Que en el pasado todo fue mejor es un prejuicio humano común, aunque raramente este sesgo ha resistido un escrutinio. Y las relaciones franco-germanas no son la excepción. Si bien esta relación bilateral ha sido por largo tiempo de la mayor importancia para Europa, también es cierto que siempre se ha visto caracterizada por disputas y hasta rupturas profundas.

La mitologización es comprensible. La relación entre Francia y Alemania constituyó los cimientos de la Unión Europea, que comenzó como una comunidad del carbón y el acero a principios de la década de 1950, y sigue siendo su eje central. Sin esos países –los actores más importantes, política y económicamente hablando, y que encarnan el equilibrio entre el norte y el sur mediterráneo del continente– no habría sido posible hacer avances reales hacia la integración europea.

Facebook Twitter Linkedin

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: EFE

Sin embargo, tras la ampliación de 2004, se complicaron los engranajes internos de la UE, ya que se añadió una nueva dimensión a la tradicional orientación norte-sur: la de Europa central y del este. Y la importancia de esta región no ha hecho sino aumentar ahora que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadió a un país soberano y llevó al continente un conflicto bélico a gran escala.



(Puede interesarle: España: esto se sabe de las 6 cartas bomba enviadas a embajadas y al presidente).



Con independencia de cómo se resuelva ese conflicto, la agresión de Putin ha cambiado radicalmente el cálculo estratégico y ha creado las condiciones para un nuevo tipo de Guerra Fría. Si Rusia representa una previsible amenaza de largo plazo que forzará a Europa y a sus Estados miembros a invertir mucho más en la capacidad de defenderse a sí mismos, su sistema democrático y sus principios, por medios militares.

La guerra de agresión de Putin ha hecho trizas la ilusión de que Alemania pueda seguir siendo indefinidamente un pacífico país comercial FACEBOOK

TWITTER

En pocas palabras, la UE se debe transformar en un actor geopolítico soberano con sus propias capacidades disuasorias para defender sus intereses. Este desafío le corresponde antes que a todos a Alemania, y no solo porque es el Estado miembro más poblado, ubicado en el corazón de Europa y que ostenta la mayor economía. Igual de relevante es su propia y horrenda historia en el siglo XX: dos veces hizo estallar la guerra en el continente, cometiendo durante el régimen de Hitler crímenes inimaginables hasta su rendición incondicional y su partición.



El principal agresor de la primera mitad del siglo XX se convirtió en un próspero país de comerciantes y fabricantes. Renunciando a la guerra e impulsando una política pacifista que sentó profundas raíces en su pueblo, Alemania se volvió un gran país exportador. Con el tiempo, esta trayectoria de posguerra le permitió ir reconstruyendo los lazos de confianza con sus antiguos enemigos, lo que fue una precondición para la reunificación de 1990.

Facebook Twitter Linkedin

El canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: EFE

Pero la guerra de agresión de Putin ha hecho trizas la ilusión de que Alemania pueda seguir siendo indefinidamente un pacífico país comercial. Tras 30 años de relativa paz y prosperidad, hoy Europa, una vez más, se encuentra bajo una amenaza militar directa. Como la mayor potencia económica del continente, Alemania tendrá que decir adiós a su pacifismo y comenzar a rearmarse, poniendo, en la práctica, valor estratégico a su poder económico.



Ya ha dado pasos en esa dirección. En su discurso Zeitenwende (momento decisivo) de finales de febrero, el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció un nuevo fondo especial de 100.000 millones de euros para el ejército alemán. Pero no nos equivoquemos: es inevitable que esta nueva Alemania sea mirada con sospechas por sus vecinos, especialmente por Francia.



(Lectura sugerida: Presidente de Ucrania explota contra Elon Musk y lo reta: 'Véalo usted mismo').



Es entendible que Francia, como la única potencia nuclear de la UE y su único estado miembro con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (dos cosas que Alemania no desea ni jamás logrará), tiene una actitud suspicaz del nuevo papel de su vecino. Todavía no está claro qué tipo de Europa desea la nueva Alemania, y esta incertidumbre ha dado pie a una inseguridad innecesaria. Las muestras de ineptitud y falta de coordinación del Gobierno germano tras el discurso de Scholz no fueron de mucha ayuda.



Demasiadas suspicacias entre Francia y Alemania podrían llevan a malentendidos y errores no forzados en ambos lados, dando origen a conflictos que afectarán más todavía la seguridad europea. Con una guerra terrestre de gran escala en su frontera oriental, Europa necesita exactamente lo contrario: una cooperación y colaboración mucho más estrecha entre sus dos mayores miembros, y especialmente en los proyectos armados conjuntos.



(Además: Estuvo 3.096 días secuestrada: así logró engañar a su victimario y escapar).



La situación se ha vuelto más complicada con el giro hacia el este del centro de gravedad de la UE, y por su reciente promesa de ampliarse a Ucrania, Georgia y Moldavia. Estos nuevos procesos de ingreso acelerarán la transformación de la UE desde un proyecto de modernización y mercado conjunto hacia un actor geopolítico.



Estas regiones, junto con el Mediterráneo oriental y África del norte y occidental, serán los principales focos de preocupación para la seguridad europea en las próximas décadas. Europa deberá interactuar con ellas, al tiempo que colabora estrechamente con sus socios transatlánticos mediante una Otán sólida. Pero que la UE pueda hacerlo dependerá primeramente de que Francia y Alemania sigan colaborando en un espíritu de amistad y buena fe, a pesar de los desacuerdos y las nuevas complicaciones que sobrevengan.

Más noticias A Fondo

Una mentora escolar acosó sexualmente con 3.000 mensajes a estudiante de 15 años

Graban a migrante atravesar muro fronterizo en un paracaídas

Espías y generales de Putin habrían impedido que empezara una guerra nuclear

JOSCHKA FISCHER

Exministro de Asuntos Exteriores de Alemania

© Project Syndicate

Berlín