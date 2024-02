Tribunal Superior de Londres decidirá cuanto antes sobre extradición de Julian Assange

El Tribunal Superior de Londres decidirá cuanto antes, en una fecha no especificada, si autoriza a Julian Assange a seguir recurriendo en el Reino Unido o si, en cambio, puede activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Gobierno británico en 2022.



Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson se retiraron a deliberar tras concluir este miércoles dos días de audiencias en las que expusieron sus argumentos la defensa del australiano, que estuvo ausente por enfermedad, y la Fiscalía británica, en representación de la Justicia estadounidense.

Assange es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.



En caso de extradición, podría ser condenado a una pena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos.

Assange, que es autista y sufre depresión y otras dolencias, lleva casi 14 años confinado en el Reino Unido pese a no haber sido condenado por ningún delito.



Tras ser detenido en 2010 a instancias de Suecia por un caso hoy archivado, se refugió como asilado político en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019, tras lo cual fue arrestado a petición de EE. UU. y trasladado a Belmarsh.



El fundador de WikiLeaks se ausentó este miércoles de la segunda y última sesión del juicio. Tampoco había estado presente el martes en el inicio de la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en el último recurso que le queda al australiano en el Reino Unido para evitar su entrega a Estados Unidos.

"No se sentía bien y no está presente", declaró el martes su abogado, Edward Fitzgerald, al anunciar la indisposición de su cliente.



"Mi cliente está siendo procesado por realizar una práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, una información verdadera y de interés público evidente e importante", afirmó el martes Fitzgerald, ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

Manifestantes piden evitar la extradición de Julian Assange. Foto: EFE

En la sesión de este miércoles, los abogados de Estados Unidos instaron al tribunal a rechazar el recurso de apelación de Assange. Washington rechazó que los cargos por los que pide la extradición de Julian Assange sean de carácter político y que pueda compararse su actividad al frente de WikiLeaks a la de los periodistas de investigación.



La abogada Clair Dobbin, en representación de la Justicia estadounidense, dijo ante el Tribunal Superior de Londres que la defensa "describe erróneamente" las acusaciones contra el australiano, que en realidad son "por delitos penales basados en pruebas".



Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) para obtener información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a "numerosos informantes inocentes de Estados Unidos" en países como Irak, Afganistán, China, Irán o Siria.



"Publicó indiscriminada y conscientemente al mundo los nombres de personas que actuaron como fuentes de información para Estados Unidos", dijo.



La abogada subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar al acusado, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para su portal, con "un periodista o editor ordinarios" que use fuentes para sus noticias.



"WikiLeaks solicitó explícitamente material e información clasificada. Animó a otros a piratear y produjo una lista de 'Las filtraciones más buscadas'. Esto va mucho más allá de los actos de un periodista que recopile información", alegó.

Julian Paul Assange es un programador, periodista y activista de Internet australiano. Foto: Justin TALLIS / AFP

La abogada dijo también que son infundados los argumentos de la defensa de que su cliente no afrontará un juicio justo en Estados Unidos o que las imputaciones atentan contra su libertad de expresión.



En la vista de este miércoles estuvieron presentes en la sala 5 de las Reales Cortes de Justicia de Londres la esposa de Assange, Stella, y su padre, John Shipton, mientras a las puertas del edificio cientos de personas pedían su liberación y que Washington retire los cargos.



Los dos jueces del Superior tendrán que decidir si le autorizan a volver a recurrir en el Reino Unido -lo que daría lugar a un juicio donde se explorarían a fondo los argumentos planteados ahora- o si en cambio puede activarse su extradición, aprobada por el Gobierno británico en 2022.



Si acceden a la petición de Assange, se iniciará un nuevo juicio de apelación en Inglaterra, que podría prolongarse en el tiempo. Si se la deniegan, se activará el proceso de deportación a EE. UU., que le requiere por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal.

*Con AFP y EFE