Kiev cree que Rusia está preparando con hasta 500.000 soldados movilizados una gran ofensiva en Ucrania en torno al 24 de febrero, primer aniversario de la guerra, mientras que Rusia advierte que no se detendrá ante los tanques occidentales ni ante eventuales armas de largo alcance.



"Todos lo sabemos: ahora Rusia está concentrando sus fuerzas, preparándose para un intento de venganza no solo contra Ucrania, sino también contra la Europa libre y el mundo libre", dijo este jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El Estado Mayor General de Ucrania confirmó que Rusia "está realizando activamente tareas de reconocimiento, preparándose para una ofensiva en ciertas direcciones".



"Rusia mantiene presencia militar en las áreas cercanas a la frontera con Ucrania" y entrena "tropas en varios polígonos en Bielorrusia", señaló además en su parte bélico diario.



Zelenski dijo que Rusia prepara medidas contra Europa. Foto: AFP

Ucrania y aliados se preparan para la ofensiva rusa

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, y el jefe de gabinete de la Presidencia, Andriy Yermak, trataron este jueves por teléfono "las posibles acciones del enemigo en un futuro cercano" con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Mark Milley.

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Réznikov, sostuvo en la cadena de televisión francesa BFMTV que los rusos "viven en el simbolismo y pensamos que tratarán de hacer algo en torno al 24 de febrero".



Dijo que Kiev no subestima a su enemigo y que hay unos "500.000 soldados rusos" movilizados por el Kremlin. "Oficialmente anunciaron 300.000, pero cuando uno ve las tropas en las fronteras son muchos más, según nuestros cálculos", afirmó.



Ucrania cree que la ofensiva puede producirse en dos direcciones: en el Donbás, en el este, y en el sur.

Putin aseguró que Rusia tiene "con qué responder" a los carros de combate de Occidente. Foto: EFE/EPA/Sergey Fadeichev/Kremlin/Pool

El Kremlin da indicios de una nueva ofensiva

Zelenski recalcó la víspera que ya hay "cierto aumento de acciones ofensivas de los ocupantes en el frente, en el este del país", donde "la situación es cada vez más grave".



La situación es especialmente difícil en torno a la ciudad de Bajmut, que Rusia considera estratégica, pues cree que puede avanzar desde allí a los dos bastiones ucranianos en la región de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk, localidad esta última donde Rusia atacó dos veces en las últimas horas objetivos civiles.



Rusia reconoció este jueves haber efectuado anoche un ataque en Kramatorsk, pero sostuvo que era para eliminar dos lanzaderas de misiles occidentales.



Los dos ataques contra edificios residenciales provocaron al menos tres muertos y 23 heridos, según la Fiscalía y las autoridades ucranianas de la provincia.



Según dijo al diario Kyiv Post Andriy Chernyak, representante de la Inteligencia Militar, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado que sus tropas tomen totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk hasta marzo, algo que incluso el jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, cree imposible.



El pasado día 19, dijo que los mercenarios avanzaban solo "metro a metro". En octubre pasado eran "entre 100 y 200 metros al día".



De cara a la temida ofensiva rusa, Ucrania volvió hoy a pedir a sus socios occidentales misiles de largo alcance además de una mayor cantidad de tanques y blindados.

Ucrania confirmó que recibiría en total entre "120 y 140" tanques por parte de los aliados de occidente. Foto: EFE/EPA/Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa

Rusia tiene 'con qué responder' a las ayudas a Ucrania

Por su parte, Putin aseguró este jueves en Volgogrado durante un acto conmemorativo del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania Nazi en la batalla de Stalingrado, que Rusia tiene "con qué responder" a los carros de combate de Occidente.

"Nosotros no enviamos tanques a sus fronteras, pero tenemos algo con qué responder y no se tratará solo de carros de combate", señaló el jefe de Estado.



Las declaraciones se pueden ver como una advertencia, evocando de nuevo la posibilidad de que Rusia recurra a su arsenal nuclear.



En Kiev, Réznikov ignoró las advertencias rusas y elevó la apuesta con un llamamiento a Europa para que envíe a Ucrania misiles de largo alcance.



"Si tuviéramos la oportunidad de golpear a una distancia de 300 kilómetros, el Ejército ruso no sería capaz de defenderse y tendría que ceder", subrayó en una reunión con la Comisión Europea (CE).

Aseguró que "Ucrania está dispuesta a proporcionar garantías de que esas armas no se utilizarán para atacar territorio ruso".



El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió sin embargo que Rusia no se detendrá en el Donbás y el sur si Ucrania recibe estos misiles de Occidente.



"Cuanto más alcance tenga el armamento que se envía al régimen de Kiev tanto más lejos habrá que alejarlo de los territorios de nuestro país", dijo a la agencia oficial RIA Nóvosti.



Recalcó que Occidente con "cada paso que da se hunde más en el pantano" y que la escalada es "como una bola de nieve".



Serguéi Lavrov señaló que la entrega a Kiev de armamento moderno es imposible sin la llegada del personal militar de países de la OTAN. Foto: EFE

Advertencias a occidente

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que la entrega a Kiev de armamento moderno es imposible sin la llegada del personal militar de países de la Otán.



"Todos los equipos, que ya han sido entregados parcialmente, según expertos, no pueden ser manejados por ucranianos aunque estos hayan recibido cursos de entrenamiento de dos o tres meses", indicó Lavrov.



Agregó que hay sistemas cuyo personal no puede ser entrenado en tiempos reducidos y si Occidente los suministra, es porque también envía a sus militares.



"Se ve que les darán vacaciones en el ejército y les inscribirán como mercenarios", opinó.



El jefe de la diplomacia rusa recalcó que Occidente con "cada paso que da se hunde más en el pantano" y que la escalada es "como una bola de nieve".



"Esta escalada es como una bola de nieve. Todo comenzó con (el envío de) una especie de cascos para el ejército ucraniano, luego llegaron las armas ligeras, ahora ya están hablando con fuerza de los aviones. (El canciller alemán, Olaf) Scholz promete que eso nunca ocurrirá, pero Scholz es conocido por su capacidad para cambiar de postura bastante rápido", dijo Lavrov.



Arremetió contra la declaraciones de los políticos occidentales que llaman a asestarle a Rusia una derrota en el campo de batalla de la que no pueda recuperarse en decenios.



"¿Acaso eso no es racismo, no es nazismo, no es un intento de resolver la 'cuestión rusa'?", inquirió. Lavrov indicó que Rusia se encuentra en el "centro de un batalla geopolítica".



Agregó que los militares rusos que se encuentran en la primera línea del frente son "héroes" y realizan "hazañas en aras del futuro de la humanidad que permitirán impedir la creación de condiciones para la hegemonía total de Estados Unidos".

EFE