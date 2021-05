Triunfo de la derecha en Madrid sacude la política de España

La victoria electoral aplastante sobre todos sus rivales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cambia inesperadamente el escenario político español. Perteneciente al Partido Popular (PP), de derecha, obtuvo más votos que todos los movimientos de izquierda juntos y convierte a su movimiento en una amenaza para la continuidad del presidente Pedro Sánchez –líder del Partido Socialista Obrero Español (Psoe)– en el Gobierno del país.

Las consecuencias no se hicieron esperar: en la misma jornada de las elecciones, tras fracasar estrepitosamente en su intento de llevar al partido de extrema izquierda Unidas Podemos a la presidencia regional, su fundador y principal líder, Pablo Iglesias, renunció a la actividad política. Se dedicará al periodismo. Dos días después, Ángel Gabilondo, cabeza en Madrid del Psoe, con una derrota histórica, anunció también que abandona la política. Y en la misma fecha, el Psoe andaluz decidió convocar a sus militantes a unas elecciones primarias para escoger a un candidato que pueda hacerle frente al PP si este grupo, actualmente en ese gobierno regional, opta por adelantar el debate electoral, como lo hizo Díaz Ayuso.



Pablo Iglesias renunció tras los resultados en las regionales de Madrid. Foto: EFE/J.J. Guillén

Por su parte, ante los rumores difundidos en las últimas horas, Pedro Sánchez afirmó que no habrá adelanto de las elecciones generales en España. Se trata de un síntoma que podría agravarse si el presidente no logra atajar las críticas por la derrota de su partido en Madrid y si no consigue mantener la coalición de gobierno con Unidas Podemos, ahora completamente debilitado.



Desaparece del panorama político su socio principal, Pablo Iglesias, quien dejó la vicepresidencia del Gobierno español para sacar adelante su candidatura a la presidencia de Madrid. Sánchez, además, se queda como socio de un partido en crisis, sin figuras claves, desorientado y con un discurso radical que no llegó al corazón de los madrileños.



Aunque Madrid no es España, los efectos del triunfo de Díaz Ayuso podrían propagarse en todo el país. Por ello, el presidente se niega a adelantar las elecciones generales y asegura que no se celebrarán antes del segundo semestre de 2023. El régimen parlamentario español permite al presidente convocar elecciones cuando él considere oportuno, y ahora no sería un plebiscito favorable a su gestión.



El actual discurso de los dirigentes del Psoe tiene como objetivo limitar la derrota al territorio madrileño y decir que no es una situación extrapolable al resto del país. Piden, eso sí, un cambio de rumbo del presidente hacia la búsqueda de la recuperación económica tras los graves efectos de la pandemia.



El fenómeno Ayuso, como ahora se conoce, parece que ha calado entre los políticos de la izquierda tradicional: creen que se puede combinar salud con economía, modelo que ella implantó en la Comunidad de Madrid, al evitar cierres de hoteles, bares y restaurantes y permitir la entrada a la región, a diferencia de lo sucedido en el resto de las comunidades españolas.



El presidente del España, Pedro Sánchez. Foto: John Thys. AFP

Otro efecto de las elecciones madrileñas ha sido el duro golpe a los partidos que emergieron en España tras la crisis económica de 2008 y que pusieron fin al bipartidismo histórico. El movimiento Ciudadanos, de centro, parece en vías de extinción, luego de sufrir dos derrotas electorales en España en menos de un año. Perdió la totalidad de sus parlamentarios en Madrid y, prácticamente, ya no cuenta en Cataluña, donde llegó a ser el partido más votado. Y Unidas Podemos, que revitalizó a la izquierda en años anteriores, inicia un camino que podría seguir el mismo derrotero.



La gran incógnita es Más Madrid, movimiento liderado por Íñigo Errejón que salió de las filas de Unidas Podemos hace tres años. De izquierda moderada, obtuvo en las elecciones el mismo número de votos que el PSOE. Su fuerza creciente podría irrigarse por toda España y complicarle la vida al partido de Sánchez.



Las elecciones madrileñas también desnudaron una nueva realidad política: las ideas pasaron a un segundo plano. Funcionaron los mensajes cortos y agresivos, el enfrentamiento personal y la polarización.



El premio mayor lo ganó Vox, el partido de extrema derecha, al que, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 42 por ciento de los ciudadanos le atribuye la responsabilidad en el estado de crispación que se vivió durante la campaña electoral. Le sigue Unidas Podemos, cuyo discurso planteaba a los madrileños decidir entre comunismo y fascismo. La crítica ciudadana, pues, parece dirigida contra los partidos extremistas.



El triunfo de Ayuso ha movido algunas fichas cuyo comportamiento dibuja un nuevo panorama con consecuencias aún desconocidas

