Este jueves, se cumplen tres semanas desde que inició la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde entonces, la guerra ya cobró la vida de cientos de civiles y empujó a tres millones de ucranianos al éxodo, según la ONU.



Se pensaba que la operación militar rusa iba a ser rápida y a terminar en pocos días.



Pero después de más de 20 días de conflicto, analistas consideran que el Ejército de Moscú está estancado y, pese a la falta de acuerdos en las cifras oficiales, la inteligencia de países occidentales y otros analistas apuntan a que las bajas de soldados rusos serían considerables.



Le explicamos los puntos clave que dejan estas tres semanas de invasión.

¿Qué está pasando realmente con el ejército ruso?

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que más de 7.000 soldados rusos han muerto en las tres semanas que dura la guerra en Ucrania, una cifra que supera los militares estadounidenses que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán, según The New York Times.



El diario neoyorquino tuvo acceso a datos de las agencias de inteligencia estadounidenses, que consideran conservadora la cifra de 7.000 fallecidos entre las filas del Ejército ruso.



Las bajas tendrán implicaciones negativas para la efectividad de las tropas rusas, incluidas aquellas que combaten con tanques, explicaron funcionarios estadounidenses a The New York Times.

Funcionarios del Pentágono dijeron al diario que, cuando el 10 % de los miembros de una unidad militar mueren o resultan heridos, esa unidad ya no es capaz de llevar a cabo acciones de combate.



Actualmente, más de 150.000 militares rusos participan en la guerra en Ucrania y entre 14.000 y 21.000 están heridos, lo que podría significar que la mayoría de las unidades de combate están bajo mínimos, informa The New York Times.



Además, las Fuerzas Armadas de Rusia han perdido al menos tres generales en el campo de batalla, dijeron al diario funcionario rusos, ucranianos y de la Otán.



Rusia inició el 24 de febrero su invasión de Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, incluida la capital, provocando un número de fallecidos civiles que aún se desconoce (por ahora solo hay datos aproximados) y más de tres millones de refugiados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Por su parte, el Kremlin reconoció hace una semana que unos 500 soldados rusos habían muerto en combate, una cifra que varía según quién informe.

Ejército ruso en Ucrania. Foto: EFE /RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/

¿La invasión está estancada?

La invasión rusa de Ucrania está "mayoritariamente estancada en todos los frentes", según indica este jueves el último parte de inteligencia militar difundido en Twitter por el Ministerio británico de Defensa.



En este informe se asegura que "las fuerzas rusas han hecho un progreso mínimo por tierra, mar o aire en los últimos días y continúan sufriendo fuertes pérdidas" en Ucrania.



"La resistencia ucraniana se mantiene firme y bien coordinada. La gran mayoría del territorio ucraniano, incluyendo todas las principales ciudades, continúa en sus manos", destaca ese parte.



En otro documento divulgado el miércoles, Defensa había revelado asimismo que las fuerzas invasoras rusas estaban teniendo "problemas" para superar los "desafíos" que plantea ese país y para progresar.



Según los datos que maneja el Ministerio británico de Defensa, el avance de Rusia en Ucrania se ha visto "bloqueado" por la falta de maniobrabilidad, que ha sido "explotada expertamente" por las fuerzas ucranianas.



Una mujer aprende a usar un rifle de asalto AK-47 durante un curso de autodefensa para civiles en las afueras de Lviv, Ucrania occidental, el 4 de marzo de 2022. Foto: AFP

¿Qué dice Putin?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió este miércoles en que la "operación militar especial" en Ucrania se está desarrollando según lo acordado y "de forma exitosa".

Vladimir Putin en su despacho presidencial del Kremlin. Foto: Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP

En una conferencia sobre medidas económicas de apoyo a las regiones, Putin dijo que la intervención "se está desarrollando de forma exitosa, de estricto acuerdo con los planes aprobados", según informaron las agencias rusas, y agregó que no tiene "intención de ocupar" Ucrania.



Putin afirmó que "era solo cuestión de tiempo" para que Ucrania lance un "asalto masivo" al Donbás y después sobre Crimea, y que las Fuerzas Armadas rusas lo han evitado con la operación iniciada el pasado 24 de febrero en Ucrania.



"Ucrania, instigado por Estados Unidos y otros países occidentales, se estaba dirigiendo a un escenario violento, a un baño de sangre y a limpieza étnica en el Donbás", insistió el presidente ruso, según las agencias locales.



Aunque servicios de inteligencia occidentales han dicho que Rusia ha tenido muchas bajas, lo cierto es que las operaciones han arreciado contra las ciudades y durante los últimos días se han registrado importantes bajas de civiles.

¿Cuántos civiles hay muerto, según organizaciones internacionales?

Al menos 726 civiles han muerto y 1.174 han resultado heridos en los 20 primeros días de guerra en Ucrania, indicó este miérccoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puntualizando que los casos incluidos son los ya verificados pero que la cifra real podría ser mucho mayor.



Entre los fallecidos hay al menos 104 mujeres y 52 niños, mientras que en el balance de heridos se han contabilizado al menos 77 mujeres y 63 menores de edad, según las cifras que actualiza a diario la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet.



Un total de 186 muertes fueron verificadas en las regiones de Donetsk y Lugansk (en zonas tanto prorrusas como controladas por las autoridades ucranianas), y los 540 restantes en áreas bajo control de Kiev en el resto de Ucrania, incluyendo la capital y localidades como Jersón, Mikolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizia, Dnipropetrovsk o Járkov.



Residentes de Bucha, controlada por Rusia, pasan el puesto de control ucraniano, cerca de Kiev. Foto: Roman Pilipey. EFE

¿En qué estado van las negociaciones?

Las delegaciones rusas y ucranianas llevan toda esta última semana discutiendo sobre cómo poner fin a la guerra. Si bien, el diario británico Financial Times aseguró que había un acuerdo de 15 puntos para lograr la paz en el que se estaba trabajando, el Kremlin salió a matizar esta información y a decir que no era cierto.



Lo cierto es que durante estas tres semanas ha habido varias declaraciones que acercan las posiciones de ambos países.



El 16 de marzo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declara que "el estatuto neutral (de Ucrania) es objeto de serias discusiones" en el marco de las conversaciones ruso-ucranianas en curso.



Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski había estimado que había que "reconocer" que su país nunca se uniría a la Otán, un punto que Putin siempre ha exigido, incluso, desde antes de lanzar la invasión.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

​*Con información de AFP y Efe

