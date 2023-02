Los rescatistas en Turquía y Siria siguen haciendo su mayor esfuerzo para encontrar sobrevivientes entre los escombros que dejó un terremoto que golpeó el territorio el pasado 6 de febrero y que ya deja un saldo de más de 36 mil fallecidos. Entre las ruinas se han conocido conmovedoras historias de locales que han resistido a la adversidad del hecho.



Ese fue el caso de un perrito que le llevó pan a su dueño enterrado entre los escombros de su casa. El hecho ya es viral en las redes sociales y ha conmovido a miles de internautas, quienes, sorprendidos, han dejado sus reacciones en la caja de comentarios del post.

El video ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y se puede ver cómo el animal, un tanto desesperado, intenta ofrecer algo de comer a su cuidador, que al parecer se encuentra atrapado en una edificación destruida por el sismo. Los sucesos habrían ocurrido en la ciudad de Kahramanmaraş, Turquía.



La casa del can quedó intacta, una pequeña construcción de madera que se encuentra justo en frente de la propiedad de sus cuidadores, la cual se ve totalmente en ruinas. Hasta el momento no se tiene certeza sobre el estado de salud de las personas que probablemente se encuentran bajo el derrumbe de la propiedad.



"Son adorables, tienen un corazón lleno de amor y poseen una lealtad inmensa"; "Y aun así existe gente que los maltrata de la peor manera. No se lo merecen, ellos son ángeles"; "Lealtad y amor incondicional más allá de la muerte"; "Por favor no puedo ver más de esto xq estoy x caer en una depresión profunda (sic) ", fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



En un pueblo de #Kahramanmaraş, epicentro del #terremoto en #Turquía, un #perro intenta llevar un trozo de pan a su dueño, enterrado bajo los escombros de su casa. "¿Cómo es posible semejante lealtad?", se pregunta quien graba las imágenes. Conmovedor😭💔🇹🇷 #TerremotoTurquia pic.twitter.com/n2gESZ389y — 🇹🇷 🇪🇸 Turquia (@Hispanatolia) February 12, 2023

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO