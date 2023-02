La Comisión Europea prohibió este jueves a sus empleados instalar la aplicación china TikTok en sus teléfonos móviles oficiales antes del 15 de marzo, alegando motivos de "seguridad", igual que el Congreso de Estados Unidos ha hecho con sus trabajadores.



"El Consejo de Administración Corporativa de la Comisión ha decidido suspender el uso de la aplicación móvil TikTok en sus dispositivos oficiales", dijo Sonya Gospodinova, portavoz del Ejecutivo comunitario.



¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión?, ¿qué dice Tiktok al respecto? Estas son las claves de esta decisión del Parlamento Europeo.

¿Una amenaza inmediata?

La Comisión Europea aclaró este jueves que la decisión de prohibir el uso de TikTok en los teléfonos oficiales de sus trabajadores no se debe a que haya "una amenaza inmediata", sino que se ha tomado por la voluntad de "reforzar más" las medidas de ciberseguridad de la institución.



"Puedo tranquilizarles en el sentido de que no hay una amenaza inmediata pero constantemente vigilamos la situación. No es un secreto que estamos bajo un aumento de la amenaza de ciberseguridad y, por tanto, tenemos que adoptar medidas para evitar cualquier cosa en el futuro", dijo el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, cuyo departamento ha adoptado la decisión.



"Sé que ha creado mucha excitación pero es parte de nuestro trabajo diario", añadió el comisario, en unas declaraciones hechas a un grupo reducido de medios de comunicación. La medida se ha tomado también para "proteger" y "entrenar" al personal de la Comisión Europea, donde trabajan 30.000 personas.



¿Qué implica?

El Ejecutivo comunitario prohibió hoy a sus trabajadores utilizar TikTok en los teléfonos oficiales y les pidió que si tienen instalada la aplicación, la eliminen antes del 15 de marzo. La medida, no obstante, se revisará "constantemente", por lo que en el futuro podría ser "reversible", aseguró la portavoz de la Comisión Sonya Gospodinova.



Se trata de una medida "basada en la valoración que la Comisión Europea ha hecho de la situación", señaló el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer, quien afirmó que la institución recibe ciberataques "de manera regular", aunque evitó dar más explicaciones por motivos de seguridad.



Parlamento Europeo. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

¿Qué dice TikTok?

Por su parte, tras conocerse la decisión, TikTok pidió una reunión con la Comisión Europea para "dejar las cosas claras" sobre sus propias medidas de seguridad que y, según dijo la empresa en un comunicado, le "sorprende" que la institución no les haya contactado previamente ni les haya "ofrecido ninguna explicación".



"Nos sorprende que la Comisión no se haya puesto en contacto con nosotros directamente ni nos haya ofrecido ninguna explicación: hemos solicitado una reunión para dejar las cosas claras, sobre cómo protegemos los datos de los 125 millones de personas en toda la UE que visitan TikTok todos los meses", añadió un portavoz.+



Esta no es la única aplicación que ha prohibido el Ejecutivo comunitario, ya que anteriormente también vetó la aplicación de videollamadas Zoom, pero sí permite otras similares como Skype Empresarial o Webex.



Mientras tanto, el Parlamento Europeo está "evaluando todas las posibles violaciones de datos relacionadas con la aplicación móvil" de TikTok, antes de tomar cualquier medida, le dijo a la agencia EFE un portavoz de la Eurocámara.

Bruselas lleva tiempo poniendo su foco de atención sobre TikTok y el resto de grandes tecnológicas, y en este contexto, en enero se reunió con el consejero delegado de la empresa china, Shou Zi Chew, a quien amenazó con prohibir su uso en la Unión Europea si no evita que los menores tengan acceso a videos "potencialmente mortales" y si no evita que los datos de los usuarios se cedan a terceros en otros países.



En noviembre, TikTok admitió que parte del personal en China podía acceder a los datos de los usuarios europeos. Sin embargo, TikTok asegura que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales en el espacio de la UE.



"Seguimos mejorando nuestro enfoque de la seguridad de los datos, incluido el establecimiento de tres centros de datos en Europa para almacenar los datos de los usuarios localmente, y reducir aún más el acceso de los empleados a esos datos", afirmó el portavoz.

Estados Unidos

Con esta decisión, la Comisión Europea sigue los pasos de Estados Unidos, donde el Congreso ha prohibido a los legisladores y a sus empleados que se instalen la aplicación en sus teléfonos oficiales.



Una medida que han adoptado también varios Estados, entre ellos Texas, Alabama o Tennessee, así como otras instituciones como la Universidad de Florida.



La polémica en Estados Unidos sobre el uso de la aplicación china se ha agravado tras la reciente revelación de que ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, usaba la red social para espiar a periodistas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL