Numerosos sitios de internet del gobierno de Ucrania fueron blanco el viernes de un ciberataque, aunque las autoridades aseguraron que no se produjeron daños importantes, en un incidente que se produce en medio de fuertes tensiones entre Kiev y Moscú.



Ucrania y sus aliados occidentales han acusado repetidamente a Moscú de perpetrar ataques informáticos contra sus sitios e infraestructuras, algo que Rusia niega. Las páginas web de varios ministerios, entre ellos el de Relaciones Exteriores y el de Situaciones de Emergencia, eran inaccesibles el viernes por la mañana, constató la AFP.



"Como resultado de una ataque masivo, los sitios del ministerio de Relaciones Exteriores y un cierto número de otras agencias gubernamentales están temporalmente fuera de servicio", indicó el portavoz de la diplomacia ucraniana.



El ministerio de Educación afirmó en Facebook que su página web no funcionaba debido a un "ataque global" durante la noche del jueves al viernes. Antes de que el sitio web del ministerio de Exteriores quedara bloqueado, los autores del ciberataque publicaron un mensaje amenazador en su página de inicio en ucraniano, ruso y polaco.



"Ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor. Todos sus datos personales se han hecho públicos", decía, según un corresponsal de la AFP. El mensaje iba acompañado de varios logotipos, entre ellos una bandera ucraniana tachada.



Autoridades afirman que no se filtraron datos personales

No obstante, las autoridades ucranianas informaron que no se filtraron datos personales. "El contenido de los sitios no cambió y, según las informaciones disponibles, no se produjo filtración de datos personales", aseguraron los servicios secretos ucranianos (SBU).



"Una gran parte de los recursos gubernamentales que se vieron afectados han sido restablecidos, y los otros serán de nuevo accesibles muy pronto", prosiguieron. Algunas webs fueron voluntariamente desactivas para prevenir "la difusión de los ataques", añadieron.

Por el momento, la autoría del ataque no fue reivindicada y Kiev no acusó a nadie. La Unión Europea condenó el incidente y su jefe de la diplomacia, Josep Borrell, prometió movilizar "todos los recursos" para ayudar a superar el sabotaje.



El ciberataque tiene lugar en un contexto de crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, a quien Kiev y sus aliados acusan de planificar una nueva invasión del territorio ucraniano.



Una de las hipótesis que se barajan como presagio de una ofensiva militar es la de un gran ataque informático contra las infraestructuras estratégicas ucranianas para desorganizar a las autoridades.



Ucrania ha sido objeto de ciberataques en varias ocasiones en los últimos años atribuidos a Rusia, como en 2017 contra varias infraestructuras críticas y en 2015 contra su red eléctrica.

Ejercicios militares en la frontera oriental de Ucrania

Los países occidentales acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera oriental de Ucrania en las últimas semanas, en lo que la Otán considera una preparación para una invasión. Pero Moscú asegura que no tiene planes de invadir Ucrania.



Esta semana se llevaron a cabo varios encuentros entre responsables rusos y occidentales para intentar desactivar la crisis con Ucrania, pero han sido en vano.



Moscú volvió a asegurar que no tenía ninguna "intención" de invadir a la vecina

Ucrania y zanjó las discusiones señalando que no veía motivos para retomar rápidamente el diálogo.

Responsables rusos y occidentales asisten al Consejo Otán-Rusia para intentar desactivar la crisis con Ucrania . El Consejo fue en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica, el 12 de enero de 2022. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / PISCINA

En este tenso contexto, el ministerio ruso de Defensa publicó el viernes imágenes de maniobras militares con 2.500 soldados y un centenar de tanques a unos 50 km de la frontera ucraniana.



Rusia invadió y se anexionó la península ucraniana de Crimea en 2014, después de que se produjera una revolución prooccidental en la antigua república soviética. Moscú también es ampliamente considerado como el patrocinador militar y financiero de los separatistas prorrusos en guerra con las autoridades ucranianas en el este del país, un conflicto que ha dejado más de 13.000 muertos.

UE advierte a Rusia sobre una respuesta robusta ante crisis en Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a un Congreso de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia (RSPP) en Moscú, Rusia, el 17 de diciembre de 2021. Foto: EFE / EPA / MIKHAIL METZEL

Los ministros europeos de Relaciones Exteriores advirtieron este viernes con una respuesta robusta a Rusia, ante sospechas de que el reciente ataque cibernético contra Ucrania pueda ser el prólogo de una acción militar.



El escenario es "más grave que cualquier cosa que hayamos visto en los últimos años", dijo a la prensa el ministro austríaco de Relaciones Exteriores, Alexander Schallenberg.



Los gobiernos europeos mantienen viva la esperanza de convencer al presidente ruso Vladimir Putin de abandonar sus planes sobre Ucrania, pero comenzaron a preparar respuestas a Moscú.



"Tenemos la voluntad de disuadir a Rusia, y una convergencia de análisis, una determinación colectiva de actuar, y el deseo de hacer oír a la Unión Europea" (UE), dijo el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, durante una reunión informal de cancilleres de la UE en Brest.



Por su parte, un ministro europeo dijo a AFP que "las sanciones están sobre la mesa. La convicción es que el riesgo de una intervención rusa en Ucrania es real y debemos estar preparados para reaccionar". "No debemos tardar semanas en llegar a un acuerdo, como ocurrió con la anexión de Crimea en 2014", añadió esa fuente.



Ese funcionario agregó que se planea una discusión adicional en la reunión formal de ministros prevista para el 24 de enero en Bruselas.



"Putin es un jugador de ajedrez", señaló un dirigente europeo. "Es impredecible, pero [sabe que] ahora es el momento adecuado para actuar, porque si espera, Ucrania será más fuerte".



La canciller de Suecia, Ann Linde, dijo que "este es exactamente el tipo de cosas sobre las que habíamos advertido, y lo que temíamos". Los europeos mantienen viva la esperanza de una vía al diálogo y la diplomacia.



La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, viajará a Moscú la próxima semana para mantener conversaciones "a todos los niveles". "La diplomacia, especialmente en tiempos de crisis, se caracteriza por una gran perseverancia, gran paciencia y nervios fuertes", comentó.

La Otán firmará un acuerdo de cooperación cibernética

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg. Foto: EFE / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, condenó este viernes el ciberataque sufrido por Ucrania y anunció que en los “próximos días” la Alianza firmará con Kiev un acuerdo de cooperación cibernética.



“Condeno enérgicamente los ataques cibernéticos contra el gobierno ucraniano”, señaló Stoltenberg en un comunicado y agregó que la Otán ha trabajado “en estrecha colaboración con Ucrania durante años para ayudar a impulsar sus defensas cibernéticas”.



El político noruego recordó que los expertos cibernéticos de la Otán en Bruselas “han estado intercambiando información con sus homólogos ucranianos sobre las actividades cibernéticas maliciosas actuales” y que expertos aliados en el país “también están apoyando a las autoridades ucranianas sobre el terreno”.



Apuntó que “en los próximos días la Otán y Ucrania firmarán un acuerdo sobre cooperación cibernética mejorada”, que incluirá el acceso de Kiev a la plataforma de intercambio de información sobre programas maliciosos de la Otán. “El fuerte apoyo político y práctico de la Otán a Ucrania continuará”, concluyó.

AFP

