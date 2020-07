En Europa le hacen el feo a visitar España por rebrotes del covid-19

Uno de los mayores miedos provocados por el coronavirus en España comienza a tomar forma: la espantada del turismo. No solo Reino Unido impone ahora una cuarentena a quienes regresan de haber visitado el país, sino que Noruega, Holanda, Bélgica y Francia aconsejan no visitarlo.



Alemania se unió, aunque solo se refiere a las comunidades autónomas (departamentos) de Cataluña, Aragón y Navarra, donde se multiplican los rebrotes del virus. Se trata de una puñalada para España, que no solo hiere sus bolsillos –y de manera muy importante–, sino también el corazón.



España abre sus puertas a los turistas europeos que lo visitan. Además del sol y las playas que buscan, también les ofrece actividades culturales y deportivas que cada vez adquieren mayor importancia. Y un servicio de hostelería que va a la cabeza del continente. Por eso se siente despreciada por aquellos a los que más ha cuidado.

Y es que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Reino Unido es el país que más turistas aporta (18 millones al año), seguido de Alemania (12 millones), Francia (12 millones), Italia (4 millones), Países Bajos (casi 4 millones), Estados Unidos (3 millones) y Bélgica (2,5 millones).



El Reino Unido desaconsejó inicialmente a la ciudadanía viajar a la España peninsular, pero el lunes incluyó a las islas Baleares y Canarias, ante la posibilidad de establecer líneas directas en una especie de corredor aéreo.



“Las decisiones del Reino Unido están siendo desajustadas”, dijo al respecto el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. “Muchos territorios tienen una incidencia acumulada de contagio inferior incluso a la media europea y también al Reino Unido", agregó.



Los ingleses que regresen de España deben pasar una cuarentena en su país. Aunque la cancillería española está trabajando para evitar que las islas ingresen a la lista negra, el hecho de que Londres desaconseje visitarlas significa un golpe para los archipiélagos que viven en buena medida del turismo inglés y del resto de Europa.



El jefe del Gobieno español, Pedro Sánchez. Foto: Efe

“Ahora tenemos muchísimos menos ingresos”, dice Gene, dueña de un negocio de alquiler de vehículos en Menorca (Islas Baleares). “Nosotros vivimos todo el año de lo que ganamos en el verano y ahora nos vimos obligados a cerrar el local y ni siquiera ofrecemos motos”, explica. “Sobrevivimos con los carros que toman las personas que tienen casas aquí, aunque no viven en ellas durante el invierno, y de un nuevo servicio que ofrecemos para no ahogarnos: mantenimiento de viviendas”.



Según el INE, el ingreso que obtuvieron las islas Baleares por turismo en mayo de 2019 ascendió a más de 1.600 millones de euros. En ese mismo mes de este año la cifra quedó en cero por culpa del confinamiento. Aunque muchos locales han tenido que cerrar, otros han sobrevivido con la esperanza de resarcirse en los meses que quedan de verano, hasta septiembre.



“No entiendo por qué no toman medidas adicionales”, dice Gene. “Podrían pedir certificados médicos antes de coger el avión, como hacen en otros países, por ejemplo. De esa manera habría un turismo seguro y se controlaría que no subieran los contagios aquí, donde hay pocos”.



En Menorca hay 16 personas infectadas. En todas las islas Beleares, 136. Y en las Canarias, 199.

Pascual, encargado de una línea de camionetas de transporte del aeropuerto a los lugares de destinos (hoteles, casas alquiladas, etc.) en Menorca, también cree que la cuestión radica en las medidas de seguridad. “Tendrían que haber más controles”, dice.



“Esto es una isla y basta con estar atentos en el aeropuerto y los puertos. Ahora el turismo que llega procede principalmente de Barcelona y Madrid, y espero que dentro de unas semanas no tengamos más contagios”, agrega. Califica como “muy triste y preocupante” el panorama.



Y le sobran razones: el año pasado tenían seis vehículos en marcha con 12 conductores, mientras ahora solo pone en funcionamiento dos pequeños, a cargo de un par de personas, y hay días en que ni siquiera salen porque no hay trabajo.



De acuerdo con el presidente Sánchez, es un error generalizar la situación del virus en todo el país, cuando el 64,5 por ciento de los contagios “están focalizados en dos territorios”. Se refiere a Cataluña (con 75.613 contagiados y 5.680 muertos) y Madrid (con 74.700 infectados y 8.451 fallecidos).

El sector turístico se revuelca

La agrupación de empresas turísticas Exceltur afirmó en un comunicado que los efectos de las decisiones de Reino Unido, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia “serán devastadores para la actividad turística y el empleo, dando puntilla a una temporada que se había iniciado renqueante y acabará anticipadamente”.



Por otra parte, censuró las palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien aseguró que las medias de esos países europeos favorecen a España porque “ayudan desde el punto de vista sanitario”.



La consultora Bernstein elaboró un informe en mayo, con base en datos de la OCDE, en el que señaló a la economía española como la gran perdedora mundial sin turismo internacional. Según sus estimaciones, el país perdería 48.379 millones de euros de ingreso bruto directo si ningún turista cruzara la frontera y solo se presentaran movimientos internos. Esa imagen terrible para los españoles cada vez toma más forma.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID