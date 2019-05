May ofrece a Parlamento votar  un segundo referendo del 'brexit'

La primera ministra Theresa May propuso este martes a los diputados británicos un cuarto voto sobre el acuerdo de Brexit, incluyendo esta vez la posibilidad de pronunciarse sobre la celebración de un segundo referéndum y una unión aduanera con la UE.



"Hay una ultima oportunidad" para acabar con el bloqueo del 'brexit', afirmó May, quien incluyó así en este "nuevo acuerdo", a cuyo voto no puso aún fecha, las exigencias del opositor Partido Laborista con quien la negociación se rompió el pasado viernes.

"Reconozco el sentimiento fuerte y genuino en la Cámara sobre este tema importante", dijo la líder conservadora. "El gobierno, por tanto, incluirá en el proyecto de Acuerdo de Retiro un requerimiento para votar sobre si es necesario realizar un segundo referéndum", declaró. "Así que a los legisladores que quieren un segundo referendo para ratificar el acuerdo, les digo: ustedes necesitan un pacto y por lo tanto el proyecto de ley sobre retiro hará esto posible", añadió May.

Así que a los legisladores que quieren un segundo referendo para ratificar el acuerdo, les digo: ustedes necesitan un pacto y por lo tanto el proyecto de ley sobre retiro hará esto posible. FACEBOOK

TWITTER

Con este nuevo paquete de medidas con el que espera ganarse el apoyo de algunos diputados de la oposición para que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo del 'brexit', que ya ha sido rechazado en tres ocasiones.



El "nuevo acuerdo" que presentó May incluye una unión aduanera "temporal" con la UE, hasta las próximas elecciones generales en el Reino Unido, así como garantías para mantener los derechos laborales y los estándares medioambientales.

AFP y Efe