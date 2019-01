Revitalizada, May volverá a la UE para reescribir el ‘brexit’

En un cambio de fortuna, la primera ministra británica, Theresa May, consiguió el respaldo del mismo Parlamento, que hace dos semanas le asestó un duro golpe en su apuesta por sacar adelante un acuerdo que fija la ruta del 'brexit', como se conoce el intento del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, de la que ha sido miembro desde 1971.

May, la también líder del partido Conservador, consiguió que 317 diputados, del total de los 620 miembros de la Cámara de los Comunes, le dieran el mandato para renegociar con las autoridades europeas, que elimine una opción de una frontera dura en Irlanda del Norte, que para algunos representaría mantenerse en el mercado comunitario, pero sin derecho a voz ni voto de las decisiones que se tomen en Bruselas, sede de la UE.



Para evitarse otra humillante derrota parlamentaria, la mandataria británica cambió en su posición en torno al acuerdo logrado en noviembre pasado con las autoridades europeas era el mejor posible y que no aceptaría cambios ni renegociaciones.



May se plegó a la propuesta del ala dura de los euroescépticos que pedían la vuelta a la mesa de trabajo con la contraparte europea.



“May no se podía dar el lujo de ir a otro veto de confidencia y que el 'brexit' pudiera echarse para atrás”, dijo a El TIEMPO, uno de los asesores del parlamentario Graham Brady, el influyente legislador conservador que puso la moción en el Parlamento.

El Plan Malthouse

Ya en su último discurso en la Cámara de los Comunes, la gobernante se había plegado a la petición de renegociar el acuerdo, pese a que alertaba de lo difícil que será, dado que los mensajes desde Bruselas han sido en contra de volver a revisar los puntos negociados y acordados en los dos últimos dos años.



Justamente este martes la Unión Europea insistió en que el acuerdo del 'brexit' consensuado entre Londres y Bruselas es "la mejor y única manera de asegurar una salida ordenada". "La salvaguardia irlandesa es parte del acuerdo de salida, y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación", dijo un portavoz del presidente del Consejo, Donald Tusk, en un comunicado coordinado con los veintisiete Estados miembros que permanecerán en la UE tras la marcha británica.



La mandataria británica dejó entrever que llevaría a la UE el llamado Plan Malthouse, propuesto por el secretario de Vivienda, Kit Malthouse, y respaldado por el ala dura, que podría significar la implementación de controles aduaneros digitales en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, en vez de presencia física de barreras aduanales, que sería visto como un factor perturbador el proceso de paz en la región, que abarca desde el alto el fuego del IRA de 1994 hasta el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte.



La propuesta sedujo a los unionistas norirlandeses, quienes no dudaron darle el voto decisivo a la bancada oficialista en el Parlamento.



“La gran incógnita será cuál será la reacción de la Unión Europea a la petición de Theresa May de reanudar las negociaciones”, señaló Sthephen Bellas, profesor universitario de Business College of London.



Según el analista, la primera ministra “ha ganado un poco de tiempo, como en tantas otras ocasiones, pero se le está agotando el tiempo y el nerviosismo se percibe cada vez más tanto en el país como en Europa”. Bellas advirtió que “los ciudadanos, los empresarios y los sindicatos de cada lado del Canal de la Mancha, comunitarios europeos residentes en el Reino Unido y los británicos residentes en la UE necesitan empezar a hacer la vida normal y no vivir en este constante limbo existencial”.



“Ya quiero que esta puja se acabe”, comentaba Louise, una mujer que enalboraba la bandera de la UE, a las afueras del Palacio de Westminster, sede del parlamento, ubicado en pleno corazón londinense y bajo el famoso Bing Ben.



Allí mismo tanto defensores del 'brexit' como quienes pujan por mantenerse en el bloque europeo, seguían esgrimiendo sus argumentos e izando sus respectivas banderas y pancartas. “Somos Europa”, alegaban unos y muy cerca otros voceaban “¿Qué queremos? Brexit?”.

No al 'brexit' sin acuerdo

Durante la sesión parlamentaria de este martes también se aprobó la enmienda de Spelma, que se pedía al gobierno que detuviera una salida sin acuerdos potencialmente desordenada.



La propuesta simbólica fue aprobada por 318 votos contra 310, pide que se rechace una eventual salida del Reino Unido del Unión Europea “sin un Acuerdo de Retirada y un Marco para la Relación Futura".

Con esto, los legisladores británicos se oponen a dejar a la UE sin un acuerdo negociado, lo que ocurrirá por defecto el 29 de marzo si no se acuerda una alternativa, pero no obliga al gobierno a evitar tal desviación ni a proporcionar un mecanismo para hacerlo.



El gran perdedor de la jornada fue el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien fue el único en negarse a “tomar el té” con la primera ministra británica para discutir eventuales salidas a la crisis del 'brexit'. Corbyn vio derrumbar su moción que planteaba buscar una opción para que el Reino Unido se mantuviese dentro de la unión aduanera europea.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES

En Twitter @mavicristancho