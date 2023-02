Desde enfermeros y ayudantes de construcción, hasta labores de cuidado de niños. La fundación Danny (Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth) anunció cuatro convocatorias laborales para que 1.000 colombianos apliquen a estos empleos. El plazo máximo será hasta este viernes 17 de febrero.



Se trata de contratos que van desde los cuatro meses hasta término indefinido, y con salarios desde los 260 euros (un millón trescientos mil pesos colombianos), hasta los siete mil dólares (13 millones de pesos).

La Fundación Danny es una organización colombiana con más de diez años de experiencia, se enfoca en la educación y programas de intercambio internacional, bien sean académicos o laborales.



En total son 1.000 vacantes laborales ofertadas así:



- 300 vacantes para el programa especial trabaja y viaja en Estados Unidos.

- 300 vacantes para enfermeros en Alemania.

- 200 vacantes para cuidado de niños y del hogar en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos.

- 200 vacantes para asistentes de construcción en Hungría



Para aplicar a las vacantes puede acceder a la página web oficial de Fundación Danny y buscar los datos de contacto.

Trabaja y viaja en Estados Unidos

El programa work and travel es una excelente oportunidad para aquellas personas interesadas en conocer todos los rincones de Estados Unidos mientras descubren su pasión laboral.



El programa permite a las personas acceder a un trabajo por un período máximo de cuatro meses mientras también aprovecha las ofertas turísticas del sector. El tiempo puede ser aplazado un mes más para viajar.



Las vacantes ofrecidas están destinadas principalmente al sector turístico, especialmente en aquellas regiones de bajas temperaturas en las que suelen practicarse deportes de invierno. También hay vacantes en el sector de hotelería, restaurantes y parques de diversión.



El programa aplica únicamente para estudiantes entre los 18 y 28 años que tengan un nivel de inglés básico-intermedio.

Las jornadas son de entre 35 y 42 horas a la semana, y el salario ronda entre los $11 y $18 dólares por hora, lo que sería un ingreso mensual promedio alrededor de los $5.000 y $7.000 dólares.

Vacantes para enfermeros en Alemania

Aquellas personas interesadas deben ser enfermeros titulados, con experiencia mínima de dos años, conocimiento del idioma y estar entre los 21 y 43 años.



Aquellos seleccionados contarán con un ingreso mensual fijo y un contrato a término indefinido.



Si es seleccionado, podrá desempeñarse como auxiliar de enfermería, con ingreso mensual de $2.400 euros, mientras se convalida su título. Una vez termine ese proceso, podrá trabajar plenamente con un salario de $3.000 a $4.000 euros mensuales.

Cuidado de niños y del hogar en Europa o EE. UU.

La Fundación Danny ofrece 200 vacantes para jóvenes colombianas para que se dediquen al cuidado de niños y del hogar en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos, por un período máximo de 12 meses.



Las aplicantes no deberán preocuparse por estadía o alimentación, debido a que residirán en el hogar donde trabajarán y recibirán la alimentación durante toda su estadía.



Aquellas seleccionadas tendrán una jornada de 35 horas semanales para los países europeos, y 48 horas a la semana en Estados Unidos. Los ingresos son $260 euros y $650 dólares, respectivamente.

Asistente de construcción en Hungría

Los interesados deben tener una experiencia mínima de un año en construcción y conocimientos básicos de inglés. Si son seleccionados contarán con empleo fijo y permiso de trabajo de hasta dos años en una obra de construcción cerca a Budapest.



El alojamiento está cubierto dentro de la oferta, y el salario fijo mensual es de $1100 euros. Además tendrá la posibilidad de aplicar a otros trabajos en el mediano o largo plazo.

