUR, aseguró este domingo que las tropas rusas utilizan la red de satélites Starlink del multimillonario Elon Musk en el frente, un sistema cuyo uso solo estaba previsto para garantizar la conectividad de los ucranianos y para que las fuerzas ucranianas pudieran comunicarse entre sí.



(Puede leer: Aprueban uso de esperma congelada de soldados ucranianos / Una vuelta al mundo)



"La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania confirma el uso de los sistemas de comunicación por satélite Starlink por parte de los ocupantes rusos en el frente", escribió este domingo el GUR en su canal de Telegram.

El GUR sostuvo que la interceptación por radio de la conversación de los rusos muestra que para establecer el acceso a Internet se instalaron terminales Starlink, por ejemplo, en unidades de la 83ª Brigada de Asalto de Rusia" que operan en la región oriental de Donetsk, cerca de Klishchivka y Andrivka.



(Siga leyendo: Más cambios en cúpula militar de Ucrania: Zelenski nombra a cuatro nuevos comandantes)



El portavoz del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Ucrania, Andrí Yúsov, dijo al diario RBC Ucrania que "esto está empezando a adquirir un carácter sistémico".

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk. Foto: EFE

El uso por parte de las tropas rusas de la red de satélites ha generado polémica en Ucrania, ya que el año pasado una nueva biografía de Musk reveló que el propietario de Starlink pidió a sus ingenieros que deshabilitaran satélites Starlink utilizados por Ucrania para frustrar un ataque de las fuerzas ucranianas contra la flota rusa cerca de Crimea.



Por ello ha surgido la pregunta en las redes sociales de por qué Musk no puede desactivar los terminales que usan los rusos si lo hizo en aquel momento con los ucranianos.



(Lea también: El 'comandante más experimentado': ¿quién es el nuevo jefe del Ejército de Ucrania?)



SpaceX, que controla la empresa Starlink y que también pertenece a Musk, aseguró a raíz de la polémica generada ahora que Starlink "no está activo en Rusia, lo que significa que el servicio no funcionará en ese país".

Si las tiendas rusas afirman vender Starlink para ofrecer servicio en ese país, están estafando a sus clientes. FACEBOOK

TWITTER

"SpaceX nunca ha vendido ni comercializado Starlink en Rusia, ni ha enviado equipos a ubicaciones en Rusia. Si las tiendas rusas afirman vender Starlink para ofrecer servicio en ese país, están estafando a sus clientes", señaló, si bien en su mensaje solo se refiere a Rusia y no a los territorios ucranianos que ocupa actualmente.



(Puede leer: ¿Por qué Volodimir Zelenski destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania?)



"Si SpaceX tiene conocimiento de que una parte sancionada o no autorizada está utilizando una terminal Starlink, investigamos el reclamo y tomamos medidas para desactivar la terminal si se confirma", añadió.

EFE