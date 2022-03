El Ayuntamiento de la ciudad de Mariúpol, situada en el sureste de Ucrania, anunció que la evacuación de la población civil, tras la tregua acordada para la apertura de corredor humanitario este sábado, comenzará a las 11:00 hora local (09.00 GMT).



La evacuación se llevará a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló el Ayuntamiento en su canal de Telegram.

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO).

Las autoridades de la ciudad, situada a orillas del mar de Azov y con cerca 450.000 habitantes, pidieron a los conductores que lleven en sus coches el mayor número posible de personas.



"Queridos vecinos de Mariúpol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", señaló el alcalde de la esta localidad, Vadim Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos.



Explicó que la tarea de las autoridades es proteger a la población y cuando la ciudad "se encuentra bajo el fuego inmisericorde de los ocupantes no hay otra decisión que dar la oportunidad a la población de abandonar Mariúpol de manera segura".



(Lea también: Francotirador habría matado a general ruso a 1.500 metros de distancia)

Facebook Twitter Linkedin

Edificio residencial en Kiev impactado por un misil el 25 de febrero. Foto: Daniel LEAL / AFP

El cese al fuego acordado con Rusia

Rusia anunció este sábado un alto el fuego temporal a partir de las 10:00 hora de Moscú (07.00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este de Ucrania.



"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10:00 hora de Moscú (09.00 hora de Kiev) y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja", señaló el Ministerio de Defensa, según las agencias rusas.



(Además: Samsung suspende envíos de teléfonos y chips a Rusia por invasión a Ucrania)



De acuerdo con la agencia oficial TASS, los corredores humanitarios y las rutas de evacuación han sido acordados con Ucrania.



El Ayuntamiento de Mariúpol escribió en su cuenta de Telegram minutos después del anuncio ruso que" el momento de la apertura del corredor humanitario y el comienzo del régimen de silencio para la ciudad está actualmente en marcha".

Será posible proporcionar a Mariúpol productos y medicamentos esenciales FACEBOOK

TWITTER

"Esto permitirá que comience la restauración de la infraestructura crítica de la ciudad (luz, agua y comunicaciones móviles). También será posible proporcionar a Mariúpol productos y medicamentos esenciales", indicó el alcalde Vadim Boychenko.



Rusia y Ucrania acordaron abrir corredores humanitarios en la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron sus respectivas delegaciones el jueves en territorio bielorruso y declarar un alto el fuego temporal en esos lugares para permitirlo.



(Puede leer: Putin niega que estén bombardeando ciudades ucranianas)



Boychenko adelantó de madrugada que este sábado la posibilidad de la apertura de un corredor humanitario para Mariúpol, a orillas del mar de Azov y bloqueada por las fuerzas rusas.



El viernes por quinto día la ciudad de la región de Donetsk, con casi 450.000 habitantes, se encontraba asediada por las fuerzas rusas.



"Mientras resolvemos problemas humanitarios y buscamos todas las formas posibles de sacar a Mariúpol del bloqueo, nuestras respetadas Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, el Regimiento de Azov, infantes de marina, guardias fronterizos, guardias marinos, policía y rescatistas se mantienen como un confiable escudo en las afueras de la ciudad", escribió el alcalde en el último parte de la noche.



"Nuestros defensores (...) no dejan entrar a los invasores en Mariúpol", ubicada en el sureste del país, añadió.



El alcalde dijo en la madrugado del jueves que la ciudad se encontraba al borde de una "catástrofe humanitaria", ya que Mariúpol se quedó sin electricidad, agua y calefacción debido a los constantes bombardeos del Ejército ruso.



El control de Mariúpol reviste un carácter estratégico para Rusia, porque le permitiría garantizarse una continuidad territorial entre sus fuerzas llegadas desde la península de Crimea y aquellas de los territorios separatistas prorrusos del Donbás ucraniano.

EFE y AFP

Más noticias

En fotos: Zhytomyr, ciudad de Ucrania, quedó destrozada tras ataques rusos

Las empresas que han suspendido sus operaciones en Rusia tras la invasión

Rusia está incurriendo en crímenes de guerra, según Human Rights Watch