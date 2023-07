El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio este lunes su acuerdo a la adhesión de Suecia a la Otán y su gobierno impulsará el proceso en el poder legislativo turco, anunció este lunes el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg.



El líder de la Otán hizo esas declaraciones tras una reunión con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que hasta ahora había bloqueado el ingreso de Suecia argumentando que el país escandinavo ha servido históricamente de refugio a terroristas kurdos.

Según Stoltenberg en la reunión Erdogan accedió a presentar el protocolo del ingreso sueco lo más pronto posible al parlamento turco para su ratificación.



"Este es un día histórico porque tenemos un compromiso claro de Turquía para enviar los documentos de ratificación (para el ingreso de Suecia en la Otán) a la Gran Asamblea Nacional (parlamento turco) y de trabajar de manera estrecha con la asamblea para garantizar la ratificación", declaró Stoltenberg.

Dijo estar "contento de anunciar" que como resultado de la reunión celebrada este lunes en Vilna el presidente Erdogan ha acordado enviar al Parlamento turco los documentos para ratificar la adhesión de Suecia a la Otán. No obstante, recalcó que no conoce los plazos exactos en los que Turquía ratificará el ingreso sueco en la Alianza.



Turquía bloqueaba desde hace meses la entrada de Suecia en la Otán alegando que el país escandinavo no hacía lo suficiente en contra de las actividades en su territorio por parte de la guerrilla kurda PKK, considerada terrorista por la UE, EE. UU. y Turquía.

La adhesión de Suecia fue discusión desde tempranas horas del lunes, pues -tan solo horas antes del anuncio de Stoltenberg- Turquía había impuesto como condición para desbloquear el ingreso de Suecia propio acceso a la Unión Europea (UE).



Antes de salir rumbo a Vilna, para participar en la cumbre, el mandatario turco dijo: "Abran el camino de Turquía en la UE. Igual que nosotros abrimos el camino para Finlandia, abramos el camino para Suecia".

"Nosotros somos Turquía. Voy a expresar esto en nuestras reuniones al margen de la cumbre (de la Otán)", precisó Erdogan ante la prensa.

El presidente islamista-conservador Recep Tayip Erdogan. Foto: AFP

Turquía negocia desde hace años con la UE sobre un acercamiento y una eventual entrada en el bloque comunitario, aunque las conversaciones se encuentran suspendidas desde hace varios años, específicamente desde 2018.



Turquía es el país que más tiempo lleva esperando su ingreso en la UE, que solicitó en 1987.



El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, criticó inmediatamente esta condición y aseguró que la candidatura de Turquía al bloque europeo "no está relacionada" con la adhesión de Suecia a la alianza.



Además, apuntó Scholz, Suecia "cumple con todos los requisitos" para convertirse en miembro de la Otán.



La Comisión Europea también dijo este lunes que la ampliación de la Unión Europea y de la Otán son dos procesos "separados" que no se pueden "unir".



Se trata de "dos procesos que ocurren en paralelo", dijo Dana Spinant, portavoz adjunta del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria de la institución.



"La ampliación de la Otán es una cosa" y "por otro lado, la UE tiene un proceso muy estructurado sobre ampliación, con unos procesos muy claros que tienen que aplicar todos los países candidatos y aquellos que aspiran a ser candidatos. Y no puedes unir los dos procesos", afirmó Spinant.



El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg (izq.), y el embajador de Suecia ante la organización, Axel Wernhoff Foto: EFE

Pero este lunes la reunión entre Stoltenberg, Erdogan y Kristerssen se interrumpió debido a un encuentro bilateral del presidente turco con el presidente permanente del Consejo Europeo, Charles Michel, que después trató de limar asperezas con un mensaje en el que hablaba de intensificar la cooperación de la UE con Ankara.



"Exploramos las oportunidades que tenemos por delante para volver a poner en primer plano la cooperación UE-Turquía y revitalizar nuestras relaciones", resumió Michel en su perfil oficial en Twitter.



Según Anadolu, la agencia oficial de noticias turca, Turquía recibió en Vilna "pleno apoyo" al proceso de integración en la Unión Europea, lo que habría facilitado su decisión de aprobar el ingreso de Suecia a la Otán.

AFP y EFE