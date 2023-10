Jairo es el padre de una de las jóvenes que sigue desaparecida tras la tragedia que enluta a Murcia, en España. Su hija, de origen ecuatoriano y de 28 años, había ido de fiesta con varios de sus amigos a esta ciudad del sureste del país, donde ocurrió un incendio en una zona de discotecas que hasta el momento deja 13 víctimas.



El padre les contó esta mañana a medios españoles que la única pista que tiene de ella es un audio que le mandó a su esposa sobre las 6 a. m. (hora local). “Mami, la amo, vamos a morir”, dice la nota de voz que recibió esta familia procedente de Caravaca de la Cruz.

Según el diario El Mundo, Jairo contó que la joven “envió el audio para despedirse”. Ese mismo medio aseguró que en la grabación se escuchan gritos y pedidos de auxilio. “Tras enviar el audio el teléfono se apagó”, agregó Jairo.



"Es mi hija y no he vuelto a saber nada de ella. Tampoco de su novio", indicó Jairo después de poner el audio entrecortado en el que la joven se despide de la familia y explica que se han quedado sin luz.



Jairo detalló que desconocía el lugar exacto donde se encontraba su hija y que ningún otro miembro de su grupo de amigos se ha puesto en contacto con sus familias.



Darwin, también de nacionalidad ecuatoriana y vecino de Murcia, buscaba información sobre una amiga de su mujer dada por desaparecida, de 46 años, y explicó a EFE conmovido que había coincidido con un compañero de trabajo que había perdido a su hijo.



Este último formaba parte del numeroso grupo de amigos que celebraba un cumpleaños en La Fonda Milagros, el primero de los locales de ocio incendiados y que se vieron sorprendidos por el fuego que afectó a la parte de arriba del inmueble.



"Es horrible, aún no se sabe nada y podría habernos pasado a cualquiera de quienes tenemos hijos en edad de salir de noche. Mis hijos, afortunadamente, se quedaron anoche en casa", señaló.



Decenas de familiares y amigos de los desaparecidos hacen guardia en el Palacio de Deportes de Murcia, donde se ha instalado un punto de información y donde son atendidos por voluntarios y psicólogos.

Nueva actualización del numero de victimas en el incendio de la discoteca en #Murcia: cuatro heridos y 13 fallecidos.



De acuerdo con los testigos, las llamas se habrían originado en una discoteca frecuentada por la comunidad latina. Jofre Herrera le contó a la Opinión de Murcia que varias personas se encontraban en la parte de arriba de una de las discotecas para celebrar un cumpleaños cuando la tragedia ocurrió.

Discoteca de Murcia, España. Foto: EFE/ Marcial Guillén

De momento, todavía no se sabe qué provocó el incendio.



Lo cierto es que las pesquisas establecieron, de momento, que las llamas se iniciaron sobre las 6 a. m. (hora local) en la discoteca Teatre, ubicada en el barrio de Atalayas.



"Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13", anunció el alcalde de Murcia en X (antes Twitter).

Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas FACEBOOK

"Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas", indicaron los servicios de rescate.



Los bomberos, que llegaron al lugar a las 7 a. m., lograron sofocar el incendio en menos de una hora, pero "aún quedan cuerpos por sacar" de entre los escombros, una tarea complicada dado el "riesgo" de derrumbe", dijo el alcalde.



Cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, resultaron afectados por la inhalación de humo. Sin embargo, los rescatistas también dicen que muchos otros cuerpos no han podido ser localizados.

Incendio en discoteca de Murcia, España. Foto: Bomberos Murcia

Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia, dijo a la cadena Onda Regional de Murcia que el punto crítico donde se habría iniciado el incendio está en la primera planta de la discoteca y que seis de las víctimas localizadas se encontraban en ese lugar.



El alcalde de Murcia declaró tres días de duelo e informó que movilizaron 40 bomberos y 12 vehículos de emergencia.



Este incendio es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca "Flying" de Zaragoza, donde murieron 43 personas.



