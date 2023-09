Al menos 17 personas murieron este miércoles en un bombardeo ruso contra un mercado en el este de Ucrania, coincidiendo con una visita a Kiev del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, quien prometió "maximizar" el apoyo al país.

Facebook Twitter Linkedin

Humo tras un ataque ruso contra un mercado en Kostyantynivka. Foto: EFE

El ataque se produjo en una arteria comercial de Kostantínovka, una localidad de unos 70.000 habitantes en la región de Donetsk.



Una veintena de tiendas, una línea de transmisión eléctrica, un edificio administrativo y otro de viviendas sufrieron daños en el ataque, que destruyó automóviles y varios puestos del mercado, según la Fiscalía.



“El enemigo alcanzó el mercado central de Kostiantinivka, en la región de Donetsk”, se lee en la información de Ukrinform, que cita como fuente a la Administración Militar de este óblast parcialmente ocupado por Rusia, por el que pasa la línea del frente.



(Lea también: 'Otra salida en falso': EE. UU. critica nombramiento de alias Gafas como gestor de paz)



"Reventaron todo, los escaparates de las tiendas, todo estaba roto", dijo a AFP un testigo. "Gracias a Dios estamos vivos, pero las chicas que estaban vendiendo ahí están todas muertas", añadió.



El ministro del Interior ucraniano, Igor Klymenko, informó de 17 muertos y 32 heridos, y anunció que la operación de rescate había terminado.

🇺🇦🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: El mercado central de Kostiantynivka, en la región de Donetsk de Ucrania, es impactado por un proyectil de origen ruso. Según autoridades ucranianas, al menos 16 personas han perdido la vida. pic.twitter.com/gVzQHos3b6 — UHN Plus (@UHN_Plus) September 6, 2023

El primer ministro Denys Shmygal precisó que entre los muertos en el ataque, a unos 20 kilómetros de la línea del frente, había un niño.



Por su lado, el presidente Volodimir Zelenski acusó a Rusia de atacar deliberadamente a civiles y dijo que no había unidades militares "cerca" del lugar.



El bombardeo ruso fue calificado de "brutal" por Estados Unidos y de ataque "contra la humanidad" por Alemania.



Un ataque con drones explosivos rusos ya había causado en la mañana de este miércoles un muerto en la región de Odesa (sur), donde las infraestructuras portuarias que se utilizan para la exportación de grano suelen ser blanco de bombardeos.



(Puede leer: Exclusivo: esta será la fecha de apertura de los consulados de Venezuela en Colombia)

🔴 #AHORA | Las autoridades de Ucrania informan de 16 muertos, incluido un niño, luego de que Rusia bombardeara un mercado en Kostyantynivka, Donetsk. pic.twitter.com/z08QZmswvM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 6, 2023

Ataque coincide con la visita de Blinken

El ataque en Kostantínovka tuvo lugar cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, realiza una visita sorpresa el país, la tercera desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.



"El presidente Biden me ha pedido que venga aquí a reafirmar enérgicamente nuestro apoyo, y a garantizar que vamos a maximizar los esfuerzos que estamos haciendo", dijo Blinken a Zelenski.



"Podemos ver muy claramente los importantes progresos que se están haciendo actualmente en la contraofensiva y son muy, muy alentadores", añadió refiriéndose a los esfuerzos de las tropas ucranianas en el este y el sur para tratar de recuperar los territorios invadidos por Moscú.



(Puede leer: Juez de Mancuso en EE. UU. ordena mantener el caso 'congelado', de momento)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Volodimir Zelenski recibe al secretario de EE. UU. Antony Blinken. Foto: AFP

"Estamos felices de no encontrarnos solos este invierno", dijo a su vez Zelenski, que prevé unos meses duros en el horizonte inmediato.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró la disposición de Washington a "garantizar que Ucrania tenga todo lo que necesita no sólo para llevar a cabo con éxito la contraofensiva" sino también para contar con "capacidades defensivas sólidas para que agresiones similares no vuelvan a ocurrir".



Este miércoles, Estados Unidos también anunció que proporcionará a Ucrania municiones para tanques con uranio empobrecido como parte de un paquete de ayuda de 175 millones de dólares.



(Siga leyendo: Colombiano se declararía culpable por crimen de Jovenel Möise, presidente de Haití)



Esta es la primera vez que Estados Unidos informa de la entrega a Ucrania de munición de este tipo, capaz de perforar armaduras, pero que despierta controversias debido a los riesgos tóxicos para los militares y la población civil.



El uranio es un metal extremadamente denso que no se deforma cuando entra en contacto con su objetivo. Por ello se utiliza en proyectiles y bombas por su capacidad para penetrar.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante su visita a Kiev. Foto: AFP

*Con AFP y EFE