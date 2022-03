Este jueves 3 de marzo comenzó el octavo día de la invasión rusa de Ucrania y se vivió con una noche de fuertes bombardeos en ciudades como Kiev y Mariúpol.

Por ejemplo, el mando militar ucraniano informó este jueves que las tropas rusas continúan su ofensiva en el sureste de Ucrania, pero no han conseguido su principal objetivo en esa región: la captura de Mariúpol, ciudad de casi medio millón de habitantes a orillas del mar de Azov.



"Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo estoicamente determinados frentes y contraatacando y bloqueando las fuerzas de los ocupantes en distintos sectores", señaló el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado publicado en Facebook.



Según el parte castrense, las tropas rusas llevan a cabo ofensivas junto a las localidades de Novye Aidar (región de Lugansk), Volnovaja y la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk).



"No obstante, no han conseguido su objetivo principal: capturar Mariúpol y alcanzar las fronteras administrativa de Donetsk y Lugansk", subrayó el mando ucraniano.

Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, después de bombardeos rusos. Foto: EFE /SERGEY KOZLOV

En cuanto a la situación en torno a Kiev, agregó que fuerzas ucranianas han contenido el avance de las tropas rusas desde el noreste y el este, junto a las ciudades de Chernígov, Sumy y Nezhina, entre otras.



Los militares ucranianos indicaron que las fuerzas rusas intentan acceder a la capital ucraniana desde el norte con ataques junto Vyshgorod, ciudad satélite de Kiev, y otras localidades.



Esta madrugada la capital de Ucrania se vio sacudida por una serie de potentes explosiones.



Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznivkov, hizo un llamamiento a la "resistencia total" contra las tropas rusas y a aumentar la presión sobre el enemigo.



"Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total", señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook.

Explosiones en la madrugada de este jueves:

-Kiev: sacudida por una serie de potentes explosiones esta madrugada. Pasada la 01:40 de la madrugada (12.40 GMT) se escuchó una serie de explosiones en diversos barrios. Según informó la agencia UNIAN, las explosiones tuvieron lugar en los barrios de Goloséevo, en el sur de la ciudad, Pecherska, en el centro, y en las inmediaciones de la estación del metro Druzhba Narodov, también en el centro.



- La alcaldía emitió a lo largo de la noche siete avisos de alarma aérea y pidió a la población dirigirse a los refugios antiaéreos, mientras en las redes sociales se publicaron vídeos de las explosiones.



- Una fuerte explosión que se oyó en la estación de tren de Kiev se debió a la caída de un misil ruso que fue interceptado y destruido por la defensa antiaérea ucraniana, sin causar víctimas, pero que rompió una importante tubería de calefacción de la ciudad, informó el asesor del ministro del Interior ucraniano, Anton Gueráshenko.

AFP y EFE

