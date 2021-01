Aunque Madrid ahora sufre desabastecimiento, la vacunación continúa

Después de la tormenta no siempre llega la calma. Filomena pasó por Madrid y dejó fotos preciosas en una ciudad donde nunca nieva de manera tan copiosa, pero también muchos problemas: falta de movilidad, comercios cerrados, desabastecimiento en mercados, calles intransitables, andenes cubiertos, árboles caídos, aceras resbaladizas y el peligro de que caigan bloques de hielo de tejados y balcones.

“Fui esta mañana al mercado y cogí los dos tomates que quedaban”, dice Camilo el lunes. “De resto, no había frutas ni verduras y se estaban acabando los huevos”. Es el mismo panorama que se ve en la mayoría de los establecimientos proveedores de comida de la ciudad. “Desde antes de la nevada no nos han llegado productos frescos”, explica el encargado de Eroski, una cadena de supermercados.



Y no es para menos: aunque los servicios oficiales trabajan a marcha acelerada para despejar las vías, todavía hay carreteras cortadas y muchas calles vecinales siguen cubiertas de nieve. Además, durante el fin de semana la gente compró más de lo normal por miedo a no poder salir o a quedarse desprovista.

“El viernes fui con mi madre en coche (carro) al supermercado con la idea de comprar bastante, pero llegamos a las 6:30 de la tarde y estaba completamente vacío: ni fruta, ni verdura, ni carne, ningún producto de frío”, cuenta Lydia. “Fuimos y volvimos con el coche vacío”, explica. “El regreso fue una odisea porque nevaba tanto que los puentes y túneles estaban cortados; lo pasamos fatal ya que había coches en mitad de la calle, el mío se resbaló y unos jóvenes nos ayudaron a empujar”, agrega. Un recorrido de quince minutos les tomó una hora y media.



Al principio, el jueves, cuando cayeron los primeros copos, la gente se entusiasmó y organizó planes diferentes, que terminaron en fotografías que recorrieron el mundo.

Pero, luego, la tormenta causó estragos. “El sábado los coches no podían salir, no había Uber… Un amigo iba a ir a dormir a donde su novia porque en su casa había casos de coronavirus y no se pudo mover: terminó en un hotel cercano”, cuenta Miguel. “El domingo fue un problemón: la nieve se había convertido en hielo y lo que había en los tejados caía al suelo e incluso a personas en la cabeza ¬—continúa—. La gente empezó a despejar con palas porque no se podía andar. Yo ayudé a quitar nieve de los accesos a un hospital”.

Ahora Madrid recupera el ritmo poco a poco, a pesar de las anormalmente bajas temperaturas. Las clases presenciales están suspendidas hasta el 17 de enero, pero cada vez se despejan más vías y el aeropuerto vuelve a operar. Hay menos transeúntes que en días normales y tienden a caminar por el medio de la calle cubierta porque, aunque los andenes están despejados, les da miedo que les caiga nieve o hielo.



“El inesperado confinamiento ocasionado por Filomena sirve como medida de protección ante el temporal y ante la COVID-19”, asegura Daniela González, de Gaceta Médica.

La vacunación contra el coronavirus ha continuado, a pesar de que el temporal ha creado obstáculos. Durante el fin de semana se administraron 103 mil dosis y las 350 mil que debían haber llegado el domingo, arribaron el lunes por la mañana. La distribución desde los aeropuertos se dificulta por el estado de las carreteras, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el retraso “va a ser muy leve”.

Si algo no ha parado por culpa de Filomena es el virus. Durante los últimos tres días murieron 401 personas en España y el total desde el inicio de la pandemia ya casi alcanza los 52.300.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid (España)