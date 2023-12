Habla colombiana sobreviviente a tiroteo en Praga: 'Todo el mundo estaba en shock'

El pasado 21 de diciembre se reportó un tiroteo en la Universidad Carolina en Praga, capital de la República Checa que dejó 15 muertos y 25 heridos.



Fanny Acero, colombiana residente en la República Checa, fue testigo de lo ocurrido mientras estaba en un café a pocos metros de la Facultad de Filosofía, donde un sujeto abrió fuego indiscriminadamente.



(Además: 'Siempre quise matar': aterradores mensajes del tirador de Praga, esta es su identidad).

En charla con el medio Caracol Radio, la colombiana, quien trabaja como guía turística de la ciudad, contó lo que vivió desde su perspectiva cuando en pleno centro de la capital, un hombre, identificado como David K., un estudiante de 24 años, desató el pánico al empezar a disparar a sus compañeros.



Según las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde. Varios estudiantes y ciudadanos que se encontraban dentro de las instalaciones documentaron lo ocurrido en videos que fueron reposteados en redes sociales.



Fanny Acero contó al medio de comunicación nacional que se encontraba a unos metros de la Plaza de Jan Palach, de la Facultad de la Universidad de Carolina, dentro de un comercio de café. Observó a policías llegando acordonar la zona y minutos después se empezaron a oír los disparos.



(Le recomendamos leer: Cancillería lamentó tiroteo en República Checa que dejó al menos 14 muertos).

Los estudiantes de la Universidad de #Praga treparon a una cornisa para esconderse del asesino. pic.twitter.com/erlJ6w3AY9 — 📢El Orwelliano 🚨 (@elorwelliano) December 22, 2023

Yo me fui para la parte de atrás del café porque no quería poner en riesgo mi vida por una bala pérdida FACEBOOK

TWITTER

"Tan pronto pasó, me retiré de la ventana y le pedí a los turistas que estaban alrededor, aunque no estuvieran conmigo, que no salieran. Yo me fui para la parte de atrás del café porque no quería poner en riesgo mi vida por una bala pérdida", dijo.



Al parecer la joven habría llegado media hora antes a la calle. Ella se encontraba leyendo mensajes en su teléfono cuando los hechos ocurrieron.



Las autoridades checas no ven indicios de que el autor de la matanza de 14 personas en el centro de Praga haya estado vinculado con organizaciones terroristas, aseguró el ministerio de Interior checo, Vit Rakusan.



(Lea también: El autor del tiroteo en Praga tenía munición para una matanza aún mayor).

Facebook Twitter Linkedin

Balcón de la universidad de Praga tras el tiroteo reportado este jueves. Foto: AFP

En otra entrevista realizada por el medio la FM de RCN Radio, mencionó que escucho a su alrededor las versiones de lo que estaba pasando. "Se supone que hay un hombre con arma larga disparando a las personas. Se reporta que hay algunos muertos dentro de la plaza y hay algunas personas escondidas", contó.



Acero, que estaba cerca del lugar, decidió alejarse del lugar y según narra, se fue aproximadamente a unas cinco cuadras de donde creía que estaba el tirador.



"Esto es nunca antes visto, nunca ha pasado en Praga. Esta es una ciudad muy segura. Todo el mundo estaba en shock", dijo al respecto. Acero lleva un par de años residiendo en la capital y cuenta que no había visto nada parecido.



(Además: Al menos 15 muertos y varios heridos en tiroteo en la Universidad Carolina de Praga).

PRAGA: algunos estudiantes saltaron por la ventana para escapar durante el tiroteo en la universidad. El tirador identificado como David Kozak. pic.twitter.com/rwlrArnAIo — promeTEO (@promeTEO101010) December 21, 2023

En videos e imágenes de los canales de televisión locales, se muestran a multitudes huyendo en el Puente de Carlos en busca de seguridad. Los primeros agentes llegaron al lugar de los hechos a los pocos minutos de que el tirador. El lugar fue acordonado y se detuvo el tráfico en la zona.



Minutos después, las autoridades confirmaron que el atacante también había fallecido, quien llegó a ser identificado como David Kozak.



Al parecer, los agentes llevaban horas buscando al sospechoso, ya que era señalado de haber matado a su padre tras encontrar el cadáver en su casa en la localidad de Hostouň, a 35 kilómetros de Praga.



Petr Matejicek, jefe de la Policía de Praga, precisó que, en total, más de 220 agentes participaron en el operativo policial. El agresor habría entrado a la facultad disparando, para luego dirigirse al tejado de la Universidad, en donde empezó a atentar contra los transeúntes en la calle.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...