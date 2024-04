Turquía: discoteca incendiada no tenía licencia de reforma, según autoridades locales

Las obras de reforma de la discoteca que se incendió este martes en Estambul, causando la muerte a 29 personas, presumiblemente empleados en los trabajos, no contaban con licencia del Ayuntamiento, según las autoridades municipales.

"No consta solicitud alguna para hacer reformas en el interior del local. Se trata de un sótano dos plantas bajo tierra, por lo que no se ve de fuera y no había quejas al Ayuntamiento. Se puede decir que era una intervención clandestina", dijo el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, a la prensa.

El Masquerade, una discoteca con un gran escenario, que albergaba actuaciones musicales y, según su página web, un aforo de hasta 4.000 personas, se incendió al mediodía de este martes, causando la muerte a 29 personas, sin que se conozcan aún las causas del desastre.

El local afirma en su web que iba a estar cerrado del 10 de marzo al 10 abril para una "renovación del diseño" del interior.

Imamoglu confirmó a la prensa que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano del edificio, de 16 plantas, agregando que aparentemente eran todos trabajadores de la obra de renovación, aunque no se ha confirmado todavía este extremo.

Según el diario Milliyet, ya se ha identificado a 13 de los fallecidos, entre ellos un albañil y un cocinero.

El alcalde subrayó que el club, abierto en 1987, había renovado su licencia en 2018 y que el último informe de una intervención de bomberos en el local data de 2006.

Según el gobernador de Estambul, Davut Gul, al menos 29 personas han muerto en el incendio. Foto:EFE

EFE