Ucrania denuncia el bombardeo ruso más intenso del año: 118 localidades fueron atacadas

Ucrania anunció este miércoles que Rusia bombardeó más de cien localidades en las últimas 24 horas, el mayor número en un solo ataque este año.



Desde que iniciaron su ofensiva en febrero de 2022, las fuerzas rusas dispararon millones de proyectiles de artillería sobre las ciudades y pueblos ucranianos situados cerca del frente, dejando varios en ruinas en el este del país.

"En las últimas 24 horas, el enemigo bombardeó 118 localidades en diez regiones", declaró en un mensaje publicado en redes sociales el ministro ucraniano del Interior, Igor Klimenko.



"Se trata del mayor número de ciudades y pueblos en sufrir un ataque desde principios de año", agregó.



El bombardeo ruso impactó en un hospital en la ciudad de Dnipró. Foto: EFE/EPA/Policía Nacional de Ucrania

Un ataque ruso a una refinería de petróleo en Kremenchuk (centro), no dejó víctimas pero requirió la actuación de más de un centenar de bomberos para luchar varias horas contra el consecuente incendio, según Klimenko.



Ucrania y sus aliados occidentales temen que Rusia intensifique sus ataques contra infraestructuras energéticas del país antes del duro invierno, como el año pasado.



Los bombardeos nocturnos dejaron un muerto en la región de Járkov (noreste) y otro en la región de Jersón (sur), indicaron responsables locales.



Una tercera persona murió y otras cuatro resultaron heridas por un ataque ruso con dron en Nikopol, en el sur del país.

Una escuela en Járkov, Ucrania, fue objeto de un bombardeo en medio de la contraofensiva para recuperar la zona. Foto: María Senovilla. EFE

La Fuerza Aérea ucraniana anunció por su parte el miércoles que derribó 18 de los 20 drones rusos lanzados por la noche.



Por otro lado, el ministerio ruso de Defensa afirmó haber derribado dos drones ucranianos sobre las regiones de Briansk y de Kursk, fronterizas con Ucrania.



Ucrania intenta impulsar su propia industria militar



El bombardeo llega justo cuando Ucrania está incrementando la capacidad de producción de su industria de defensa nacional con un objetivo claro a largo plazo: no volver a estar desprotegida ante la amenaza del Kremlin como ocurrió el 24 de febrero del año pasado con el comienzo de la invasión a gran escala rusa.



Para avanzar lo más rápidamente posible hacia esa meta, Ucrania ha firmado acuerdos con empresas del sector de defensa de Europa y Estados Unidos. Uno de los más concretos se alcanzó con el gigante alemán Rheinmetall, cuyo CEO anunció la apertura este otoño en Ucrania con la compañía de defensa nacional de una planta de reparación de tanques.

Tanques para Ucrania. Foto: AFP

También en colaboración con Ukroboronprom, Rehinmetall empezó a trabajar para abrir en territorio ucraniano una línea de producción de carros de combate, vehículos blindados y munición.



Empresas de Polonia, Francia, Eslovaquia, Chequia, Estados Unidos, Reino Unido o Suecia también han firmado con compañías ucranianas acuerdos similares con vistas a la producción conjunta de aparatos de desminado, drones, artillería, blindados y distintos tipos de munición.



Ucrania ya produce por sí misma algunos de estos tipos de material militar y ha utilizado con éxito en el campo de batalla misiles y drones propios, navales y aéreos, para golpear objetivos rusos que se consideraban inalcanzables al principio de esta guerra.



“Todos estos proyectos son objetivos de los ataques de Rusia, por lo que no podemos revelar detalles”, dice a Efe el exministro de Defensa de Ucrania Andrí Zagoroniuk.

Ataque de Rusia Kiev con drones. Foto: AFP

“No mostramos ejemplos específicos, pero algunos de los proyectos están bastante avanzados”, agrega el exministro, que dirige el Centro para Estrategias de Defensa y es también asesor de la presidencia ucraniana y miembro del consejo supervisor de Ukroboronprom.



Preguntado sobre el impacto que estas colaboraciones tendrán a corto plazo, Zagoroniuk explica que algunas ya están dando frutos, pero advierte que Ucrania no es capaz de producir, por ejemplo, aviones de combate, y tardará años en poder construir tanques.



En una entrevista con Efe, el coronel ucraniano en la reserva Víctor Kevliuk afirmó que no ve factible que la producción propia de la industria de defensa ucraniana suministre al ejército material suficiente para que Ucrania deje de depender de los envíos de armamento de los países aliados en esta guerra.



Kevliuk alude a la amenaza de los misiles balísticos y supersónicos rusos -que sólo algunos sistemas occidentales recibidos por Ucrania, como los Patriot, pueden derribar- como uno de los obstáculos. Además del peligro físico para las fábricas, estas condiciones disparan el riesgo que deben correr los inversores.

Imagen de misiles rusos. Foto: EFE

El coronel retirado afirma que nuevos envíos de defensas aéreas de otros países occidentales podrían neutralizar esta amenaza, y destaca la contribución de España en este sentido con el envío de sistemas antiaéreos Hawk.



Kevliuk no es optimista sobre el potencial de desarrollo de la industria militar ucraniana, y se muestra crítico con algunas políticas de Kiev. El exmilitar se queja de la falta de coordinación que existiría en el sector, y considera un error la respuesta de las autoridades a este problema.



“La creación del Ministerio de Industrias Estratégicas es una reedición de la experiencia soviética en el campo de la producción en defensa; la industria no necesita estructuras de gestión adicionales, sino préstamos de interés bajos a largo plazo, procedimientos simples, claros y transparentes, impuestos adecuados y formación”, señala.



Kevliuk y Zagoroniuk coinciden en calificar de permanente la amenaza que supone Rusia para Ucrania. Ni siquiera una victoria ucraniana con un cambio de régimen en Moscú, piensa Zagoroniuk, sería una garantía de seguridad para Ucrania.



“Tenemos que asumir que durante diez o veinte años el Gobierno ruso apoyará su política actual” sobre Ucrania, dice el exministro de Defensa.



La situación, subraya, no sólo pone en peligro a Ucrania, sino también al conjunto del mundo democrático, y requerirá capacidades militares “masivas para disuadir o detener” a Rusia.



Las características de la guerra en Ucrania han puesto fin a una era en la que se consideraba que los conflictos serían cortos y se librarían exclusivamente con “armas muy precisas”.



“Lo que estamos viendo es que seguimos necesitando cantidades masivas de munición y armamento”, concluye Zagoroniuk, que advierte de que la industria armamentística europea está creciendo a un ritmo insuficiente y confía en el desarrollo del sector en Ucrania para que Occidente pueda seguir defendiéndose con garantías a largo plazo.



EFE Y AFP