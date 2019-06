Trump y Macron reviven 'lazos indestructibles' en homenaje al Día D

En las mismas costas de Normandía que hace 75 años vieron la derrota de la Alemania nazi con el desembarco 130.000 hombres, líderes de los entonces países aliados, encabezados Estados Unidos, Francia y Reino Unido, trataron de reanimar este jueves la alianza que hoy vive uno de sus momentos más bajos.

Las icónicas playas de la Batalla de Normandía fueron escenario de diferentes actos conmemorativos por parte de los dirigentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, con la notable ausencia de Rusia, en la ceremonia internacional que comenzó este miércoles en el Reino Unido y continuó este jueves en Francia.



En las ceremonias, y con discursos casi opuestos, los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, hablaron de revivir las alianzas y curar las crecientes grietas entre los gobiernos de Occidente, especialmente a causa

del "Brexit" y el polémico gobierno de Trump.

EE. UU. nunca es más grande que cuando se bate por la libertad de los otros

Mientras el francés recurrió a la grandilocuencia y las frases solemnes, el estadounidense expuso las historias individuales de algunos de los 160 veteranos que se hallaban presentes para rendirles tributo.



Macron elogió el multilateralismo y la necesidad de que "los pueblos libres se unan para afrontar todos sus desafíos", en cambio, Trump cantó las virtudes de su país y su trascendental papel para que Europa no siguiese bajo el yugo nazi.

Somos un país noble con un pueblo virtuoso (...) y hoy somos más fuertes que nunca

"Estados Unidos nunca es más grande que cuando se bate por la libertad de los otros", le dijo el francés. "Somos un país noble con un pueblo virtuoso (...) y hoy somos más fuertes que nunca", replicó el estadounidense.



Pese a esto, ambos coincidieron en subrayar los "lazos indestructibles" -en palabras de Trump- que unen a ambas naciones y en alabar la valentía y el coraje de los militares que participaron en el desembarco de Normandía, a quienes -dijo Macron- "Francia no olvida".

Donald Trump y su mujer Melania (i), junto al presidente Emmanuel Macron y su mujer Brigitte (d), en el 75 aniversario del Día D en el cementerio estadounidense de Normandía. Foto: Ian Langsdon / Efe

Por su lado, la primera ministra británica, Theresa May, hizo su última aparición internacional antes de su próxima dimisión este viernes. May, que fue anfitriona del evento, se apegó al relato histórico y remarcó el valor de los combatientes, que al saltar a las playas de Normandía apenas sabían de la llamada Operación Overlord.



"Ningún soldado, ningún piloto, ningún marinero sabía si seguiría con vida cuando el sol se ocultara", dijo.



Así mismo, con el "Brexit" a la vuelta de la esquina, al menos teóricamente, Macron aludió a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para insistir en que la alianza con los británicos continuará pese a todo.



"Los debates del presente no quitan nada a la fuerza de nuestro pasado compartido y de nuestro futuro común", dijo tras reafirmar que "la fuerza de nuestra relación supera las peripecias del momento. Podemos estar orgullosos de los resultados obtenidos".

Las conmemoraciones se completaron con otros homenajes nacionales en varios lugares de la geografía normanda por parte de los países que también estuvieron implicados en el Día D, como Dinamarca, Holanda, Noruega y Canadá, además de una ceremonia internacional en Courseulles sur Mer presidida por el primer ministro francés, Édouard Philippe.



Efe y AFP