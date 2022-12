Todos los trenes que circulan entre Francia y España desde hoy y hasta el lunes están anulados por la huelga de revisores de la compañía ferroviaria francesa SNCF, que globalmente ha obligado a cancelar el 60 % de los trenes franceses de larga distancia, incluidos los de alta velocidad (TAV).



En las líneas internacionales, las circulaciones con España son las que están más afectadas estos cuatro días por el paro en términos relativos, confirmó la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), ya que se mantiene un tercio de los servicios con Italia y con Suiza, y la mitad con Alemania.

Además, los Thalys que conectan París con Bruselas, Ámsterdam y Colonia y los Eurostar entre París y Londres, funcionan normalmente.



En el interior de Francia, van a circular durante estos cuatro días un tercio de los TGV en el este del país y en el sureste, la cuarta parte en el eje atlántico, la mitad en el norte y la cuarta parte de los de la marca de bajo coste Ouigo.



Sólo van a estar en servicio la mitad de los trenes convencionales de larga distancia y ninguno de los trenes de noche. Los sindicatos SUD-Rail, CFDT y FO respaldan esta protesta en la que hay sobre todo reivindicaciones salariales, pero no la CGT, que es la primera central de la SNCF.



En Francia hay casi 10.000 revisores, de los cuales alrededor de 3.000 trabajan en los TGV y en los otros trenes de largo recorrido.



En el caso de las conexiones entre España y Francia (París-Barcelona, Lyon-Barcelona y Marsella-Barcelona-Madrid), las anulaciones se producen a una semana del fin de su explotación conjunta por la SNCF y Renfe.



La compañía ferroviaria francesa decidió en febrero romper de forma unilateral el acuerdo con Renfe y va a operar en solitario a partir de la semana próxima únicamente una de esas tres conexiones, la de París a Barcelona, porque considera que las otras no las puede rentabilizar.



Como las autoridades francesas no han dado por el momento los certificados que Renfe ha solicitado para seguir operando las líneas Lyon-Barcelona y Marsella-Barcelona, van a desaparecer la semana próxima.

EFE

