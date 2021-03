Se fugó de la cárcel y lo recapturaron mientras compraba un videojuego

Un hecho insólito ocurrió en el centro de Birmingham, ciudad ubicada en el Reino Unido, en donde un delincuente que se había fugado de la cárcel en noviembre del año pasado fue recapturado mientras compraba un videojuego.



Aunque los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero, fue hasta hace poco que se dio a conocer el video en el que quedaron registrados los hechos, el cual fue grabado por las cámaras corporales de dos policías ingleses.



Al parecer, el fugitivo, identificado como Clint Butler, salió de su escondite en medio del confinamiento decretado por la pandemia de covid-19 para comprar el nuevo videojuego de 'Call of Duty', de acuerdo con la Policía del condado inglés Midlands Occidentales.



El delincuente, de 36 años, iba caminando junto a un amigo por la calle. Al ver a los agentes cambiaron de dirección con el fin de evitar ser vistos. Esto llamó la atención de los efectivos, quienes se acercaron para llamarles la atención por violar la cuarentena en Reino Unido, en donde ya se han registrado más de 4 millones de casos de covid-19.



Butler les dijo a los policías que habían salido para comprar el videojuego porque el encierro los tenía desesperados. “He venido a buscar el nuevo Call of Duty porque no puedo sentarme y estar encerrado", dijo.



Luego, uno de los oficiales se dispuso a revisar sus documentos pero antes de poder hacerlo el fugitivo lo pateó en la ingle. Ante esa situación la compañera del policía golpeado reaccionó rociando aerosol incapacitante al agresor, logrando detenerlo.



Butler se fugó de una cárcel abierta donde cumplía una sentencia de 17 años (la cual finalizaba en 2024) por robos y delitos con armas de fuego.



Ahora, el hombre ha sido condenado a otros 13 meses adicionales por su evasión de la prisión y seis meses más por agredir a los policías.



Tendencias EL TIEMPO