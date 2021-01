‘Train surfing’, el reto viral por el que un niño perdió sus piernas

Un niño, de 11 años, perdió sus piernas al caer debajo de un tren, por hacer un reto de internet que se ha hecho popular en Rusia.



El ‘train surfing’ consiste en subirse a la parte superior de uno de estos medios de transporte en movimiento, mientras se graba un video para redes sociales.

De acuerdo con información que se dio a conocer en medios locales, Arkady Aksenov estaba con un grupo de jóvenes, de entre 12 y 14 años, cuando cayó a unas vías de tren en la ciudad de San Petersburgo.

El joven estaba subido en el tren, ‘surfeando’, cuando perdió el equilibrio y cayó en medio de dos vagones. Por el movimiento del vehículo, terminó debajo del mismo, lo que provocó el desmembramiento de sus extremidades inferiores.



“Tiene las uñas rotas y los dedos sucios porque luchó contra la fuerza del tren, sujetándose para que no se lo llevara por completo”, escribió Maria Petrova, su madre, en una publicación en redes que hizo para comentar el hecho.

El niño fue abandonado por sus acompañantes

Petrova denunció que “los amigos” de su hijo lo abandonaron a su suerte, “pensando que estaba muerto”.



“Estaban seguros de que no había cámaras de circuito cerrado de televisión en el ferrocarril, lo cual es cierto, y que Arkady moriría y no diría una palabra. ¡Pequeños idiotas! Si hubieran pedido ayuda, habrían sido héroes”, escribió la madre.

Un conductor le salvó la vida

Arkady pasó una hora entera a un costado de las vías, a menos de cinco grados centígrados de temperatura, hasta que Bulat Zhakeev, el conductor de un tren que pasaba por la zona, se detuvo para auxiliarlo.



Aunque las normas férreas del país no permiten que un tren se detenga en medio de las vías, Zhakeev lo hizo para prestar primeros auxilios al niño y llamar a los servicios de emergencias. Su buena acción ayudó a que Arkady sobreviviera.



“Al principio pensé que era un vagabundo que había intentado cruzar las vías. Pero, cuando me acerqué, me di cuenta de que era un niño acostado boca abajo encima de un charco de sangre”, señaló el conductor a medios locales, según reseñó el ‘Daily Mail’.

Los médicos que trataron al niño aseguraron que fue un milagro que el pequeño sobreviviera durante tanto tiempo en esas condiciones climáticas y con heridas tan graves.



Aun así, Arkady permanece en estado crítico en el hospital.



Las autoridades rusas ya iniciaron una investigación respecto al caso.



“No serás castigado por lo que has hecho. Por ley, no se castiga por ser niño y tus padres tampoco serán castigados, porque no hay ninguna cláusula en el Código Penal que te envíe a la cárcel por ser un bastardo y por criar a un bastardo”, cerró la madre de Arkady.



