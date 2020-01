Tiroteo en Alemania deja seis muertos y dos heridos

Al menos seis personas perdieron la vida y otras dos se encuentran en estado grave a causa de un tiroteo registrado este viernes en la localidad alemana de Rot am See, cerca de Stuttgart, según anunció la policía. Además, el presunto autor fue detenido tras el suceso.



Los primeros indicios apuntan a que existía una relación personal entre el autor del tiroteo y sus víctimas, según informaciones que la policía local de Aalen comunicó a través de su cuenta en Twitter.

Los disparos ocurrieron cerca de las 11:45, hora local, en un edificio de la pequeña localidad de Rot am See. De acuerdo con la policía, no hay indicios de que haya otros agresores además del detenido.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Noticia en desarrollo...



AFP Y Efe