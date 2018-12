Theresa May se enfrenta a una moción de censura de sus diputados

La primera ministra británica, Theresa May, afrontará este miércoles una moción de censura lanzada por diputados de su propio Partido Conservador. Si se consiguen 158 votos en la Cámara de los Comunes a favor de la moción, May podría ser retirada de su cargo.

"Lucharé contra este voto con todo lo que tengo", afirmó May en una breve declaración ante los medios, convocada poco después de conocerse la noticia.



Este martes, May había recorrido varias capitales europeas en busca de garantías que le permitiesen continuar con el Brexit.



Casi 50 de los 315 diputados conservadores se unieron para hacer una petición escrita al Comité 1922 para solicitar la moción de censura.



Hace tiempo, los diputados buscaban el número necesario de firmas. Lo consiguieron después de que May anulase a última hora la histórica votación en la que el martes el parlamento debía ratificar o rechazar el documento de 585 páginas sellado con los líderes de los otros 27 países europeos.



Esta estrategia podría costarle el puesto a May. Varios legisladores esperaban poder votar contra un texto, fruto de 17 meses de duras negociaciones con Bruselas, que desagrada tanto a los euroescépticos como a los proeuropeos.



La votación a la moción de censura será entre las seis y las ocho de la noche, hora local del Reino Unido.



"Los votos se contarán inmediatamente después y el resultado se anunciará lo antes posible durante la noche", afirmó Graham Brady, presidente del Comité 1922 del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes.



Noticia en desarrollo...



AFP