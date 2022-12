En la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzada por el Kremlin en el mes de febrero, se conoce mucho sobre las grandes decisiones tomadas por las figuras más influyentes en el conflicto.



Sin embargo, muchas son las historias que no pasan de los frentes de batalla, aquellos enfrentamientos que difícilmente llegan a los ojos y oídos del mundo.



"No tenemos problemas de soldados abandonando sus puestos de combate", dijo Vladimir Putin a inicios de diciembre, recalcando que las acusaciones son “disparates sin respaldo”. Una investigación de la BBC reveló que la realidad va más allá de lo que el lente llega a vislumbrar. Los relatos se cuenta con nombres falsos, pero con historias reales.

Sergei, es un padre ruso, y Stas, su hijo y oficial del ejército, fue solicitado por el gobierno para combatir en Ucrania.



El padre rogó por que se rehusara bajo el argumento de tener parientes del otro bando; Stas llevado por la doctrina militar, atendió el llamado de ir a la Operación Militar Especial, como el Kremlin ha bautizado la guerra declarada contra Ucrania.



Tras las operaciones realizadas, la falta de inteligencia entregada a los soldados, y constantes abusos por parte de altos mandos, Stas y varios compañeros decidieron manifestar su rechazo a luchar una guerra que para Sergei “no es nuestra, no es de liberación”.



La decisión terminó en el decomiso de sus armas y una puesta en guardia de Stas y los demás soldados retenidos.

Muchos de los soldados, de los cuales se suman recientes ciudadanos rusos reclutados que no están entrenados profesionalmente, se quejaron de que estaban siendo enviados a la zona de guerra sin los equipos suficientes o entrenamiento.



La BBC cuenta que desde Ucrania han habido múltiples reportes de soldados rusos desplegados que han sido detenidos por negarse a ir al frente de batalla.



"Es una manera de obligar a las personas a regresar a la carnicería", comenta Elena Popova, del Movimiento de Objetores de Conciencia de Rusia a la BBC.



"La meta de los comandantes es mantener a los soldados allí. Los comandantes solo conocen violencia e intimidación. Pero no puedes forzar a la gente a pelear".

"Los que rehúsan pelear lo hacen porque ya han tenido más que su cuota justa de acción en el frente", explica Elena Popova. "Otra razón es la mala manera en que los tratan. Han estado tiempo en las trincheras, pasando frío y hambre, pero cuando regresan sus comandantes les gritan y los insultan".



Sin embargo, lo que vivió Stas, como probablemente muchos otros soldados, es que, según la investigación de la BBC, fue aprisionado en un sótano junto a varios otros soldados que se negaban a combatir.



Cuenta su papá que “lo apalearon y luego lo llevaron afuera como si fueran a fusilarlo. Lo obligaron a echarse al suelo y contar hasta diez. Se negó a hacerlo. Así que lo golpearon varias veces en la cabeza con una pistola. Me dijo que su cara estaba cubierta de sangre”.

‘Vienes con nosotros o te matamos’ cuenta Sergei a la BBC sobre las amenazas que recibía su hijo para obligarlo a pelear en la guerra.



Gracias a las insistentes apelaciones de Sergei, su hijo Stan fue devuelto a casa en Rusia; pero como la nieve invernal cubre el campo de batalla, muchas vidas no han vuelto, y muchas historias están ahora ocultas de la luz del sol.



Es la historia de Andrei, un teniente ruso que se negó a liderar a sus soldados a la guerra.



Cuenta su madre, Oxana que Andrei había sido recluido en un sótano junto a otros cuatro oficiales y que “Nadie los había visto en cinco meses”. Ambos nombres también se han cambiado para no revelar la identidad.



“Luego me dijeron que el edificio en el que estaban había sido bombardeado y que los cinco hombres estaban desaparecidos”.



Cuenta la madre que los restos de su hijo no se encontraron y “su estatus oficial es desaparecido en combate. Eso no tiene sentido. Es absurdo. La manera como mi hijo fue tratado no solo fue ilegal, fue inhumano", declara la madre a la BBC.

REDACCIÓN INTERNACIONAL