El papa pide que continúe la tregua para que se liberen rehenes y llegue ayuda a Gaza

El papa Francisco instó este 29 de noviembre a que continúe la tregua en el conflicto en Gaza para que se puedan continuar liberando a todos los rehenes y entre ayuda humanitaria", durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI.



El papa no leyó la catequesis y los saludos a los fieles debido "a la inflamación pulmonar" y así no cansarse demasiado y la pronunció uno de sus colaboradores, pero sí quiso leer el llamamiento para pedir la paz en la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania.



(Puede leer: Estado de salud del papa Francisco mejora: no tiene fiebre y su respiración es normal).

"Continuemos rezando por la grave situación en Israel y Palestina. Por la paz, por favor. Espero que continúe la tregua en curso en el país para la liberación de todos los rehenes y el acceso a la ayuda humanitaria necesaria", dijo Francisco con voz débil.



Explicó que ha contactado con la parroquia católica en Gaza, donde se encuentran refugiadas cientos de personas, y le han contado que "no hay agua, que falta el pan" y agregó: "La gente está sufriendo. La gente sencilla, la gente del pueblo, sufre".

Y después aseguró que los únicos que no sufren con la guerra son un grupo "que gana mucho: Los fabricantes de armas, estos ganan mucho dinero a costa de la muerte de otros".



Francisco ha aprovechado las audiencias y ángelus desde el inicio del conflicto para pedir la paz y durante el pasado rezo dominical celebró que "finalmente hay una tregua entre Israel y Palestina y algunos rehenes han sido liberados".

(Puede leer: El papa Francisco tiene una "inflamación pulmonar" y reza el Ángelus en su casa).

"Recemos para que todos lo sean cuanto antes: pensemos en sus familias. Que entre más ayuda humanitaria en Gaza, e insistamos en el diálogo: es la única vía, la única manera de tener paz. Quien no quiere el diálogo no quiere la paz", indicó el papa en el mensaje leído por su colaborador.



A pesar de que este martes se anunció que el papa cancela su viaje a Dubái para participar en la cumbre sobre el clima COP 28 tras el consejo de los médicos, el pontífice argentino mantuvo ayer algunos actos en su agenda como la reunión con los obispos españoles o con un grupo de víctimas de abusos de Francia y celebró la audiencia.

EFE

