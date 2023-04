El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, afirmó este 28 de abril que la contraofensiva de su país ha entrado en su fase final de preparación, y pronosticó que Kiev no esperará a la llegada de los tanques estadounidenses Abrams para lanzarla.



En declaraciones citadas por la agencia nacional Ukrinform Reznikov declaró que algunos militares ucranianos están terminando su instrucción en el uso de las armas, tanques y otros tipos de equipamiento militar recibido en los últimos meses de sus aliados occidentales, y recordó que muchos grupos de soldados ya han regresado a Ucrania tras completar su entrenamiento fuera del país.



(Puede leer: Las fuertes imágenes del último ataque ruso contra dos ciudades de Ucrania).

En términos generales, estamos listos FACEBOOK

TWITTER

“En términos generales, estamos listos”, afirmó el ministro, que dijo también que Ucrania aún no ha recibido parte del material militar prometido y no esperará a recibir los tanques Abrams para comenzar un nuevo contraataque para liberar más territorios ocupados por Rusia.



“Pienso que los Abrams no participarán en la contraofensiva”, afirmó el ministro, que insistió en que la decisión final sobre el lugar y la fecha en que comenzará la campaña será decidido en última instancia por el Estado Mayor del ejército.

(Siga leyendo: Lo que dijeron Zelenski y Xi Jinping en su primera charla desde inicio de guerra).

Estados Unidos anunció la semana pasada, en la reunión del Grupo de Contacto mantenida en la base de Ramstein (Alemania), que sus tanques de combate llegarán en primer lugar a Alemania, donde a su vez recibirán la pertinente instrucción militar en su manejo los soldados ucranianos.

EFE

Más noticias

A pesar de la guerra, ucranianos regresan para seguir tradición: ¿cuál es?

¿Se acerca el final de la guerra en Ucrania? Esto dicen archivos de inteligencia

Video: avión de guerra ruso bombardeó una ciudad en su propio país por error