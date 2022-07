Ucrania anunció este martes que bombardeó por la noche a las fuerzas rusas en la región ocupada de Jersón, en el sur del país, pero las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kiev de haber alcanzado viviendas.



La región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea anexionada por Moscú

en 2014, está ocupada en gran parte por las fuerzas rusas, que invadieron Ucrania el 24 de febrero.



Militares ucranianos en sus posiciones no lejos de Kyiv (Kiev), Ucrania, 30 de marzo de 2022. Foto: EFE

El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en ese frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en el Donbás, en el este.



Responsables militares ucranianos para el sur del país indicaron que los misiles y disparos de artillería mataron a 52 soldados rusos, y destruyeron artillería, vehículos blindados "y un depósito con municiones en Nova Kajovka", a unos 70 kilómetros de la ciudad de Jersón que cuenta con 290.000 habitantes.



Por su parte, el jefe de la administración cívico-militar instalada por los rusos

en Jersón, Vladimir Leontiev, denunció un "acto de terrorismo" y "una terrible tragedia". "Aquí no hay blancos militares", aseguró.



"Hay siete muertos y unos 60 heridos", dijo. El número de víctimas "va a aumentar porque la magnitud de los daños es enorme", agregó Leontiev. "Decenas de viviendas fueron alcanzadas (...) se está sacando a la gente de los escombros", declaró.



"Está claro que se trata de un ataque deliberado, violento y cínico con misiles de alta precisión, aquí no hay objetivos militares (...) se han atacado almacenes, tiendas, una farmacia, gasolineras e incluso una iglesia", afirmó.



Una vicedirigente de la administración de ocupación de Jersón, Ekaterina Gubareva, dio cuenta también de siete muertos y acusó a las fuerzas ucranianas de haber bombardeado con el lanzamisiles múltiple estadounidense HIMARS.



Por el momento, no era posible verificar esas afirmaciones con fuentes independientes.

Bola de fuego

En un vídeo difundido por los medios de comunicación rusos se puede ver una enorme bola de fuego en el cielo en plena noche, una espesa columna de humo blanco y se escuchan potentes detonaciones.



Otras imágenes tomadas por la mañana y difundidas por las autoridades de ocupación muestran varios edificios destruidos.



En el este del país, donde continúan los bombardeos rusos, Ucrania se prepara para una nueva ofensiva rusa en la región de Donetsk, en la cuenca minera del Donbás, parcialmente controlada desde 2014 por los separatistas apoyados por Moscú.



"Hay indicios de que las unidades enemigas se están preparando para intensificar

las operaciones de combate en dirección a Kramatorsk y Bakhmut", advirtió el Estado Mayor ucraniano.



Kiev considera a Kramatorsk, el centro administrativo del Donbás que aún está bajo control ucraniano, y su vecino Sloviansk los próximos objetivos de los rusos en su plan para conquistar todo el Donbás.



Las autoridades rusas inaugurarán este martes en Moscú la embajada de la región separatista de Donetsk, en presencia del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.



El lunes, Rusia anunció que facilitará a todos los ucranianos el acceso a la nacionalidad rusa, una medida que hasta ahora aplicaba únicamente a los territorios ucranianos que ocupa.

34 muertos en Chasiv Yar

El número de víctimas del bombardeo imputado a Rusia de un edificio residencial en Chasiv Yar, en la región de Donetsk, el domingo seguía aumentando a medida que continuaban las labores de rescate.



Las autoridades locales informaron de al menos 34 muertos.



En Járkov (noreste), seis civiles murieron el lunes en un bombardeo ruso, según el gobernador Oleg Synegubov.



Confrontada a problemas para mantener su armamento, Rusia recibiría "cientos de drones" de parte de Irán que podría comenzar a utilizar muy pronto, afirmó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.



Los drones han desempeñado un papel importante desde el comienzo de la guerra para operaciones de reconocimiento, lanzamiento de misiles o de bombas.



El Kremlin anunció este martes que Vladimir Putin se reunirá con los presidentes de Irán y Turquía en Teherán el 19 de julio para una cumbre en la que abordarán el conflicto sirio y discusiones bilaterales.

Edificio atacado con un misil en la región de Chasiv Yar. Foto: EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Paquete de ayuda de la UE

El recorte de gas ruso podría generar una crisis energética en Europa nunca antes vista. Foto: AFP

Mientras tanto, Europa entró en un periodo de incertidumbre sobre el suministro de gas ruso.



El gigante ruso Gazprom comenzó el lunes trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream I, que transporta gran parte del gas que aún suministra a Alemania y a otros países de Europa occidental.



Rusia, argumentando un problema técnico, ya recortó en las últimas semanas en un 60% las entregas de gas a través de Nord Stream, una decisión denunciada como "política" por Berlín.



A pesar de su dependencia del gas ruso y esta compleja situación, la Unión Europea adoptó este martes un paquete de ayuda macrofinanciera a Ucrania por mil millones de euros para cubrir sus "necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de la infraestructura crítica".



Estos paquetes de ayuda macrofinanciera (conocidos como AMF) son un mecanismo de la UE para auxiliar a países vecinos que enfrentan problemas serios en sus balanzas de pago.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

