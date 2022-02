En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero tras un sorpresivo anuncio televisivo del presidente Vladímir Putin, se han conocido imágenes de lo que se vive en medio de la tensión bélica.



Son miles las familias que tratan de buscar refugio en los sistemas de metro de ciudades principales, que hacen extensas filas de carro intentando evacuar por los misiles que caen en varias zonas del país en Europa del Este.

Dasha Synelnikova es una mujer ucraniana de 33 años que ha tenido que ver cómo su ciudad, Kiev, es atacada por misiles y tropas rusas, quienes buscan sitiarla.



(Le puede interesar: Ucrania informa de aumento de radiación en Chernóbil tras llegada de rusos).



Aunque vive en la capital ucraniana, su ubicación en la aplicación de citas Tinder muestra Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Resulta ser que le avisaron que la red social estaba plagada de perfiles de soldados rusos, gran parte de ellos en esa locación.

Aunque, en principio, no quiso entrar porque no quería 'fraternizar con el enemigo'; se dejó llevar por la curiosidad decidió entrar y anunciar que estaba en esa locación.



Pues, fueron docenas los jóvenes tatuados, con el uniforme militar ruso, fornidos y con armamento militar en sus manos los que comenzaron a escribirle y darle 'match'.



Incluso, revelaban su posición y mostraban su uniforme en la 'app', como si no estuvieran en medio de un conflicto armado.



(Puede leer: La EEI, comandada por un ruso, sigue al margen del conflicto de Ucrania).

"No podía creer lo que veía cuando aparecieron tratando de parecer duros y geniales. No encontré a ninguno de ellos atractivo y nunca consideraría acostarme con el enemigo. (...) Hasta había un tipo musculoso que posaba tratando de verse sexy en la cama con su pistola en la mano", dijo al diario británico 'The Sun'.

La curiosa charla entre la ucraniana y el soldado ruso

Guiada por la curiosidad, Dasha decidió intercambiar mensajes con Andrei, de 31 años, quien posó agarrando su rifle Kalashnikov -también llamada AK 47- con casco y equipo de combate completo.

La aplicación de citas tendrá la función de citas a ciegas Foto: IStock

Dasha inició la charla preguntándole sobre su locación, a lo que él respondió que a 80 kilómetros de Kharkiv.



Dasha: "¿Tienes algún plan para visitarnos?"



Andrei: "Me encantaría ir, pero los rusos no han sido bienvenidos en Ucrania desde 2014 -cuando las fuerzas prorrusas tomaron Donbás y anexaron Crimea-".



Dasha: "¿Qué haces?"



Andrei: “Nací en Belgorod y era ingeniero antes de 2014. Visité Kharkiv bastante y me encantó tanto que quería comprar un piso. Me encanta viajar a Asia, particularmente a Tailandia. Pero, ahora es un momento difícil. Quería viajar a Europa, pero obtener una visa es difícil porque a nadie le gusta Rusia en este momento”.



(Le puede interesar leer: ¿Cuál es el significado simbólico y político de Kiev para el Gobierno ruso?).

Según su testimonio, lo más difícil de la charla fue cuando indagó directamente si Andrei era un soldado ruso y él respondió con descaro. Le contestó con un 'gif' en el que aparecía el actor Jim Carrey, en una de sus películas, diciendo ¡Ups!'.



La conclusión de Dasha: “Estos tipos son iguales a cualquier otra persona en Tinder: quieren amor o compañía. Así que es un poco difícil imaginar que podrían venir aquí para atacarnos. Espero que no suceda”.

