El Gobierno turco aseguró que levantar parte de las sanciones a Rusia por su ataque a Ucrania es una condición para llegar a un acuerdo que permita sacar de los puertos ucranianos las millones de toneladas de grano retenidas debido a la invasión rusa, y facilite exportaciones similares a Moscú.



Así lo manifestó en Ankara el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusolglu, tras una entrevista con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para estudiar un mecanismo que permita crear un corredor marítimo por el que exportar el alimento retenido y evitar una crisis alimentaria por la falta del importante suministro ucraniano.



Aparte del facilitar la exportación de grano de Ucrania también se debe atender a las condiciones de Rusia para hacer lo mismo, subrayó Çavusoglu.



"A cambio de permitir la llegada de cereales y aceite de girasol de Ucrania a los mercados internacionales, es totalmente legítimo que haya que quitar los obstáculos a las exportaciones de Rusia, lo vemos justo", dijo el ministro.

Creemos que hay que dar también pasos para permitir que los buques que transporten estos productos puedan atracar en puertos y recibir servicios logísticos, así como asuntos de pago bancario", detalló Çavusoglu.



"Hablamos de un mecanismo a desarrollar entre Naciones Unidas, Rusia,Ucrania y Turquía. Consideramos que Turquía podría aplicar ese plan", dijo el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, en una rueda de prensa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Ankara.



Aparte del desminado de los puertos ucranianos también se debe atender a las condiciones de Rusia, subrayó Çavusoglu. "(En Occidente) dicen que no hay embargo a los productos agrícolas rusos, pero esto no es suficiente. La seguridad de los barcos y el sector bancario tiene que quedar claro en ese mecanismo", señaló el ministro turco.



La invasión rusa de Ucrania en febrero ha bloqueado la exportación de millones de toneladas de grano retenidas en el país, debido también al minado de los puertos ucranianos como Odessa, para protegerlos contra ataques navales rusos.



"La crisis alimentaria es muy seria. La Federación Rusa y Ucrania juntos producen un tercio del cereal del mundo. Si no se pueden quitar las minas, hay que establecer un pasillo seguro para buques y hay que asegurar que estos no lleven armas cuando regresen a Ucrania", agregó el ministro turco.



Ankara se ha ofrecido, a petición de Naciones Unidas, a escoltar a los barcos mercantes que transporten los alimentos desde la costa ucraniana.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

