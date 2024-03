'Todo el país está de luto': Los rusos rinden homenaje a las víctimas del atentado en Moscú

Rusia observa este domingo una jornada de duelo nacional tras la matanza en una sala de conciertos en las afueras de Moscú que dejó más de 130 muertos, en el ataque más mortífero en Europa reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).

"Todo el país está de luto", afirmó la cadena de televisión pública rusa Rossia 24 al iniciar sus programas.

Rossia 24 difundió imágenes de un inmenso panel digital instalado en un muro de la sala de conciertos atacada donde se ve una vela sobre un fondo negro con la leyenda "Crocus City Hall. 22/03/2024. Estamos de luto...".

día de luto nacional por las víctimas del atentado terrorista en Moscú. Foto:EFE Compartir

Los museos y teatros de Moscú anunciaron que permanecerían cerrados el fin de semana, y los restaurantes de la capital prometieron donar parte de sus beneficios del domingo a los familiares de las víctimas.

Este domingo, las banderas en instituciones oficiales rusas y sus embajadas en el exterior permanecerán a media asta en señal de luto.

La gente ya no sonríe, ya no hay alegría

También fueron cancelados los actos culturales y actividades de ocio en todo el país.

Desde muy tempranas horas de la mañana, además, los moscovitas llevan flores al lugar del atentado en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros del centro de Moscú.

"La gente ya no sonríe, ya no hay alegría", declaró a AFP Valentina Karenina, oriunda de Siberia pero de paso en Moscú. "Mi hija me llamó para pedirme que no salga" por miedo a un nuevo atentado, contó la mujer de 73 años, que fue a encender una vela a una iglesia cerca de la famosa plaza Roja, hoy cerrada al público.

Un grupo de personas llora en la sala de conciertos Crocus City Hall tras un atentado terrorista en Krasnogorsk, a las afueras de Moscú. Foto:EFE Compartir

Rusia no dio ninguna nueva información sobre el avance de la investigación y sigue sin mencionar la reivindicación del grupo yihadista Estado Islámico (EI) del atentado.

Este ataque es el más sangriento en Rusia desde hace dos décadas y el más letal cometido en Europa por el EI. El grupo yihadista, que Rusia combate en Siria y es activo también en el Cáucaso ruso, cometió ya atentados en el país desde finales de los años 2010.

Este domingo, además, el Ministerio de Situaciones de Emergencia (MSE) de Rusia informó que el número de heridos en el ataque del pasado viernes a la sala de conciertos a las afueras de Moscú ascendió a 180.

285 personas (entre ellas 8 niños) resultaron afectadas, de las cuales 133 murieron (incluidos 3 niños), lo que deja el saldo total de heridos en 152.

"Como resultado del ataque terrorista, 285 personas (entre ellas 8 niños) resultaron afectadas. Ciento catorce personas, incluidos 4 niños, fueron trasladadas a instituciones médicas", dice el mensaje del MSE citado por la agencia RIA Novosti.

Horas después de ese balance, las autoridades elevaron el número de fallecidos, por lo que el balance de muertos del atentando del viernes aumentó a 137.

"La identificación de los cuerpos de las víctimas está en marcha. Por el momento, se han encontrado los cuerpos de 137 personas, incluidos tres niños, en el lugar del ataque terrorista", dijo el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado, indicando que se han identificado 62 cadáveres y que se encontraron dos rifles de asalto y una gran cantidad de municiones en el lugar.

El balance de víctimas, no obstante, podría seguir aumentando ya que los rescatistas siguen buscando entre los escombros del edificio.

La tragedia ocurrió el viernes cuando cuatro hombres irrumpieron en la noche en el Crocus City Hall, en el suburbio moscovita de Krasnogorsk, dispararon contra el público e incendiaron parte de la sala.

Equipos de rescate trabajan en la zona del ataque armado en Krasnogorsk, a las afueras de Moscú. Foto:COMITÉ DE INVESTIGACIÓN RUSO / AFP Compartir

El sábado, el presidente ruso Vladimir Putin prometió castigar a los responsables del "acto terrorista salvaje" y aseguró que fueron detenidos cuatro hombres que intentaban huir a Ucrania.

Esas cuatro personas, todos "ciudadanos extranjeros", fueron detenidas en la región de Briansk, en la frontera con Ucrania y Bielorrusia, según las autoridades.

El FSB (servicio de seguridad ruso) afirmó que los sospechosos tenían "contactos" en Ucrania, confrontada desde 2022 a una intervención militar rusa, y planeaban huir a este país tras el ataque, pero no ofreció pruebas de este supuesto vínculo ni dio detalles sobre su naturaleza.

Kiev negó cualquier vinculación y el presidente Volodimir Zelenski acusó a Putin de intentar "echar la culpa" a Ucrania de este atentado.

En las calles de Moscú, algunos no creen demasiado en la implicación de Ucrania, país atacado por el ejército ruso en febrero de 2022. "Creo que detrás de este acto terrorista están los islamistas extremistas del EI. Ucrania también comete actos terroristas, pero esto concuerda más con lo que hacen los islamistas", insistió Vomik Aliev, estudiante de medicina de 22 años.

Estados Unidos y Reino Unido habían advertido a sus nacionales del riesgo de atentado. ¿Por qué nuestros servicios especiales no sabían nada?

Ruslana Baranovskaia, jurista de 35 años, señaló que "Estados Unidos y Reino Unido habían advertido a sus nacionales" del riesgo de atentado, así que "¿por qué nuestros servicios especiales no sabían nada?".

Sin embargo, para Valeri Chernov, de 52 años, la implicación de Ucrania y Occidente en el atentado es totalmente creíble. "¿Quién está detrás? Los enemigos de Rusia y de Putin que buscan desestabilizar al poder. Es realmente posible (que) Ucrania y Occidente" hayan utilizado al EI, afirmó.

Otra de las cuestiones pendientes es la nacionalidad de los autores del atentado. Según medios rusos y el diputado Alexander Jinstein, algunos de los sospechosos son originarios de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia central, limítrofe con Afganistán. El presidente tayiko, Emomali Rahmon, dijo el domingo a Putin que los autores del atentado "no tienen nacionalidad, patria ni religión".

Una pantalla publicitaria muestra una vela encendida y el lema "Estamos de luto. 22.03.2024" en el metro de Moscú. Foto:AFP Compartir

El Estado Islámico difunde nuevos videos del atentado

Y mientras los rusos recuerdan a las víctimas del atentado, el grupo terrorista Estado Islámico (EI) publicó este domingo un video de apenas minuto y medio con una secuencia muy gráfica de su brutal ataque terrorista en la sala de conciertos, en donde se aprecia como ametrallan a varias personas y degüellan a un hombre herido.

Las imágenes, editadas y encabezadas por un mensaje en árabe que indicaba "imágenes exclusivas para la agencia Amaq que muestran momentos del ataque sangriento sobre los cristianos ayer en Moscú", con fecha del sábado 23, fueron enviadas por el principal canal propagandístico de EI e inmediatamente comenzaron a circular a través de canales de Telegram y Whatsapp, así como en redes sociales como X.

En el video, de especial crudeza, se puede ver a uno de los terroristas disparando un arma automática a través de una puerta y al menos rematar a una persona caída tras una puerta. Tras la puerta se puede ver un pasillo donde también se ven varias personas caídas y sangre.

Luego, otro terrorista armado con un cuchillo se aproxima a un hombre tendido en el suelo y le asesta varias heridas en el cuello para luego dirigirse a la cámara y dar una arenga.

En el video subtitulado en árabe el terrorista dice: "Alá es el mas grande, los infieles se derrotan con la voluntad de Alá. Salimos en el camino de Alá y para dar victoria a su religión".

El sábado, Amaq difundió también una imagen de los cuatro presuntos responsables del atentado del viernes, al menos tres de los cuales pueden verse en el video de este domingo.

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, afirmó este domingo que todos los implicados en el brutal atentado serán "objetivos legítimos" de Rusia.

"Vengaremos a todos. Y los implicados, independientemente de su país de origen o su estatus, serán a partir de ahora nuestro objetivo legítimo y principal", escribió Medvédev en Telegram.

*Con AFP y EFE